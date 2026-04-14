Ap­ril­li al­gu­ses lõp­pe­sid Ees­ti kä­si­pal­li mi­ni­lii­ga võist­lu­sed tü­tar­las­te­le. Mi­ni­lii­gas võis­tel­di tä­na­vu kol­mes va­nu­sek­las­sis: U11 ehk 2015. aas­ta sün­di­nud tüd­ru­kud, U10 ehk 2016. ja U9 ehk 2017. aas­tal või hil­jem sün­di­nud tüd­ru­kud. Kok­ku oli hooa­ja jook­sul 4 etap­pi.

Esi­me­ne etapp toi­mus 11. ok­toob­ril Ta­pal, kus võist­le­sid U10 ja U11 va­nu­sek­las­si tüd­ru­kud, kok­ku 15 võist­kon­da. U10 va­nu­sek­las­sis saa­vu­tas 7 võist­kon­na seas esi­ko­ha HC Keh­ra nais­kond, ku­hu kuu­lu­sid Ker­tu Il­ves, Ma­ri­bel Iga­nus, Mia Sav­vo­va, Var­va­ra Tka­tšen­ko ja Ni­ka Vas­sil­je­va. Nen­de tree­ner on Ind­rek Lill­soo. Aru­kü­la SK tüd­ru­kud said 5. ko­ha. U11 va­nu­sek­las­si 8 nais­kon­na seas sai HC Keh­ra 5. ko­ha.

Tei­se eta­pi võist­lu­sed olid 29. no­vemb­ril Tar­tu­maal Va­ral ja Koo­sal. See­kord osa­le­sid ka kõi­ge noo­re­mad, U9 va­nu­sek­las­si võist­kon­nad, kok­ku oli võist­kon­di 13. U11 va­nusk­las­sis, kus oli 7 võist­kon­da, tu­lid HC Keh­ra tüd­ru­kud 2. ko­ha­le. Võist­kon­da kuu­lu­sid In­gel Vak­ra, Mar­leen Jür­gen­son, Mig­le Kaa­lo, Mia Sav­vo­va, Var­va­ra Tka­tšen­ko ja Ni­ka Vas­sil­je­va, tree­ner on Ind­rek Lill­soo. HC Keh­ra U9 va­nu­sek­las­si tüd­ru­kud said 3. ko­ha. Võist­kon­nas män­gi­sid Ye­va Ko­ten­ko, Tat­ja­na Zah­har­ko­va, Mi­le­na Ivaš­ke­vi­tš, Han­na Nõl­vak, Lee Nõl­vak, Eli­na Ko­va­len­ko, Piia Ti­ho ja An­na­bel­le Bug­ro­va. Nen­de tree­ner on Kau­po Lii­va.

3. eta­pil, mis toi­mus 14. veeb­rua­ril Keh­ras, osa­le­sid kok­ku 18 võist­kon­da. U11 va­nu­se­rüh­mas saa­vu­tas 8 võist­kon­na seas esi­ko­ha Aru­kü­la SK nais­kond koos­sei­sus Ria­na Reier, Lii­si Kuusk, Ali­de Moo­rits, Roo­si Tee­sa­lu ja Em­ma Mäelt, nen­de tree­ne­rid on An­na­bel Aa­vik ja Peep Mäelt. HC Keh­ra sai 6. ko­ha. Aas­ta noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te 5 võist­kon­na hul­gas tu­li Aru­kü­la SK 3. ko­ha­le. Võist­kon­da kuu­lu­sid Ara­bel­la Pall, Noo­ri Tee­sa­lu, Mar­leen Il­mets, Ra­hel Luht, El­li Olem ja Lil­li Kuu­se­mets, tree­ner on An­na­bel Aavik. U9 va­nu­sek­las­sis sai HC Keh­ra 1. võist­kond 4. ko­ha, 2. võist­kond 5. ko­ha.

Mi­ni­lii­ga 4. ja vii­ma­ne etapp oli 4. ap­ril­lil Ta­ba­sa­lus. Seal osa­le­sid 17 võist­kon­da. U11 võist­kon­da­dest või­tis esi­ko­ha taas Aru­kü­la SK, see­kord koos­sei­sus Len­na Pärl, Ali­de Moo­rits, Mar­leen Il­mets, Roo­si Tee­sa­lu ja Em­ma Mäelt, tree­ner on Peep Mäelt. HC Keh­ra tüd­ru­kud said 8. võist­kon­na seas 5. ko­ha. U10 va­nu­sek­las­sis tu­lid Aru­kü­la tüd­ru­kud 3. ko­ha­le. Võist­kon­nas olid Ara­bel­la Pall, Ra­hel Luht, El­li Olem, Noo­ri Tee­sa­lu, Lil­li Kuu­se­mets ja Lu­mi Ro­gen­baum, tree­ner Ant­ti Ro­gen­baum. U9 võist­kon­di võist­les 4. HC Keh­ra said taas 3. ko­ha, see­kord koos­sei­sus Ye­va Ko­ten­ko, Mi­le­na Ivaš­ke­vi­tš, Tat­ja­na Zah­har­ko­va, Mar­ta Re­bek­ka Õun, An­na­bel­le Bug­ro­va, Ade­le Mi­ral­da Karp ja Eli­na Ko­va­len­ko, tree­ner Kau­po Lii­va.

Au­hin­na­li­si koh­ti ka pois­te­le

Mi­ni­lii­ga pois­te võist­lus­tel oli sa­mu­ti 4 etap­pi. Neist esi­me­sel osa­le­sid 19, kõi­gil järg­mis­te etap­pi­del 22 mees­kon­da.

