Tä­na­vu su­vel või­tis 14aas­ta­ne koo­li­tüd­ruk Ka­ta­ri­na Sepp Aru­kü­last je­ti­sõi­dus Poo­las toi­mu­nud juu­nio­ri­de Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel esi­ko­ha ning maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel Un­ga­ris hõ­be­me­da­li.

Kok­ku või­tis Ka­ta­rina Sepp lõp­pe­nud hooa­jal eri võist­lus­telt 7 kuld- ja 3 hõ­be­me­da­lit. Soo­me meist­ri­võist­lus­tel saa­vu­tas esi­ko­ha nii juu­nio­ri­de kui nais­te ar­ves­tu­ses. Lä­ti meist­ri­võist­lus­tel või­tis kuld­me­da­li nais­te seas ning Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel juu­nio­ri­de kul­la ja nais­te hõ­be­da.

Ku­na juu­nio­ri­dek­las­sis võist­le­vad tüd­ru­kud-poi­sid koos, tä­hen­dab see, et Ka­ta­rina Sepp on ena­mas­ti kii­reim ol­nud ka kõi­gist noor­mees­test.

„Sel aas­tal hak­ka­sid veel paar tüd­ru­kut sõit­ma, kuid peamiselt võist­len pois­te­ga. Neil on näod maas, kui pä­he saa­vad,“ sõ­nab Ka­ta­ri­na Sepp, kes esi­mest kor­da kat­se­tas vee­moo­tor­rat­tal sõit­mist kaks aas­tat ta­ga­si, 2022. aas­tal.

„Käi­si­me siis Itaa­lias MM-võist­lu­si vaa­ta­mas. Kui ko­ju ta­ga­si tu­li­me, mõt­le­sin, et teen las­te­le ül­la­tu­se, os­tan je­ti, saa­me su­ve­ko­dus Mu­hus me­re peal sõi­tu nau­ti­da,“ üt­leb noo­re ki­hu­ta­ja isa Ar­ti Sepp, kes ole­tas too­na, et je­ti­sõit võiks meel­di­da va­ne­ma­le tüt­re­le.

Kui noo­rem tü­tar, too­kord 12aas­ta­ne Ka­ta­ri­na esi­mest kor­da kat­se­tas, olid te­ma sõi­tu näi­nud je­ti­sõit­ja­te ko­gu­kon­nal suud imes­tu­sest lah­ti.

„Ta ki­hu­tas ko­he uskumatult kii­res­ti. See tun­dus eba­reaal­ne, kii­de­ti, et väga äge tüd­ruk. Siia­ni rää­gi­vad ko­ge­nud je­ti­sõit­jad, et Ka­ta­ri­na on omal alal na­gu väi­ke Kel­ly Sil­da­ru, kes tu­li ja ül­la­tas kõi­ki,“ rää­gib Ar­ti Sepp.

Pä­rast esi­mest um­bes 15 mi­nu­ti­list je­ti­sõi­tu osa­les Ka­ta­ri­na Sepp esi­me­sel mõõ­du­võt­mi­sel – need olid Ees­ti juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lu­sed. 7 osa­le­ja seas sai ta 7. ko­ha. Aas­ta hil­jem ehk möö­du­nud su­vel tegi es­ma­kord­selt kaasa ka suur­tel vä­lis­võist­lus­tel. Eu­roo­pa juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel saa­vu­tas aas­ta ae­ga je­ti­sõi­du­ga te­ge­le­nud neiu siis 4. ja juu­nio­ri­de maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel 6. ko­ha.

Loe pikemalt 4. detsembri Sõnumitoojast.