Augusti lõpust töötab Anija valla Lastetare ja Lepatriinu lasteaiamajasid ühendava asutuse Kehra Lasteaiad direktorina Kristi Huusi. Ta on pärit Kehrast ja elab perega seal ka praegu, on Lepatriinu lasteaia vilistlane ning töötanud varem aastaid õpetajana nii Lepatriinu kui Lastetare lasteaias.
Lasteaeda tööle juhuslikult
Lasteaiatöö ei olnud Kristi Huusi esimene valik. Ta lõpetas Kehra gümnaasiumis 2000. aastal 9. klassi ning läks Kehtna majandus- ja tehnoloogiakooli õppima IT-d. Neli aastat hiljem naasis Kehrasse.
„Diplomini Kehtnas ei jõudnud, viimased eksamid tegin ära Tallinna Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumis, sealt sain keskkooli lõputunnistuse,“ sõnab Kristi Huusi.
Kui esimene laps hakkas saama kaheseks, kutsus lasteaias töötav sõbranna, kes nägi, et Kristi Huusil tuleb lapsega toimetamine väga hästi välja, teda Tallinnasse lasteaiaõpetajaks. Samal aastal läks ta Tallinna Ülikooli õppima alushariduse pedagoogikat. Paekaare lasteaias jõudis Kristi Huusi töötada pool aastat, kui Lepatriinu lasteaia toonane direktor Jana Lass kutsus ta tööle kodukoha lasteaeda. See oli 2008. aastal.
Lepatriinus töötas Kristi Huusi 2021. aastani, siis jätkas õpetajatööd vahepeal loodud ühendasutuse Anija Valla Lasteaiad Lastetare majas: „Hakkasin õpetajaks väikerühmas, kus olid erilised lapsed. Läksin selleks ka Tartu Ülikooli eripedagoogika pikale kursusele – õppisin üle 300 tunni jooksul eripedagoogika võtteid ja nippe alates kõne arengu toetamisest kuni selleni, kuidas toimetada ATH ja autistlike joontega lastega.“
Tal oli plaan jätkata eripedagoogika õppimist ka Tartu Ülikooli magistrantuuris, kuid ei õnnestunud sinna saada. Seetõttu astus Kristi Huusi Tallinna Ülikooli magistrantuuri haridusjuhtimise erialale.
„Mõtlesin, kui seda juba õpin, oleks mõistlik hakata õpitut ka töös rakendama. 2023. aasta juulis sain ülikooli sisse ja augustis alustasin Kiili lasteaias õppejuhi tööd,“ lausub ta.
Magistriõpe on Kristi Huusil nüüdseks läbitud, teha on veel lõputöö. Kuna kaks aastat on ta olnud ka Harjumaa alushariduse juhtide ja lasteaednike liidu liige ning liidu tegemistes osaledes näinud ka juhtimise poolt, hakkas tänavu uurima, kas mõnes lasteaias on direktori koht vaba. Ta kandideeris ja 1. juulist alustas tööd Tapa valla lasteaia juhina. Kui kolm nädalat hiljem selgus, et koduvallas otsitakse direktorit Kehra Lasteaedadele, kaalus plusse ja miinuseid ning otsustas kandideerida. Uues ametis on ta 28. augustist. Kehra Lasteaedade direktorina on tema juhtida kaks lasteaiamaja, kus on kokku 15 rühma, töötajaid on ligi 70.
Kaks murekohta – õpetajate keeleoskus ja kaasav haridus
Kristi Huusi kinnitab, et on väga rahul oma otsusega tulla tööle koduvalda ja tunneb end Kehra Lasteaedades koduselt.
„Kõik toimis siin nii hästi, töö ülevõtmine oli väga sujuv. Mind on Kehra Lasteaedades väga hästi vastu võetud. Töötasin siin kahes majas kokku peaaegu 15 aastat ning suuremat osa personalist tundsin juba varem. On muidugi ka uusi inimesi, keda alles õpin tundma,“ ütleb ta.
