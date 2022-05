Ree­del, 29. ap­ril­li õh­tul kuu­lu­ta­ti Vil­jan­dis Pä­ri­mus­muu­si­ka Ai­das Ees­ti pa­ri­maks noo­reks pä­ri­mus­bän­diks noo­re­ma­te va­nu­seg­ru­pis Kuu­sa­lu val­la Uu­ri kü­la noor­te muu­si­ku­te fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad. An­sam­bel sai ko­du­kan­di pä­ran­di hoid­mi­se eest erip­ree­miaks või­ma­lu­se sal­ves­ta­da vi­deo pä­ri­mu­sai­das. Peap­ree­mia­ga kaas­nes 300 eu­rot ja või­ma­lus esi­ne­da juu­li lõ­pus Vil­jan­di pä­ri­mus­muu­si­ka fes­ti­va­lil koos va­ne­ma va­nu­seg­ru­pi võit­ja­ga. Va­ne­mas gru­pis või­tis Vil­jan­di Kul­tuu­ria­ka­dee­mia tu­den­gi­bänd Trad.Kvin­tes­sents.

Kon­kur­sil Noor Pä­ri­mus­bänd 2022 fi­naa­lis osa­le­sid ka­hek­sa an­samb­lit, mõ­le­mas va­nu­seast­mes ne­li. Lõpp­kont­ser­di­le pää­se­nud va­li­ti suu­re­ma ar­vu kan­di­daa­ti­de seast, kon­kur­si­le tu­li es­malt esi­ta­da ka­he lau­lu vi­deod ning mo­ti­vee­ri­tud sel­gi­tus. Taot­lu­se saa­tis kon­kur­si­le lap­se­va­nem Liis Burk, kes rää­kis, et soo­vi­tu­si Uu­ri­ka­te osa­le­mi­seks kon­kur­sil tu­li mit­melt poolt ja ka Pä­ri­mus­muu­si­ka Kes­ku­selt: „Jaa­nua­ris sai­me tea­da, et Uu­ri­kad on va­li­tud lõpp­kont­ser­di­le ja nen­de men­to­riks mää­ra­ti Maar­ja Nuut. Har­ju­ta­ti koos men­to­ri­ga ja ise­seis­valt, Uu­ri­ka­te ju­hen­da­jad Kül­li-Kat­ri Es­ken ja Kris­tii­na Re­ba­ne said ai­da­ta vä­he. Ka ka­hes et­te­val­mis­ta­vas laag­ris olid lap­sed ise­seis­valt ja koos men­to­ri­ga.“

Uu­ri­ka­te asu­ta­ja ja ju­hen­da­ja, an­samb­li ena­mi­ku lau­lu­de au­tor Kül­li-Kat­ri Es­ken üt­les, et on vä­ga rõõ­mus ja uh­ke las­te ise­seis­vu­se ning suu­re­pä­ra­se esi­ne­mi­se üle: „Pea­mi­sed eest­ve­da­jad ja kor­ral­da­jad olid kon­kur­si­pa­la­de et­te­val­mis­ta­mi­sel me an­samb­list Li­set­te Moks ja So­fia Ru­ti­ku, kes tä­na­vu ke­va­del lõ­pe­ta­vad Kol­ga koo­lis 9. klas­si. Noo­red ise te­gid kon­kur­si­pa­la­de­le sea­ded ja mõt­le­sid koos men­to­ri­ga väl­ja esi­tu­se. Vah­va on ka see, et Uu­ri­kad said bän­di­laag­ri ajal kolm ööd ma­ga­da Pä­ri­mus­muu­si­ka Ai­da la­val, sest neid on nii pal­ju, et mu­ja­le ruu­mi­des­se ei mah­tu­nud ühi­selt.“

Kon­kur­si­ka­va pik­kus pi­di ole­ma 12 mi­nu­tit. Uu­ri­kad esi­ta­sid kon­kur­sil Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni loo­dud „Va­na­sõ­na­de lau­lu“, ko­ha­li­ku re­gi­lau­lu „Su­vel teind su­si­le tüö­dä“ So­fia Ru­ti­ku teh­tud sea­des. Ko­hus­tus­li­ke pa­la­de ni­me­kir­jast va­li­ti inst­ru­men­taal­looks „La­ba­jalg“, mis läks üle „Sa­ba­tant­suks“.

Žüriis olid Re­gi­na Mänd, Li­se­te Velt, Ju­ko-Mart Kõ­lar, Tar­mo Ki­vi­sil­la ja Ar­no Tamm. Hin­da­jad kiit­sid bän­di üht­sust ja ko­du­kan­dist pä­rit lu­gu­de va­li­kut, ko­gu et­teas­te head muu­si­ka­list kva­li­tee­ti ning kam­ba­vai­mu, mi­da oli kuul­da ja tun­da ka saa­li ta­gu­mis­tes­se nur­ka­des­se.

Kül­li-Kat­ri Es­ken rää­kis, et Uu­ri­ka­tel on ka tä­na­vu­ne su­vi vä­ga töi­ne. Li­saks Vil­jan­di fol­gi­le esi­ne­tak­se veel Hiiu Fol­gi pea­la­val Kas­sa­ris ja Käs­mus Vi­ru Fol­gil, kus Uu­ri­kad as­tu­vad üles pä­rast avat­se­re­moo­niat uhiuue lin­nu­lau­lu­de ka­va­ga. Vii­ma­se loo esi­ta­vad koos Ma­rek Sa­da­ma­ga, ning järg­neb te­ma kont­sert Sa­da­ma­sil­la­ga.

Veel on Uu­ri­kad lu­ba­nud an­da koos Ma­rek Sa­da­ma­ga kont­ser­di sar­jas Käs­mu Kau­nid Kont­ser­did ja Muuk­si su­ve­kont­ser­ti­de raa­mes. Ka esi­ne­tak­se Bushc­raft Fes­ti­va­lil, mis see­kord tu­leb Ko­se val­las Vii­kin­gi­te kü­las. Sa­mu­ti on esi­ne­mi­sed tu­le­kul Ku­res­saa­re me­re­päe­va­del, Hiiu­maal öö­lau­lu­peol, Võ­ru­maal, Noa­root­sis, Vir­ve kü­las.

„Pal­jud esi­ne­mis­kut­sed ole­me pi­da­nud ära üt­le­ma, sest lap­se­va­ne­ma­te­le on see suur koor­mus, ne­mad sõi­du­ta­vad lap­sed ja pil­lid ko­ha­le ning pä­rast ka ko­ju ta­ga­si. Ka soo­vi­vad va­ne­mad jät­ta las­te­le puh­ka­mi­se ae­ga, et esi­ne­mi­ne ei muu­tuks ru­tii­niks, säi­liks rõõm ja sä­ra. Lap­sed on tub­lid, neil esi­ne­mis­teks särt­su ja taht­mist ja­gub,“ lau­sus Kül­li-Kat­ri Es­ken.