Aprilli alguses lõppesid Eesti käsipalli miniliiga võistlused tütarlastele. Miniliigas võisteldi tänavu kolmes vanuseklassis: U11 ehk 2015. aasta sündinud tüdrukud, U10 ehk 2016. ja U9 ehk 2017. aastal või hiljem sündinud tüdrukud. Kokku oli hooaja jooksul 4 etappi.
Esimene etapp toimus 11. oktoobril Tapal, kus võistlesid U10 ja U11 vanuseklassi tüdrukud, kokku 15 võistkonda. U10 vanuseklassis saavutas 7 võistkonna seas esikoha HC Kehra naiskond, kuhu kuulusid Kertu Ilves, Maribel Iganus, Mia Savvova, Varvara Tkatšenko ja Nika Vassiljeva. Nende treener on Indrek Lillsoo. Aruküla SK tüdrukud said 5. koha. U11 vanuseklassi 8 naiskonna seas sai HC Kehra 5. koha.
Teise etapi võistlused olid 29. novembril Tartumaal Varal ja Koosal. Seekord osalesid ka kõige nooremad, U9 vanuseklassi võistkonnad, kokku oli võistkondi 13. U11 vanusklassis, kus oli 7 võistkonda, tulid HC Kehra tüdrukud 2. kohale. Võistkonda kuulusid Ingel Vakra, Marleen Jürgenson, Migle Kaalo, Mia Savvova, Varvara Tkatšenko ja Nika Vassiljeva, treener on Indrek Lillsoo. HC Kehra U9 vanuseklassi tüdrukud said 3. koha. Võistkonnas mängisid Yeva Kotenko, Tatjana Zahharkova, Milena Ivaškevitš, Hanna Nõlvak, Lee Nõlvak, Elina Kovalenko, Piia Tiho ja Annabelle Bugrova. Nende treener on Kaupo Liiva.
3. etapil, mis toimus 14. veebruaril Kehras, osalesid kokku 18 võistkonda. U11 vanuserühmas saavutas 8 võistkonna seas esikoha Aruküla SK naiskond koosseisus Riana Reier, Liisi Kuusk, Alide Moorits, Roosi Teesalu ja Emma Mäelt, nende treenerid on Annabel Aavik ja Peep Mäelt. HC Kehra sai 6. koha. Aasta nooremate tüdrukute 5 võistkonna hulgas tuli Aruküla SK 3. kohale. Võistkonda kuulusid Arabella Pall, Noori Teesalu, Marleen Ilmets, Rahel Luht, Elli Olem ja Lilli Kuusemets, treener on Annabel Aavik. U9 vanuseklassis sai HC Kehra 1. võistkond 4. koha, 2. võistkond 5. koha.
Miniliiga 4. ja viimane etapp oli 4. aprillil Tabasalus. Seal osalesid 17 võistkonda. U11 võistkondadest võitis esikoha taas Aruküla SK, seekord koosseisus Lenna Pärl, Alide Moorits, Marleen Ilmets, Roosi Teesalu ja Emma Mäelt, treener on Peep Mäelt. HC Kehra tüdrukud said 8. võistkonna seas 5. koha. U10 vanuseklassis tulid Aruküla tüdrukud 3. kohale. Võistkonnas olid Arabella Pall, Rahel Luht, Elli Olem, Noori Teesalu, Lilli Kuusemets ja Lumi Rogenbaum, treener Antti Rogenbaum. U9 võistkondi võistles 4. HC Kehra said taas 3. koha, seekord koosseisus Yeva Kotenko, Milena Ivaškevitš, Tatjana Zahharkova, Marta Rebekka Õun, Annabelle Bugrova, Adele Miralda Karp ja Elina Kovalenko, treener Kaupo Liiva.
Auhinnalisi kohti ka poistele
Miniliiga poiste võistlustel oli samuti 4 etappi. Neist esimesel osalesid 19, kõigil järgmiste etappidel 22 meeskonda.
