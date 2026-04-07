8Nä­da­la­va­he­tu­sel sel­gu­sid Keh­ras Ees­ti tä­na­vu­sed kä­si­pal­li­meist­rid noor­mees­te U19 va­nu­sek­las­sis (sün­di­nud 2007 ja hil­jem). HC Keh­ra mees­kond või­tis ko­du­saa­lis Põl­va Kä­si­pal­lik­lu­bi/Põl­va Spor­di­koo­li mees­kon­na jä­rel 2. ko­ha.

Meist­ri­võist­lus­tel osa­le­sid 5 mees­kon­da. Pa­ri­mad sel­gu­sid ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes, kum­mal­gi eta­pil män­gi­sid kõik võist­kon­nad kõi­gi vas­tas­te­ga.

Esi­me­se eta­pi män­gud toi­mu­sid 14.-15. veeb­rua­ril Ab­ja-Pa­luo­jal. Täi­se­du 8 punk­ti­ga oli sel­le jä­rel pa­rim Põl­va mees­kond, tei­ne oli 6 punk­ti­ga Keh­ra ja kol­mas 4 punk­ti­ga HC Viim­si/ Vi­ta­min Well. Keh­ra mees­kond alis­tas esi­me­ses män­gus Mus­ta­mäe Kä­si­pal­lik­lu­bi 30:22, see­jä­rel kao­tas Põl­va­le 28:30, kuid või­tis Viim­sit 29:24 ja HC Tal­las mees­kon­da 30:19.

Ka 4.-5. ap­ril­lil Keh­ra spor­di­hoo­nes toi­mu­nud tei­se eta­pi män­gu­dest või­tis Keh­ra mees­kond kolm: Tal­las alis­ta­ti 38:15, Mus­ta­mäe mees­kond 21:17 ja Viim­si 30:24. Vii­ma­ses män­gus tu­li Põl­va noor­mees­telt vas­tu võt­ta napp kao­tus 27:28.

Meist­ri­tiit­li või­tis Põl­va KPK/Põl­va SK mees­kond, kes ko­gus ka­he eta­pi­ga 14 punk­ti. HC Keh­ra mees­kond tu­li 12 punk­ti­ga 2. ko­ha­le ja HC Viim­si/Vi­ta­min Well 10 punk­ti­ga 3. ko­ha­le.

Keh­ra mees­kon­nas män­gi­sid Mar­tin Kik­kas, Mar­tin Le­pik, Tom-Si­mion Trei­man, Ti­mo Roo­me­re, Ke­nert Suik, Tom Jo­hann Vol­mer­son, Ri­co Väin, Mats Mar­tin Jür­jo, Ste­ner Si­rel, Ro­met Kle­ment, Ke­vin Mar­kus Han­nus, And­ri Jaa­nus, And­re Soik­ka, To­mi Suu­rorg, Hen­ri Õun ja Priit Raud­ki­vi. Mees­kon­na tree­ner on Ind­rek Lill­soo.

Keh­ra mees­kon­nast va­li­ti meist­ri­võist­lus­te pa­ri­maks män­gi­jaks ning Ro­met Kle­ment pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks. Keh­ra mees­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Mar­tin Kik­kas.