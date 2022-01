Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­li, kesk­koo­li, spor­di­kes­ku­se ning Kiiu las­teaia elekt­ri­le ja gaa­si­küt­te­le ku­lus no­vemb­ris-det­semb­ris kok­ku li­gi 87 000 eu­ro võr­ra mul­lu­sest roh­kem.

Ida-Vi­ru­maalt Tal­lin­na suun­duv gaa­si­ma­gist­raal lä­bib Kuu­sa­lu val­da. Sel­le lä­he­du­ses paik­ne­vad Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus ja kesk­kool ning Kiiu Kii­ge­põnni las­te­aed on gaa­si­küt­tel. Kuu­sa­lu ale­vi­ku kes­kel asuv kuns­ti­de­kool on elekt­ri­küt­tel. Eel­mi­se aas­ta lõ­pus kii­relt kas­va­nud elekt­ri- ja gaa­si­hin­nad on tõst­nud olu­li­sel mää­ral nen­de asu­tus­te ener­gia­ku­lu­sid.

Kuu­sa­lu las­teaed Jus­si­ke ning Kol­ga kool ja las­teaed on tsent­raal­küt­tel. Neis ha­ri­du­sa­su­tus­tes jäi küt­te­ku­lu se­ni­se­le ta­se­me­le, kas­va­sid elekt­riar­ved.

Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­lil on õli­ka­tel, ka kütteõli hind on tõus­nud, kuid mit­te nii mär­ga­ta­valt kui elekt­ril ja gaa­sil.

Kuns­ti­de­koo­li, spor­di­kes­ku­se, kesk­koo­li ning Kii­ge­põn­ni las­teaia elekt­ri- ja küt­te­ku­lud olid 2020. aas­ta no­vemb­ris ja det­semb­ris kok­ku 29 236 eu­rot – no­vemb­ris 13 789 eu­rot ja det­semb­ris 15 447 eu­rot. Hil­ju­ti saa­bu­sid mul­lu­se det­semb­ri­kuu elekt­ri- ja gaa­siar­ved. Sa­ma­de asu­tus­te 2021. aas­ta ka­he vii­ma­se kuu ener­gia­ku­lud on kok­ku 116 221 eu­rot – no­vemb­ris 48 919 eu­rot, det­semb­ris 67 302 eu­rot. Kuu­sa­lu val­lal tu­leb see­ga ta­su­da nen­de nel­ja asu­tu­se ka­he kuu ener­gia­ku­lu­de eest 86 985 eu­rot roh­kem.

Ani­ja val­las gaa­si­küt­tel val­laa­su­tu­si po­le. Keh­ra lin­nas too­dab asu­tus­te­le ja kor­ter­ma­ja­de­le soo­ja SW Ener­gia hak­ke­pui­du­kat­la­ma­ja. Ala­ve­res on õli­küt­tel kat­la­ma­ja, mis an­nab soo­ja koo­li­le, las­teaia­le ja rah­va­ma­ja­le. Aeg­vii­dus on val­la igal al­la­su­tu­sel-hoo­nel oma kü­te, pea­mi­selt õhk­soo­jus­pump või maa­kü­te, mis tar­bi­vad soo­ja­toot­mi­seks elekt­rit. Aeg­vii­du las­teaed on täie­li­kult elekt­ri­küt­tel.

Elekt­rit os­tab vald bör­si­hin­na­ga. Koos võr­gu­ta­su­ga oli val­laa­su­tus­te ja tä­na­va­val­gus­tu­se elekt­ri­ku­lu det­semb­ris kok­ku 40 000 eu­rot, aas­ta va­rem det­semb­ris oli 15 501 eu­rot.

Raa­si­ku vald os­tab elekt­rit fik­see­ri­tud hin­na­ga, see­tõt­tu on hin­na­kõi­ku­mi­sed raa­ma­tu­pi­da­mi­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ta Eve­lyn Vel­ber­ki kin­ni­tu­sel ol­nud mi­ni­maal­sed. No­vemb­ris oli val­la­a­su­tus­te elekt­ri­ku­lu kok­ku 16 228 eu­rot ja det­semb­ris 20 249 eu­rot, aas­ta va­rem no­vemb­ris oli 17 092 eu­rot ja det­semb­ris 14 101 eu­rot. Elekt­ri­hin­na kõi­ge suu­rem tõus on ol­nud maa­küt­te tõt­tu Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis, mil­le elekt­riar­ve kas­vas det­semb­ris võr­rel­des aas­ta va­ra­se­ma­ga 500 eu­ro võr­ra.

