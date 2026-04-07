8Nädalavahetusel selgusid Kehras Eesti tänavused käsipallimeistrid noormeeste U19 vanuseklassis (sündinud 2007 ja hiljem). HC Kehra meeskond võitis kodusaalis Põlva Käsipalliklubi/Põlva Spordikooli meeskonna järel 2. koha.
Meistrivõistlustel osalesid 5 meeskonda. Parimad selgusid kahe etapi kokkuvõttes, kummalgi etapil mängisid kõik võistkonnad kõigi vastastega.
Esimese etapi mängud toimusid 14.-15. veebruaril Abja-Paluojal. Täisedu 8 punktiga oli selle järel parim Põlva meeskond, teine oli 6 punktiga Kehra ja kolmas 4 punktiga HC Viimsi/ Vitamin Well. Kehra meeskond alistas esimeses mängus Mustamäe Käsipalliklubi 30:22, seejärel kaotas Põlvale 28:30, kuid võitis Viimsit 29:24 ja HC Tallas meeskonda 30:19.
Ka 4.-5. aprillil Kehra spordihoones toimunud teise etapi mängudest võitis Kehra meeskond kolm: Tallas alistati 38:15, Mustamäe meeskond 21:17 ja Viimsi 30:24. Viimases mängus tuli Põlva noormeestelt vastu võtta napp kaotus 27:28.
Meistritiitli võitis Põlva KPK/Põlva SK meeskond, kes kogus kahe etapiga 14 punkti. HC Kehra meeskond tuli 12 punktiga 2. kohale ja HC Viimsi/Vitamin Well 10 punktiga 3. kohale.
Kehra meeskonnas mängisid Martin Kikkas, Martin Lepik, Tom-Simion Treiman, Timo Roomere, Kenert Suik, Tom Johann Volmerson, Rico Väin, Mats Martin Jürjo, Stener Sirel, Romet Klement, Kevin Markus Hannus, Andri Jaanus, Andre Soikka, Tomi Suurorg, Henri Õun ja Priit Raudkivi. Meeskonna treener on Indrek Lillsoo.
Tom-Simion Treiman HC
Kehra meeskonnast valiti meistrivõistluste parimaks mängijaks ning Romet Klement parimaks väravavahiks. Kehra meeskonna parimaks mängijaks nimetati Martin Kikkas.
HC Kehra noormehed võitsid Eesti MV hõbemedali
