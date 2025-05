Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil es­mas­päe­val, 12. mail ker­kis li­saee­lar­ve me­net­le­mi­sel vaid­lus, kas vo­li­ko­gu­liik­me ta­su võib val­laee­lar­ve kau­du mu­ja­le suu­na­ta. Vaid­lus läks ko­ha­ti üs­na te­ra­vaks.

Fi­nants­juht Je­le­na Aas­ma tut­vus­tas li­saks ee­lar­ve tu­lu­de-ku­lu­de suu­ren­da­mi­se et­te­pa­ne­ku­te­le ka ee­lar­ve­si­se­seid muu­da­tu­si. Üks et­te­pa­nek oli vä­hen­da­da vo­li­ko­gu ee­lar­ves per­so­na­li­ku­lu­sid 11 970 eu­ro võr­ra ja tõs­ta see rea­le „muud toe­tu­sed“. Te­gu on vo­li­ko­gu esi­me­he Maar­ja Si­ku­ti hü­vi­ti­se­ga – ta soo­vis, et te­ma poo­le aas­ta hü­vi­tis ala­tes veeb­rua­rist au­gus­ti­ni kan­taks jalg­pal­lik­lu­bi­le FC Jo­ker.

Vo­li­ko­gu lii­ge Tii­na Rüh­ka kü­sis, miks la­seb vo­li­ko­gu esi­mees kan­da oma hü­vi­ti­se val­la fi­nant­so­sa­kon­na kau­du erak­lu­bi­le, mil­les ta on ise ju­ha­tu­se lii­ge. Tii­na Rüh­ka möö­nis, et igaüks võib oma ta­su an­da kel­le­le ta­hab, kuid miks peab se­da te­ge­ma val­laee­lar­ve kau­du, miks ei või vo­li­ko­gu esi­mees oma ta­su ise MTÜ-­le üle kan­da. Ta mee­nu­tas, kui te­gi et­te­pa­ne­ku tõs­ta vo­li­ko­gu liik­me ta­su, ol­di sel­le­le vas­tu põh­jen­du­sel, et sel­leks ei ole so­biv aeg, va­ja on te­ha ku­lu­tu­si teh­ni­ka uuen­da­mi­seks, et pa­ran­da­da is­tun­gi­te üle­kan­ne­te kva­li­tee­ti. Ta soo­vis tea­da, miks tahetakse nüüd vo­li­ko­gu ee­lar­vest toe­ta­da hoo­pis jalg­pal­lik­lu­bi, mit­te ei uuen­da­ta teh­ni­kat.

„Kas sel­li­ne skeem on sea­dus­lik? Kas fi­nant­so­sa­kond hak­kab nüüd iga vo­li­ko­guliik­me soo­vi­­aval­du­se alu­sel te­ge­ma üle­kan­deid nen­de va­li­tud fon­di­de­le ja klu­bi­de­le,“ kü­sis Tii­na Rüh­ka.

Maar­ja Si­kut sel­gi­tas is­tun­gil, et te­gi val­la­va­lit­su­se­le aval­du­se, sel­le vas­ta­vust sea­du­se­le kont­rol­li­ti ka mak­sua­me­tist en­ne, kui teh­ti üle­kan­ne spor­dik­lu­bi­le. Ta mär­kis, kui hü­vi­ti­se an­ne­ta­mi­ne on sea­du­se­ga lu­ba­tud, ei peaks vo­li­ko­gu lii­ge sel­les­se sek­ku­ma: „See on mi­nu ta­su ja võin sel­le­ga te­ha, mis ma ta­han.“

Ka vo­li­ko­gu tei­sed liik­med olid eri sei­su­koh­ta­del. And­re Sepp üt­les, kui vo­li­ko­gu esi­mees soo­vib oma ta­su las­ta val­laee­lar­ve kau­du kan­da mu­ja­le, peaks ta te­ge­ma es­malt et­te­pa­ne­ku muu­ta vo­li­ko­gu mää­rust esi­me­he­le hü­vi­ti­se maks­mi­se koh­ta. Veel lei­dis ta, et te­gu on toi­min­gu­pii­ran­gu rik­ku­mi­se­ga, sest vo­li­ko­gu esi­mees on juhatuse liige jalgpalliklubis, kel­le ar­ve­le hü­vi­tis kan­tak­se. „Teo­ree­ti­li­selt on või­ma­lik, et poole­­tei­se kuu pä­rast on meil uus vo­li­ko­gu esi­mees, kes se­da ta­su soo­vib, kas siis võ­ta­me klu­bilt ra­ha ta­ga­si,“ kü­sis ta veel.

