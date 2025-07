Val­la­va­lit­sus eral­das val­la re­serv­fon­dist 5000 eu­rot Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se­le uue vä­list­re­pi ehi­ta­mi­seks. Ter­vi­se­kes­ku­se se­ni­ne vä­lis­trepp peauk­se ees on amor­ti­see­ru­nud ja tu­leb asen­da­da. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke tu­le­mu­se­na hak­kab trep­pi lam­mu­ta­ma ja ehi­tab uue Luc­tor Ehi­tus OÜ. Ter­vi­se­kes­ku­se tä­na­vu­sse eel­ar­ves­se oli ka­van­da­tud 2000 eu­rot re­mon­di- ja ehi­tus­töö­deks, et­te­võ­te kü­sib töö­de eest 5800 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga on mak­su­mus 7192 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et esial­gu oli plaan asen­da­da tre­pi plaa­did, kuid alus oli keh­vast ma­ter­ja­list va­la­tud ja la­gu­neb ning tu­leb ehi­ta­da uus. Tre­pi ehi­tus al­gab käe­so­le­val nä­da­lal ja kes­tab um­bes kaks nä­da­lat. Ehi­tu­se ajal pää­seb ter­vi­se­kes­ku­se hoo­nes­se in­va­kald­tee kau­du ja ka lä­bi raa­ma­tu­ko­gu.