Esimene toimus 21. oktoobril Põlvas. U9 vanuseklassis võitis HC Kehra meeskond 2. koha. Võistkonda kuulusid Gregor-Marten Murakas, Jesper Järmut, Toomas Hapsalo, Sebastian Urva, Robin Vijard ja Robin Makejev. Nende treener on Kaupo Liiva. Kehra U10 noormeeste võistkond sai 5. ja U11 meeskond 9. koha.
Teise etapi võistlus oli 22. novembril Kehras. U10 vanuseklassis sai HC Kehra 2. koha. Võistkonda kuulusid Steven Nõmme, Robin Palgi, Juhan Jürgenson, Tristen Loodus ja Nika Vassiljeva, treener on Indrek Lillsoo. 3. koha sai HC Raasiku meeskond, kus mängisid Nils Juhanson, Gregor Pajuri, Kren-Mirkko Karon, Pjotr Belov, Herman Kiik ja Erik Puusepp. Nende treener on Martin Kalvet. Aruküla SK noormehed said 6. koha.
Ka U9 vanuseklassis tuli 2. kohale HC Kehra meeskond: Robin Makejev, Robin Vijard, Sebastian Urva, Gregor-Marten Murakas, Toomas Hapsalo ja Jesper Järmut, treener on Kaupo Liiva. Selles vanuseklassis sai 3. koha HC Raasiku võistkond, kus mängisid Andre Žuravljov, Fredi Veskimäe, Niglas Lepikult, Edward Albrecht Kadak, Hans Lucas Tali, Remo Reiman ja Myko Mett, treener on Martin Kalvet. Aruküla SK sai 4. ja HC Kehra 2. võistkond 7. koha. U11 võistkondadest sai 2. koha Aruküla SK: Karl Aljasmäe, Hugo Pärtel, Bohdan Khorosheniuk, Evert Tuus, Alfred Kruusmann, Harro Koitla, Mikas Hert ja Ervin Kruze, nende treener on Toivo Järv. HC Kehra meeskond sai 8. koha.
3. etapil, mis toimus 24. jaanuaril Raasikul, võitis kodusaalis mänginud HC Raasiku U10 võistkond 2. koha. Võistkonda kuulusid Gregor Pajuri, Kren-Mirkko Karon, Pjotr Belov, Erik Puusepp, Herman Kiik ja Nils Juhanson, treener on Martin Kalvet. Aruküla SK sai 5. koha ja HC Kehra 6. koha. U11 vanuseklassis sai 2. koha Aruküla SK 1. võistkond koosseisus Oliver Tuiman, Karl Aljasmäe, Hugo Pärtel, Bohdan Khorosheniuk, Evert Tuus, Alfred Kruusmann, Harro Koitla, treenerid on Andrus Rogenbaum ja Toivo Järv. HC Kehra sai 7. ja Aruküla SK 2. võistkond 9 koha. U9 meeskondade hulgas sai HC Raasiku 3. koha. Meeskonnas olid Andre Žuravljov, Niglas Lepikult, Fredi Veskimäe, Edward Albrecht Kadak, Myko Mett, Hans Lucas Tali, Remo Reiman, neid treenib Martin Kalvet. HC Kehra 1 sai 4. koha, Aruküla SK 5. koha ja HC Kehra 2. võistkond 7. koha.
Viimane etapp oli 22. märtsil Viljandis. U9 meeskondadest saavutas HC Kehra 2. võistkond 3. koha. Meeskonda kuulusid Amar Hannus, Lev Bezuhlenko, Tristan Linnumäe, Adrian Küttim, Robin Makejev, Sten Sepmann ja Jesper Järmut, treener Kaupo Liiva. Kehra 1. meeskond sai 4. koha. U11 vanuserühmas võistelnud 11 meekonna seas sai Aruküla SK 4. ja HC Kehra 7. koha.