Esi­me­ne toi­mus 21. ok­toob­ril Põl­vas. U9 va­nu­sek­las­sis või­tis HC Keh­ra mees­kond 2. ko­ha. Võist­kon­da kuu­lu­sid Gre­gor-Mar­ten Mu­ra­kas, Jes­per Jär­mut, Too­mas Hap­sa­lo, Se­bas­tian Ur­va, Ro­bin Vi­jard ja Ro­bin Ma­ke­jev. Nen­de tree­ner on Kau­po Lii­va. Keh­ra U10 noor­mees­te võist­kond sai 5. ja U11 mees­kond 9. ko­ha.

Tei­se eta­pi võist­lus oli 22. no­vemb­ril Keh­ras. U10 va­nu­se­klas­sis sai HC Keh­ra 2. ko­ha. Võist­kon­da kuu­lu­sid Ste­ven Nõm­me, Ro­bin Pal­gi, Ju­han Jür­gen­son, Tris­ten Loo­dus ja Ni­ka Vas­sil­je­va, tree­ner on Ind­rek Lill­soo. 3. ko­ha sai HC Raa­si­ku mees­kond, kus män­gi­sid Nils Ju­han­son, Gre­gor Pa­ju­ri, Kren-Mirk­ko Ka­ron, Pjotr Be­lov, Her­man Kiik ja Erik Puu­sepp. Nen­de tree­ner on Mar­tin Kal­vet. Aru­kü­la SK noor­me­hed said 6. ko­ha.

Ka U9 va­nu­sek­las­sis tu­li 2. ko­ha­le HC Keh­ra mees­kond: Ro­bin Ma­ke­jev, Ro­bin Vi­jard, Se­bas­tian Ur­va, Gre­gor-Mar­ten Mu­ra­kas, Too­mas Hap­sa­lo ja Jes­per Jär­mut, tree­ner on Kau­po Lii­va. Sel­les va­nu­sek­las­sis sai 3. ko­ha HC Raa­si­ku võist­kond, kus män­gi­sid And­re Žu­ravl­jov, Fre­di Ves­ki­mäe, Nig­las Le­pi­kult, Ed­ward Alb­recht Ka­dak, Hans Lu­cas Ta­li, Re­mo Rei­man ja My­ko Mett, tree­ner on Mar­tin Kal­vet. Aru­kü­la SK sai 4. ja HC Keh­ra 2. võist­kond 7. ko­ha. U11 võist­kon­da­dest sai 2. ko­ha Aru­kü­la SK: Karl Al­jas­mäe, Hu­go Pär­tel, Boh­dan Kho­ros­he­niuk, Evert Tuus, Alf­red Kruus­mann, Har­ro Koit­la, Mi­kas Hert ja Er­vin Kru­ze, nen­de tree­ner on Toi­vo Järv. HC Keh­ra mees­kond sai 8. ko­ha.

3. eta­pil, mis toi­mus 24. jaa­nua­ril Raa­si­kul, või­tis ko­du­saa­lis män­gi­nud HC Raa­si­ku U10 võist­kond 2. ko­ha. Võist­kon­da kuu­lu­sid Gre­gor Pa­ju­ri, Kren-Mirk­ko Ka­ron, Pjotr Be­lov, Erik Puu­sepp, Her­man Kiik ja Nils Ju­han­son, tree­ner on Mar­tin Kal­vet. Aru­kü­la SK sai 5. ko­ha ja HC Keh­ra 6. ko­ha. U11 va­nu­sek­las­sis sai 2. ko­ha Aru­kü­la SK 1. võist­kond koos­sei­sus Oli­ver Tui­man, Karl Al­jas­mäe, Hu­go Pär­tel, Boh­dan Kho­ros­he­niuk, Evert Tuus, Alf­red Kruus­mann, Har­ro Koit­la, tree­ne­rid on And­rus Ro­gen­baum ja Toi­vo Järv. HC Keh­ra sai 7. ja Aru­kü­la SK 2. võist­kond 9 ko­ha. U9 mees­kon­da­de hul­gas sai HC Raa­si­ku 3. ko­ha. Mees­kon­nas olid And­re Žu­ravl­jov, Nig­las Le­pi­kult, Fre­di Ves­ki­mäe, Ed­ward Alb­recht Ka­dak, My­ko Mett, Hans Lu­cas Ta­li, Re­mo Rei­man, neid tree­nib Mar­tin Kal­vet. HC Keh­ra 1 sai 4. ko­ha, Aru­kü­la SK 5. ko­ha ja HC Keh­ra 2. võist­kond 7. ko­ha.

Vii­ma­ne etapp oli 22. märt­sil Vil­jan­dis. U9 mees­kon­da­dest saa­vu­tas HC Keh­ra 2. võist­kond 3. ko­ha. Mees­kon­da kuu­lu­sid Amar Han­nus, Lev Be­zuh­len­ko, Tris­tan Lin­nu­mäe, Ad­rian Küt­tim, Ro­bin Ma­ke­jev, Sten Sep­mann ja Jes­per Jär­mut, tree­ner Kau­po Lii­va. Keh­ra 1. mees­kond sai 4. ko­ha. U11 va­nu­se­rüh­mas võis­tel­nud 11 mee­kon­na seas sai Aru­kü­la SK 4. ja HC Keh­ra 7. ko­ha.