Ümber Kahala järve jooksul oli üle 100 osavõtja

Pühapäeval, 18. augustil toimus Kahala Järve Külade Seltsi eestvedamisel kolmandat korda ümber Kahala järve jooks. Lisaks 14,7 kilomeetri pikkusele põhidistantsile ja lastejooksudele said tänavu võistelda ka neljaliikmelised võistkonnad, mille igal liikmel tuli joosta veerand tiirust ümber järve ehk 3,65 kilomeetrit.

Eelmistel aastatel Kahala-Liiva bussipeatuse juures asuvalt heinamaalt alanud jooksu start ja finiš olid tänavu uues kohas, Oldoja pumpla juures. Osalejaid oli rekordarv – kõigis jooksudes kokku 103.

Jooksu põhidistantsi võitis Evar Saul. Tema võiduaeg oli 56.52,1 minutit, mis on raja uus rekord. Talle järgnesid Asko Valdmann (59.00), kes oli parim meesveteranidest ehk meestest vanuses 36-49, ja Uku Trolla (1:01.14,5), kes oli parim juunior ehk 15-17aastane noor. Neljandana lõpetanud Erti Kares (1:02.28,1) oli parim seenior ehk mehed alates 50. eluaastast. Üldarvestuse viies oli kiireim naine Annika Roosleht (1:05.59,0).

Meestest järgnesid Evar Saulile Siim Haas (1:11.11,9, üld­arvestuse 10. koht) ja Ats Toomsalu (1:14:49.0, üldarvestuses 13.). Veteranidest järgnesid Asko Valdmannile Viljar Moorits (1:06.53,7, üldarvestuses 6.) ja Keio Kivistik (1:07:46.9, üldarvestuses 7.).

Seenioridest järgnesid Erti Karesele Andres Matkur (1:08:30,0, üldarvestuses 9. koht) ja Vambo Oolberg (1:13.55,7, üldarvestuses 13.). Juunioridest sai Uku Trolla järel 2. koha Maikel Magnus Välja (1:08.04,4, üldarvestuses 8. koht).

Naistest järgnesid Annika Rooslehele üldarvestuses 15. koha saanud Pirgit Pajumäe (1:17.55,1), kes oli kiireim naisveteran. Naiste arvestuses oli teine Paula Siilak (1:24.3,9). Veteranidest järgnesid Pirgit Pajumäele Astrit Vaimla (1:22.20,4) ja Helena Aug (1:29.02,7). Seenioridest olid kolm kiiremat Annika Veimer (1:23.02,1), Marin Närska (1:27.05,4) ja Kertu Saul (1:37.26,2).

Viiest teatejooksuvõistkonnast võitis AH Jookseme koosseisus Mart Felding, Tauri Eesalu, Taimo Heinsalu ja Marten Sestverk. Nad tegid Kahala järvele tiiru peale ajaga 1:20.30,3. Järgnesid võistkonnad Maakaitse (1:20.40,7) ja Regranka (1:24.16,5).

„Kuna ilm soosis, sündisid tänavusel jooksul mitu rekordit. Lisaks osavõtjate ja rajarekordile on rõõm, et võrreldes eelmise aastaga kahekordistus lastejooksudest osavõtnute arv. Seega oleme jõudsalt lähenenud oma eesmärgile – tervislike ja sportlike eluviiside propageerimisele,“ ütles võistluse korraldaja Janno Laende.

Ta lisas, on väga tore, et eelmistel aastatel Kahala järvejooksu võitnud tulevad hea meelega oma saavutatut kaitsma ja osalesid ka tänavu: „Asko Valdmann, Annika Roosleht ja Uku Trolla on oma vanuse­klassides nüüd juba kolmekordsed võitjad.“