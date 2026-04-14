Keh­ra ja Aru­kü­la kä­si­pal­li­tüd­ru­kud võit­sid mi­ni­lii­gas esi­koh­ti

Miniliiga esimesel etapil U10 vanuseklassi võitjad HC Kehra naiskond: treener INDREK LILLSOO ja mängijad VARVARA TKATŠENKO, MIIA SAVVOVA, NIKA VASSILJEVA, KERTU ILVES JA MARIBEL IGANUS. Foto Eesti Käsipalliliit

Ap­ril­li al­gu­ses lõp­pe­sid Ees­ti kä­si­pal­li mi­ni­lii­ga võist­lu­sed tü­tar­las­te­le. Mi­ni­lii­gas võis­tel­di tä­na­vu kol­mes va­nu­sek­las­sis: U11 ehk 2015. aas­ta sün­di­nud tüd­ru­kud, U10 ehk 2016. ja U9 ehk 2017. aas­tal või hil­jem sün­di­nud tüd­ru­kud. Kok­ku oli hooa­ja jook­sul 4 etap­pi.
Esi­me­ne etapp toi­mus 11. ok­toob­ril Ta­pal, kus võist­le­sid U10 ja U11 va­nu­sek­las­si tüd­ru­kud, kok­ku 15 võist­kon­da. U10 va­nu­sek­las­sis saa­vu­tas 7 võist­kon­na seas esi­ko­ha HC Keh­ra nais­kond, ku­hu kuu­lu­sid Ker­tu Il­ves, Ma­ri­bel Iga­nus, Mia Sav­vo­va, Var­va­ra Tka­tšen­ko ja Ni­ka Vas­sil­je­va. Nen­de tree­ner on Ind­rek Lill­soo. Aru­kü­la SK tüd­ru­kud said 5. ko­ha. U11 va­nu­sek­las­si 8 nais­kon­na seas sai HC Keh­ra 5. ko­ha.
Tei­se eta­pi võist­lu­sed olid 29. no­vemb­ril Tar­tu­maal Va­ral ja Koo­sal. See­kord osa­le­sid ka kõi­ge noo­re­mad, U9 va­nu­sek­las­si võist­kon­nad, kok­ku oli võist­kon­di 13. U11 va­nusk­las­sis, kus oli 7 võist­kon­da, tu­lid HC Keh­ra tüd­ru­kud 2. ko­ha­le. Võist­kon­da kuu­lu­sid In­gel Vak­ra, Mar­leen Jür­gen­son, Mig­le Kaa­lo, Mia Sav­vo­va, Var­va­ra Tka­tšen­ko ja Ni­ka Vas­sil­je­va, tree­ner on Ind­rek Lill­soo. HC Keh­ra U9 va­nu­sek­las­si tüd­ru­kud said 3. ko­ha. Võist­kon­nas män­gi­sid Ye­va Ko­ten­ko, Tat­ja­na Zah­har­ko­va, Mi­le­na Ivaš­ke­vi­tš, Han­na Nõl­vak, Lee Nõl­vak, Eli­na Ko­va­len­ko, Piia Ti­ho ja An­na­bel­le Bug­ro­va. Nen­de tree­ner on Kau­po Lii­va.
3. eta­pil, mis toi­mus 14. veeb­rua­ril Keh­ras, osa­le­sid kok­ku 18 võist­kon­da. U11 va­nu­se­rüh­mas saa­vu­tas 8 võist­kon­na seas esi­ko­ha Aru­kü­la SK nais­kond koos­sei­sus Ria­na Reier, Lii­si Kuusk, Ali­de Moo­rits, Roo­si Tee­sa­lu ja Em­ma Mäelt, nen­de tree­ne­rid on An­na­bel Aa­vik ja Peep Mäelt. HC Keh­ra sai 6. ko­ha. Aas­ta noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te 5 võist­kon­na hul­gas tu­li Aru­kü­la SK 3. ko­ha­le. Võist­kon­da kuu­lu­sid Ara­bel­la Pall, Noo­ri Tee­sa­lu, Mar­leen Il­mets, Ra­hel Luht, El­li Olem ja Lil­li Kuu­se­mets, tree­ner on An­na­bel Aavik. U9 va­nu­sek­las­sis sai HC Keh­ra 1. võist­kond 4. ko­ha, 2. võist­kond 5. ko­ha.
Mi­ni­lii­ga 4. ja vii­ma­ne etapp oli 4. ap­ril­lil Ta­ba­sa­lus. Seal osa­le­sid 17 võist­kon­da. U11 võist­kon­da­dest või­tis esi­ko­ha taas Aru­kü­la SK, see­kord koos­sei­sus Len­na Pärl, Ali­de Moo­rits, Mar­leen Il­mets, Roo­si Tee­sa­lu ja Em­ma Mäelt, tree­ner on Peep Mäelt. HC Keh­ra tüd­ru­kud said 8. võist­kon­na seas 5. ko­ha. U10 va­nu­sek­las­sis tu­lid Aru­kü­la tüd­ru­kud 3. ko­ha­le. Võist­kon­nas olid Ara­bel­la Pall, Ra­hel Luht, El­li Olem, Noo­ri Tee­sa­lu, Lil­li Kuu­se­mets ja Lu­mi Ro­gen­baum, tree­ner Ant­ti Ro­gen­baum. U9 võist­kon­di võist­les 4. HC Keh­ra said taas 3. ko­ha, see­kord koos­sei­sus Ye­va Ko­ten­ko, Mi­le­na Ivaš­ke­vi­tš, Tat­ja­na Zah­har­ko­va, Mar­ta Re­bek­ka Õun, An­na­bel­le Bug­ro­va, Ade­le Mi­ral­da Karp ja Eli­na Ko­va­len­ko, tree­ner Kau­po Lii­va.

