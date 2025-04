Nais­ko­du­kait­se Har­ju ring­kon­na ko­du­le­hel on ala­tes 15. ap­ril­list ku­ni mai­kuu lõ­pu­ni vir­tuaal­ne näi­tus Har­ju­maa ja Tal­lin­na las­teaia­las­te joo­nis­ta­tud ja meis­ter­da­tud si­ni­lil­le­dest. Ve­te­ra­ni­de auks nais­ko­du­kaits­ja­te al­ga­tu­sel kor­ral­da­tud si­ni­lil­le­de joo­nis­ta­mi­ses ja meis­ter­da­mi­ses osa­le­sid 23 las­teaia rüh­mad. Kuu­sa­lu val­last osa­le­sid 4 rüh­ma: Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke 5-6aas­tas­te rühm Me­si­la­sed, 6-7aas­tas­te rüh­mad Le­pat­rii­nud ja Pää­su­ke­sed ning Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias 5-6aas­tas­te rühm Kuu­kii­red. Kuu­sa­lu val­la las­teaia­las­te pil­ti­dest on teh­tud näi­tus Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja ga­le­riis. Nais­ko­du­kait­se ava­li­ke su­he­te gru­pi lii­ge Il­le Aavik­saar Kuu­sa­lu jaos­kon­nast rää­kis, et si­ni­lil­le­kam­paa­nias osa­le­mi­ne oli las­teae­da­de­le va­ba­taht­lik, te­ma saa­tis üles­kut­se Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga las­teaia­le: „Ap­ril­li­kuu on si­ni­lil­le­kuu ja ko­gu­me kam­paa­nia­ga „An­na­me au!“ an­ne­tu­si ve­te­ra­ni­de toe­tu­seks. Las­te­aia­las­te­le kor­ral­da­tud üri­tus oli si­ni­lil­le­süm­bo­li tut­vus­ta­mi­seks ja laie­malt isa­maa­li­seks kas­va­tu­seks. Kuu­sa­lu jaos­kon­na nais­ko­du­kaits­ja Ma­ris Lil­le­vä­li käis Kuu­sa­lu Jus­si­ke­se las­te­aias kam­paa­niast rää­ki­mas.“ Kuu­sa­lu val­las ju­hib tä­na­vu si­ni­lil­le­kam­paa­nia üri­tus­te kor­ral­da­mist jaos­kon­na ju­ha­tu­se lii­ge Ali­ce Lipp, Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli 10. ap­ril­li õh­tul prak­ti­lis­te os­kus­te pe­re­päev, kus kõ­nel­di kü­ber­tur­va­li­su­sest ja krii­si­val­mi­du­sest, õpe­ta­ti kunst­li­ku hin­ga­mi­se te­ge­mist ja muid es­maa­bios­ku­si. Ko­hal olid ka Kuu­sa­lu val­la ko­du­tüt­red ja noor­kot­kad, kes tut­vus­ta­sid mat­ka­va­rus­tust. Staažikas naiskodukaitsja Ii­vi Rool küp­se­tas pann­koo­ke.