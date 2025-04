Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jon peatas vas­ta­valt va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni et­te­kir­ju­tu­se­le EK­RE ni­me­kir­jas val­la­vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­nud Priit Peb­se­ni vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na ja mää­ras te­ma asen­dus­liik­meks Ivar Pae­nur­me. Ivar Pae­nurm on EK­RE lii­ge, Priit Peb­sen as­tus möö­du­nud su­vel era­kon­nast väl­ja.

Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon al­ga­tas jä­re­le­val­ve val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni te­ge­vu­se üle 25. veeb­rua­ril, kui oli jät­nud ra­hul­da­ma­ta Ivar Pae­nur­me kae­bu­se. Ivar Pae­nurm esi­tas 2. veeb­rua­ril kae­bu­se sel­le koh­ta, et Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mis mul­lu 25. no­vemb­ril vo­li­ko­gu liik­me Priit Peb­se­ni­ga kä­sun­dus­le­pin­gu, mis võib si­sult ol­la töö­le­ping. Ivar Pae­nurm leidis, et sel­le­ga ri­ku­tak­se te­ma õi­gu­si saa­da val­la­vo­li­ko­gu liik­meks – töö­le­pin­gu­ga sa­mas oma­va­lit­su­ses töö­ta­mi­se kor­ral tu­leb vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed pea­ta­da, kä­sun­dus- või töö­võ­tu­le­pin­gu pu­hul se­da nõuet ei ole.

Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon jät­tis kae­bu­se ra­hul­da­ma­ta, sest see esi­ta­ti pä­rast kae­be­täht­a­ja möö­du­mist. Ku­na ko­mis­jo­nil tek­kis kaht­lus, et kä­sun­dus­le­pin­gu­na peal­kir­jas­ta­tud le­ping võib ol­la si­su poo­lest töö­le­ping, ot­sus­tas va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon al­ga­ta­da jä­re­le­val­ve val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni te­ge­vu­se üle.

Val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees, val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma sel­gi­tas va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul, et Rii­gi In­fo­süs­tee­mi Amet (RIA) on tei­nud val­la­le et­te­kir­ju­tu­se, mis­tõt­tu tek­kis va­ja­dus lei­da IT-spet­sia­list, kes ai­taks täi­ta et­te­kir­ju­tu­ses too­dud ko­hus­tu­si. Et­te­kir­ju­tus­te täit­mi­seks sõl­mi­ti kä­sun­dus­le­ping Priit Peb­se­ni­ga, kel­lel on va­ja­li­kud tead­mi­sed, kuid põ­hi­töö­koht asub mu­jal. Ku­na val­la IT-spet­sia­list lah­kus ok­toob­ris ame­tist, täi­dab Priit Peb­sen ka üle­san­deid, mis hõl­ma­vad val­la IT-süs­tee­mi ül­dist üle­vaa­ta­mist.

Priit Peb­sen sel­gi­tas va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le, et esi­tab et­te­kir­ju­tu­se­ga teh­tud töö­dest kord kuus üle­vaa­te nii RIA esin­da­ja­le kui val­la­va­ne­ma­le. Te­ma teis­test üle­san­ne­test on pea­mi­ne val­la al­la­su­tus­te pil­ve­ga lii­tu­mi­se kor­ras­ta­mi­ne – val­la­va­nem on pa­lu­nud tal ta­ga­da, et val­la kü­ber­tur­va­li­sus vas­taks RIA nõue­te­le. Tal­le on val­la­va­lit­su­se ruu­mi­des eral­da­tud töö­laud, et ta­ga­da kii­re rea­gee­ri­mi­ne aren­dus­te järg­selt tek­ki­va­te­le prob­lee­mi­de­le val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te ar­vu­ti­tes, ning an­tud ka­su­ta­da val­la sü­lear­vu­ti, sest isik­li­ke sead­me­te ühen­da­mi­ne val­la do­mee­ni on täien­dav tur­va­risk.

Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon jõu­dis siis­ki sei­su­ko­ha­le, et Priit Peb­se­ni­ga sõl­mi­tud le­ping vas­tab töö­le­pin­gu pea­mis­te­le tun­nus­te­le – töö­ta­ja al­lub tööand­ja juh­ti­mi­se­le ja kont­rol­li­le. Mär­gi­tak­se, et Priit Peb­se­ni­ga täht­a­ja­tu­na sõl­mi­tud le­ping si­sal­dab üh­tae­gu nii kind­laks mää­ra­tud täh­ta­jal täi­de­ta­vaid ko­hus­tu­si kui ka pü­si­va­ma ise­loo­mu­ga ül­di­se­maid üle­san­deid. Töö­le­pin­gus mõ­ne­de ko­hus­tus­te täh­ta­ja­li­selt kok­ku lep­pi­mi­ne ei vä­lis­ta va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni hin­nan­gul le­pin­gu mää­rat­le­mist töö­le­pin­gu­na, kui le­ping oma põ­hio­le­mu­selt vas­tab töö­le­pin­gu tun­nus­te­le. Töö­­lepin­gu­na mää­rat­le­mist ei vä­lis­ta ko­mis­jo­ni hin­nan­gul ka as­ja­o­lu, et Priit Peb­se­nil on ju­ba töö­le­ping tei­se tööand­ja­ga ning et te­ma le­ping val­la­va­lit­su­se­ga ei si­sal­da kir­ja­li­ku töö­le­pin­gu ko­hus­tus­lik­ke and­meid, muu­hul­gas ei ole re­gu­lee­ri­tud põ­hi­puh­ku­se kes­tust ja puh­keae­ga. Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon peab Priit Peb­se­ni­ga sõl­mi­tud le­pin­gut töö­le­pin­guks ka see­tõt­tu, et le­pin­gu sum­ma üle­tas rii­gi­han­ke piir­mää­ra, kuid rii­gi­han­ge­te re­gist­rist po­le nä­ha, et vald oleks sel­list tee­nust soo­vi­nud han­ki­da. Sa­mu­ti on Priit Peb­se­nil li­gi­pääs töö­kor­ral­dust puu­du­ta­va­le ja val­la­va­lit­su­se si­sein­fo­le, mil­le­le val­la­vo­li­ko­gu teis­tel liik­me­tel li­gi­pääs puu­dub.

See­tõt­tu ot­sus­tas va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon 3. ap­ril­lil te­ha val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le et­te­kir­ju­tus Priit Peb­se­ni vo­li­tus­te pea­ta­mi­seks ja vo­li­kok­ku asen­dus­liik­me mää­ra­mi­seks.

Priit Peb­sen üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et le­pib va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se­ga, sest ise­gi kui kolm ju­ris­ti üt­le­vad, et kõik on õi­ge, võib ko­hus mõ­ni­kord ot­sus­ta­da teist­moo­di. Ta li­sas – kui oleks eda­si kae­va­nud, jõuab kae­bus me­net­lus­se ar­va­ta­vas­ti al­les mit­me kuu pä­rast ning me­net­le­mi­seks ku­lub veel mi­tu kuud, kuid ok­toob­ris vo­li­ko­gu praeguse koos­sei­su vo­li­tu­sed lõ­pe­vad.

Raa­si­ku val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma lau­sus, kui­gi on en­di­selt se­da meelt, et Priit Peb­se­ni­ga sõl­mi­tud le­ping on kä­sun­dus­le­ping, oleks va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se eda­si kae­ba­mi­ne ol­nud üs­na pers­pek­tii­vi­tu.