Kui uus direktor ametisse asus, ütles töötajaile, et on sealt lasteaiast olnud kaks aastat eemal ega tea, millised on Kehra Lasteaedade praegused peamised murekohad. Ta palus, et töötajad ise ütleksid, mis on suuremad probleemid ja millega on nende meelest vaja tegeleda.
Ühe suurema murekohana toodi välja õpetajate kvalifikatsiooniteema, täpsemalt keeleoskus. Alates mullu augustist peavad lasteaiaõpetajad oskama eesti keelt C1 tasemel, tuleva aasta septembrist ei või ka enam abiõpetajatena töötada inimesed, kes pole sooritanud eesti keele eksamit B2 tasemel: „Osa meie töötajaid on eksami ära teinud. Kaks abiõpetajat on öelnud, et ei suuda keelt eksamil nõutaval tasemel selgeks saada ning on arvestanud, et järgmise aasta augustis lahkuvad töölt. Aga on ka usinaid õppijaid, kes ütlevad, et lähevad eksamit ka viieteistkümnendat korda tegema, sest neil jäi eelmisel korral vaid paar punkti sooritamisest puudu. Julgustame, toetame ja anname neile selle võimaluse. Kes on soovinud, neile jätkuvad ka keelekohvikud.“
Muukeelsetele lastele on Lastetare majas praegu veel keelekümblusrühm, mille kõik 16 last on vene või ukraina peredest. Kevadel lõpetavad neist 10 last lasteaia ning pärast seda keelekümblusrühmaga enam ei jätkata.
Teine suurem väljakutse, mida õpetajad uuele direktorile nimetasid, on seotud kaasava haridusega. Kristi Huusi kõneleb, et praegu on Kehra Lasteaedades kõik tavarühmad ning lapsed, kes vajavad õppe- ja kasvatustegevustes suuremat tähelepanu, õpivad koos teistega. Ta ütleb, et pooldab seda, aga juhul, kui lapsele sobib.
„On hästi, kui talle sobib 20 lapsega rühm ja ta saab nii suures seltskonnas kenasti hakkama. Aga kui laps ei tunne end seal turvaliselt, teda häirivad lasterohkus ja müra, on vaja leida talle sobivam keskkond. Kui sobivam keskkond on väiksema lastearvuga rühm, siin on meil seda keeruline organiseerida. Meie lasteaias on praegu vaid üks erilistele lastele mõeldud väikerühm ja see on täis, seal on 7 last. Vaja oleks veel üht kuni 12 lapsega väikerühma. Koostöös vallavalitsusega tuleb otsida lahendust, kuidas seda teha,“ tõdeb Kristi Huusi.
Ta selgitab, et eriline laps ei tähenda tingimata konkreetset diagnoosi või erivajadust: „Kaasav haridus tähendab igale lapsele individuaalselt lähenemist. Mõne lapse puhul aitabki ainult sellest, kui arvestada, et ta tuleb hästi toime väiksemas ja rahulikumas keskkonnas. Mulle meeldib tuua näidet, et kui lapsele ei meeldi punane värv ja ta peab istuma punasel toolil, siis võib vahel olla piisav ainult see, kui vahetame punase tooli kollase vastu ning kaovad mured, et laps on püsimatu, ei taha sööma tulla, ei suuda laua taga istuda.“
Lasteaed on väga tänulik Horizonile, kes rahastas eelmisel nädalal õpetajate sotsiaal-emotsionaalsete oskuste koolitust: „Õpetajad kiitsid, et väga hea on toetuda neile praktilistele näidetele, mida koolitaja eri olukordade kohta tõi ja milliseid abivahendeid nende lahendamiseks soovitas. Õpetati ka, kuidas rühmas märgata, kui üks laps vajab tavalisest teistsugust lähenemist.“
Direktor lisab, et praegu on Kehra Lasteaedadel õnneks olemas lisaks õpetajatele ja abiõpetajatele ka vajalikud tugispetsialistid – eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, kuigi nad igapäevaselt igasse rühma ei jõua ning hädasti oleks tarvis veel üht logopeedi. Esimese töökuu jooksul suhtles ta 7 logopeediga, aga töötajat endiselt otsitakse.