Au­hin­na­li­si koh­ti ka pois­te­le
Mi­ni­lii­ga pois­te võist­lus­tel oli sa­mu­ti 4 etap­pi. Neist esi­me­sel osa­le­sid 19, kõi­gil järg­mis­te etap­pi­del 22 mees­kon­da.
Esi­me­ne toi­mus 21. ok­toob­ril Põl­vas. U9 va­nu­sek­las­sis või­tis HC Keh­ra mees­kond 2. ko­ha. Võist­kon­da kuu­lu­sid Gre­gor-Mar­ten Mu­ra­kas, Jes­per Jär­mut, Too­mas Hap­sa­lo, Se­bas­tian Ur­va, Ro­bin Vi­jard ja Ro­bin Ma­ke­jev. Nen­de tree­ner on Kau­po Lii­va. Keh­ra U10 noor­mees­te võist­kond sai 5. ja U11 mees­kond 9. ko­ha.
Tei­se eta­pi võist­lus oli 22. no­vemb­ril Keh­ras. U10 va­nu­se­klas­sis sai HC Keh­ra 2. ko­ha. Võist­kon­da kuu­lu­sid Ste­ven Nõm­me, Ro­bin Pal­gi, Ju­han Jür­gen­son, Tris­ten Loo­dus ja Ni­ka Vas­sil­je­va, tree­ner on Ind­rek Lill­soo. 3. ko­ha sai HC Raa­si­ku mees­kond, kus män­gi­sid Nils Ju­han­son, Gre­gor Pa­ju­ri, Kren-Mirk­ko Ka­ron, Pjotr Be­lov, Her­man Kiik ja Erik Puu­sepp. Nen­de tree­ner on Mar­tin Kal­vet. Aru­kü­la SK noor­me­hed said 6. ko­ha.
Ka U9 va­nu­sek­las­sis tu­li 2. ko­ha­le HC Keh­ra mees­kond: Ro­bin Ma­ke­jev, Ro­bin Vi­jard, Se­bas­tian Ur­va, Gre­gor-Mar­ten Mu­ra­kas, Too­mas Hap­sa­lo ja Jes­per Jär­mut, tree­ner on Kau­po Lii­va. Sel­les va­nu­sek­las­sis sai 3. ko­ha HC Raa­si­ku võist­kond, kus män­gi­sid And­re Žu­ravl­jov, Fre­di Ves­ki­mäe, Nig­las Le­pi­kult, Ed­ward Alb­recht Ka­dak, Hans Lu­cas Ta­li, Re­mo Rei­man ja My­ko Mett, tree­ner on Mar­tin Kal­vet. Aru­kü­la SK sai 4. ja HC Keh­ra 2. võist­kond 7. ko­ha. U11 võist­kon­da­dest sai 2. ko­ha Aru­kü­la SK: Karl Al­jas­mäe, Hu­go Pär­tel, Boh­dan Kho­ros­he­niuk, Evert Tuus, Alf­red Kruus­mann, Har­ro Koit­la, Mi­kas Hert ja Er­vin Kru­ze, nen­de tree­ner on Toi­vo Järv. HC Keh­ra mees­kond sai 8. ko­ha.