Ivar Vil­berg ar­vas, kui sel­li­ne ot­sus te­hak­se, või­vad vo­li­ko­gu kõik liik­med va­li­da an­ne­ta­mi­seks mi­tu­sa­da or­ga­ni­sat­sioo­ni ning val­la fi­nant­so­sa­kond peab hak­ka­ma neist igaü­he­le eu­ro või sen­di kau­pa ra­ha üle kand­ma.

Ka­di Tam­ma­ru mär­kis, et vo­li­ko­gu esi­me­he­le on ta­su et­te näh­tud ja kee­gi ei ole val­lalt mi­da­gi va­ras­ta­nud. Ka Mih­kel Must lei­dis, kui val­la­va­lit­sus kin­ni­tab, et see on sea­du­se­ga lu­ba­tud, ei ole vo­li­ko­gu aru­ta­da, mil­list MTÜd kee­gi toe­tab. Ga­ri­na Too­min­gas mee­nu­tas, kui te­ma on sar­na­se soo­vi­ga val­la fi­nant­so­sa­kon­da pöör­du­nud, vas­ta­ti, et ot­se val­laee­lar­vest ta oma ta­su an­ne­ta­da ei saa.

Val­la ju­rist Ing­rid Ots-Vaik kin­ni­tas, et te­gu ei ole toi­min­gu­pii­ran­gu rik­ku­mi­se­ga ning ka mak­sua­met on väit­nud, et ei näe sel­les as­jas prob­lee­mi.

Tii­na Rüh­ka ja And­re Sepp te­gid et­te­pa­ne­ku kü­si­da nõu ka õi­gus­kants­le­rilt ja ku­ni õi­gus­sel­gu­se saa­­mi­se­ni li­sa­­eel­ar­ve me­net­le­mi­ne pea­ta­da või võt­ta sel­lest väl­ja vo­li­ko­gu esi­me­he töö­ta­su kand­mi­ne muu­de toe­tus­te al­la. And­re Sepp te­gi ka et­te­pa­ne­ku, et järg­mi­seks is­tun­giks esi­ta­tak­s vo­li­ko­gu esi­me­he­le hü­vi­ti­se maks­mi­se mää­ru­se muu­da­tus hü­vi­ti­se üm­ber­suu­na­mi­se koh­ta.

Maar­ja Si­kut sel­gi­tas veel, et po­le hü­vi­ti­sest loo­bu­nud, vaid pa­lus sel­le kan­da an­ne­tu­se­na üle Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi­le. Ta tõ­des, et te­gu on tal­le mää­ra­tud hü­vi­ti­se­ga ning te­ma ot­sus­tab, kui­das se­da kasu­tab. Vo­li­ko­gu esi­mees te­gi et­te­pa­ne­ku li­sa­eel­ar­ve esi­ta­tud ku­jul vas­tu võt­ta, kuid en­ne te­ma hü­vi­ti­se an­ne­tu­se­na üle­kand­mist veel kord kont­rol­li­da, et kõik vas­taks sea­du­se­le.

And­re Sepp soo­vis, et hää­le­ta­taks ka te­ma et­te­pa­ne­kut lü­ka­ta ot­sus­ta­mi­ne õi­gus­sel­gu­se saa­mi­se­ni eda­si ja me­net­le­da järg­mi­sel is­tun­gil. Et­te­pa­ne­kut hää­le­tu­se­le ei pan­dud ning vo­li­ko­gu kin­ni­tas li­saee­lar­ve koos vo­li­ko­gu esi­me­he poo­le aas­ta hü­vi­ti­se muu­de toe­tus­te al­la kand­mi­se­ga. Sel­le poolt olid 8 ja vas­tu 5 lii­get, 3 jäid era­poo­le­tuks.