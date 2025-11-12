Sõnumitoojas 12. novembril

- Tudengid leiutasid lahendusi Joaveski papivabriku laguneva hoonekompleksi elluäratamiseks;
- ANDRES NAPP avaldas jutustuse „Legend karikast“;
- Suurkiskjate rünnakutest Kuusalu vallas;
- MEELIS RONDO töötab Kolga muuseumis;
- Kuusalu vallamaja saali uued lauad;
- Vallavalitsus alustas eeltööd Pikva-Kaunissaare kergliiklustee rajamiseks;
- Kehra kool sai 175. sünnipäevaks seinamaalingu;
- Uus direktor on Kehra lasteaia vilistlane ja endine õpetaja;
- Mistra käsipallinaiskond on taas Eesti karikavõitja;
- Aruküla jäätmejaama laiendamiseks taotletakse toetust;
- Raasiku näitetrupi Mürkapõka uus lavastus on näitemängu tegemisest;
- Rannakeele Keskus korraldab Loksal avatud uste päevi.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 19. novembril.