Miniliiga 3. ja 4. etapil saavutas U11 tütarlaste seas esikoha Aruküla SK naiskond. 3. etapi võitnud ROOSI TEESALU, ALIDE MOORITS, LIISI KUUSK, RIANA REIER JA EMMA MÄELT koos treener PEEP ALTMÄEGA.

3. eta­pil, mis toi­mus 24. jaa­nua­ril Raa­si­kul, või­tis ko­du­saa­lis män­gi­nud HC Raa­si­ku U10 võist­kond 2. ko­ha. Võist­kon­da kuu­lu­sid Gre­gor Pa­ju­ri, Kren-Mirk­ko Ka­ron, Pjotr Be­lov, Erik Puu­sepp, Her­man Kiik ja Nils Ju­han­son, tree­ner on Mar­tin Kal­vet. Aru­kü­la SK sai 5. ko­ha ja HC Keh­ra 6. ko­ha. U11 va­nu­sek­las­sis sai 2. ko­ha Aru­kü­la SK 1. võist­kond koos­sei­sus Oli­ver Tui­man, Karl Al­jas­mäe, Hu­go Pär­tel, Boh­dan Kho­ros­he­niuk, Evert Tuus, Alf­red Kruus­mann, Har­ro Koit­la, tree­ne­rid on And­rus Ro­gen­baum ja Toi­vo Järv. HC Keh­ra sai 7. ja Aru­kü­la SK 2. võist­kond 9 ko­ha. U9 mees­kon­da­de hul­gas sai HC Raa­si­ku 3. ko­ha. Mees­kon­nas olid And­re Žu­ravl­jov, Nig­las Le­pi­kult, Fre­di Ves­ki­mäe, Ed­ward Alb­recht Ka­dak, My­ko Mett, Hans Lu­cas Ta­li, Re­mo Rei­man, neid tree­nib Mar­tin Kal­vet. HC Keh­ra 1 sai 4. ko­ha, Aru­kü­la SK 5. ko­ha ja HC Keh­ra 2. võist­kond 7. ko­ha.
Vii­ma­ne etapp oli 22. märt­sil Vil­jan­dis. U9 mees­kon­da­dest saa­vu­tas HC Keh­ra 2. võist­kond 3. ko­ha. Mees­kon­da kuu­lu­sid Amar Han­nus, Lev Be­zuh­len­ko, Tris­tan Lin­nu­mäe, Ad­rian Küt­tim, Ro­bin Ma­ke­jev, Sten Sep­mann ja Jes­per Jär­mut, tree­ner Kau­po Lii­va. Keh­ra 1. mees­kond sai 4. ko­ha. U11 va­nu­se­rüh­mas võis­tel­nud 11 mee­kon­na seas sai Aru­kü­la SK 4. ja HC Keh­ra 7. ko­ha.

