„Ap­pi tu­lid nai­sed Keh­rast, Aru­kü­last, Kuu­sa­lust, Jü­rist, Tal­lin­nast, Rap­last, Rak­kest, Viim­sist. Üt­le­sid, et tee­vad se­da meie va­ba­du­se ni­mel,“ lau­sus AN­NE­LI VÄ­LI-HAN­NUS Keh­ra õmb­lus­fir­mast Year.

Eel­mi­se kol­ma­päe­va va­ra­hom­mi­kust ala­tes ku­ni kel­la ühek­sa­ni õh­tul ei ol­nud Keh­ra õmb­lus­vab­ri­kus Year üh­te­gi va­ba õmb­lus­ma­si­nat. Ka kõi­gilt neilt ma­si­nailt, mis olid pi­ke­mat ae­ga seis­nud jõu­de, oli pü­hi­tud tolm ja need töö­ta­sid täis­tuu­ri­del. Iga­päe­va­se viie õmb­le­ja ase­mel oli toot­mis­ruu­mis 25 naist, kes olid asunud ap­pi, et õm­mel­da kuu­li­ves­te Uk­rai­na kaits­ja­te­le.

Ma­ter­ja­li ja­gus, töö­kä­si mit­te

Yea­ri esin­da­ja, et­te­võt­te konst­ruk­tor An­ne­li Vä­li-Han­nus rää­kis, et mõ­ne nä­da­la eest pöör­dus Yea­ri poo­le tel­li­ja, kel­le ni­me ta aval­da­da ei saa, kü­sis, kas nad on val­mis hak­ka­ma toot­ma Uk­rai­nas­se kuu­li­ves­te.

„Ot­si­ti õmb­lus­fir­ma­sid Tal­lin­na lä­he­dalt ja võe­ti meie­ga ühen­dust. Ma ei ole kuu­li­ves­ti­dega kok­ku puu­tu­nud, üks vest too­di nä­ha. Oli kaks tun­di ae­ga, et võt­ta lõi­ked. Uu­ri­sin ka kait­se­väes käi­nud tut­ta­vailt, mi­da ar­ves­ta­da, et sel­le sel­ga­pa­nek oleks mu­ga­vam. Koos õmb­le­ja­te­ga nu­pu­ta­si­me, kui­das oleks kõi­ge liht­sam õm­mel­da, et ves­ti­de te­ge­mi­ne lä­heks või­ma­li­kult kii­res­ti,“ sel­gi­tas ta.

Kuu­li­ves­ti mu­de­li väl­ja töö­ta­mi­se­le-kat­se­ta­mi­se­le ku­lus paar nä­da­lat. See­jä­rel hak­ka­sid Yea­ri viis õmb­le­jat neid te­ge­ma: „Ma­ter­jal too­di ko­ha­le, pa­lu­ti, et õmb­lek­si­me nii pal­ju ves­te kui või­ma­lik, sest neid on Uk­rai­nas vä­ga-vä­ga va­ja. Oli­me jõud­nud te­ha li­gi paar­küm­mend, nel­ja­päe­va õh­tul pi­di­me ves­tid üle and­ma, et jõuak­sid au­to­le, mis sõi­dab Uk­rai­nas­se. Mul oli kan­gaid ka­he­sa­ja ves­ti jaoks, aga ei ol­nud, kes neid jõuaks õm­mel­da. See te­gi vä­ga kur­vaks.“

An­ne­li Vä­li-Han­nus ja­gas mu­ret sõb­ran­na­ga, kes pak­kus, et võib ap­pi tul­la. Siis kut­sus ap­pi veel Ju­li­ka Hän­ni­, kes on Ani­ja val­las üks Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­nik­ke ai­ta­va­test va­ba­taht­li­kest: „Ju­li­ka lu­bas tüt­re kaa­sa võt­ta, sest te­ma­gi on na­tu­ke õm­mel­nud. He­lis­ta­sin ka mõ­ne­le meie en­di­se­le õmb­le­ja­le, aga ne­mad ei saa­nud tul­la. Ju­li­ka ar­vas, et võik­si­me abi­li­si ot­si­da Fa­ce­boo­ki kau­du.“

Möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­va hi­li­sõh­tul pa­ni Ju­li­ka Hän­ni sot­siaal­mee­dias­se üles­kut­se tul­la järg­mi­sel päe­val Keh­ras­se ap­pi kuu­li­ves­te te­ge­ma. In­fo hak­kas kii­res­ti le­vi­ma, esi­me­sed nai­sed and­sid en­dast tea­da sa­mal õh­tul.

