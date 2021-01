Möö­du­nud es­mas­päe­vast, 11. jaa­nua­rist on Ani­ja mõi­sas tööl uus te­gev­juht Ül­le Daut, kel­le SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus ko­mis­jon va­lis 37 kan­di­dee­ri­nu seast.

Haap­sa­lust pä­rit Ül­le Daut elab Sa­kus. Ta on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­lis toi­duai­ne­te teh­no­loo­gia ja or­ga­ni­see­ri­mi­se eria­la, töö­ta­nud nii toit­lus­tu­se kui kau­ban­du­se ja tee­nin­du­se vald­kon­nas.

Ani­ja mõi­sa sat­tus ta esi­mest kor­da kolm aas­tat ta­ga­si pärt­li­päe­va laa­dal, kus ai­tas laa­dal kau­bel­nud sõb­ran­nat: „Mõi­sa­koh­vik oli siis al­les ava­tud ja aval­das mõ­nu­sa at­mos­fää­ri­ga suurt mul­jet. Mä­le­tan, et mõi­sa pea­hoo­nes sat­tu­sin kuu­la­ma loen­gut Kol­ga mõi­sa koh­ta, see oli nii hu­vi­tav, et pea­gi pä­rast se­da sõit­sin Kol­ga mõi­sa vaa­ta­ma. Ül­di­ne hu­vi ar­hi­tek­tuu­ri ja mõi­sa­te vas­tu on mul ko­gu aeg ol­nud, olen tei­nud pal­ju ekst­ra väl­ja­sõi­te mõi­sa­tes­se.“

