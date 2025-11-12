Sõnumitoojas 12. novembril

  • Tudengid leiutasid lahendusi Joaveski papivabriku laguneva hoonekompleksi elluäratamiseks;
  • ANDRES NAPP avaldas jutustuse „Legend karikast“;
  • Suurkiskjate rünnakutest Kuusalu vallas;
  • MEELIS RONDO töötab Kolga muuseumis;
  • Kuusalu vallamaja saali uued lauad;
  • Vallavalitsus alustas eeltööd Pikva-Kaunissaare kergliiklustee rajamiseks;
  • Kehra kool sai 175. sünnipäevaks seinamaalingu;
  • Uus direktor on Kehra lasteaia vilistlane ja endine õpetaja;
  • Mistra käsipallinaiskond on taas Eesti karikavõitja;
  • Aruküla jäätmejaama laiendamiseks taotletakse toetust;
  • Raasiku näitetrupi Mürkapõka uus lavastus on näitemängu tegemisest;
  • Rannakeele Keskus korraldab Loksal avatud uste päevi.

