Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu muu­tis nel­ja­päe­val, 15. mail toi­mu­nud is­tun­gil koo­lieel­se­tes las­tea­su­tus­tes las­te­va­ne­ma­te kae­ta­va­te ku­lu­de kat­mi­se kor­da. Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem sel­gi­tas, et las­teaia­ta­su kor­ras teh­ti kaks muu­da­tust. „Se­ni­ne kord ei ol­nud kõi­ge efek­tiiv­sem, võlg­nik­ke on oma­ja­gu, võl­ga­de sum­ma kok­ku li­gi­kau­du 10 000 eu­rot. Sel­le tõt­tu te­gi­me vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku täp­sus­ta­da võlg­ni­ke­ga te­ge­le­mi­se kor­da,“ sõ­nas ta. Va­rem oli mää­ru­ses kir­jas, kui lap­se­va­ne­mal te­kib las­teaia­ta­su võlg­ne­vus, on di­rek­to­ril õi­gus saa­ta tal­le mee­de­tu­le­tus. Sa­mas on prak­ti­ka ol­nud sel­li­ne, et las­teaia­ta­su võl­ga­de tek­ki­mi­se korral on valla raamatupidamisest esmalt saadetud meeldetuletus, see­jä­rel pa­ku­tak­se võlg­ni­ke­le mak­seg­raa­fi­ku te­ge­mist, et maks­ta võlg ta­ga­si osa­de kau­pa. Va­ja­du­sel pa­ku­tak­se ka sot­siaal­tee­nu­seid ja -toe­tu­si, võ­la­nõus­ta­mis­tee­nust. Kui võlg­nik koos­tööd ei soo­vi ja pi­kaa­ja­li­ne võlg­ne­vus säi­lib, me­net­leb se­da eda­si val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­list, kel­lel on õi­gus esitada kohtule maksekäsu kiirmenetluse avaldus. Vo­li­ko­gu mää­ru­ses­se li­sa­ti va­ra­se­ma sõ­nas­tu­se ase­mel: „Osa­lus­ta­su või toi­du­ra­ha ta­su­ma­ta jät­mi­se kor­ral saa­de­tak­se lap­se­va­ne­ma­le val­la­va­lit­su­se raa­ma­tu­pi­da­mi­selt kir­ja­lik meel­de­tu­le­tus. Kui võlg­ne­vus ei ole lik­vi­dee­ri­tud kol­me ka­lend­ri­kuu jook­sul, hak­kab võ­la me­net­le­mi­se­ga te­ge­le­ma val­la­va­lit­su­se jä­re­le­val­ves­pet­sia­list.“ Mää­ru­se pa­rag­rahv, mis sä­tes­tas, et pi­ka­a­ja­li­se võlg­ne­vu­se kor­ral on õi­gus laps las­teaia­ni­me­kir­jast väl­ja ar­va­ta, tun­nis­ta­ti keh­te­tuks. Tii­na Si­lem põh­jen­das, et see oli õi­gus­tü­hi­ne, sest las­tel on õi­gus alus­ha­ri­du­se­le: „Kui lap­se­va­ne­mal on tek­ki­nud võlg­ne­vus, ei tä­hen­da see, et last saab ka­ris­ta­da ja alus­ha­ri­du­se omandamise võimaldamisest il­ma jät­ta.“