La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi noor­me­hed osa­le­sid Soo­mes Lah­tis 3.-5. ap­ril­lini toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel korv­pal­li­tur­nii­ril ja võit­sid U16 ar­ves­tu­ses esi­ko­ha. Kok­ku osa­le­sid sel­les va­nu­se­klas­sis 17 võist­kon­da Soo­mest ja Ees­tist, män­gi­ti nel­jas alag­ru­pis.

La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi või­tis kõik viis män­gu. Rau­ma Bas­ket alistati tu­le­mu­se­ga 68:59, HNM­KY tu­le­mu­se­ga 66:40, Lah­ti Bas­ket­ball U15 Black võist­kond tu­le­mu­se­ga 72:43 ja Mo­to­ro­la Bas­kel Cul 70:40. Fi­naa­lis män­gi­sid La­he­maa korv­pal­lik­lu­bi noor­me­hed Kei­la korv­pal­lik­lu­bi võist­kon­na­ga, ke­da või­de­ti 67:49. Ka tur­nii­ri kol­mas koht tu­li Ees­tis­se – Kesk­lin­na võist­kon­na­le Korv­pal­lik­lu­bist Viim­si.

La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi kuu­lub sa­mu­ti MTÜs­se Korv­pal­li­klu­bi Viim­si, te­gut­se­ma hak­kas Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses 2021. aas­ta au­gus­tis. Tree­nin­guid on lä­bi vii­dud nii Kuu­sa­lus kui ka Kol­gas.

Nüüd­seks U16 va­nu­sek­las­si jõud­nud mees­kon­da tree­nis es­malt La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi juht ja tree­ner Maar­ja Sil­la­maa, ala­tes 2022. aas­tast tree­nib An­ton Tõš­tšuk.

„Mees­kon­nas on aas­ta­te­ga män­gi­jaid va­he­tu­nud, kuid ­tuu­mik jää­nud ja need on Kol­ga poi­sid: Ma­tias Ko­se­mets, Mär­tin Sest­verk, Mait Mih­kel Sest­verk, Oli­ver Talts. Keh­ras käi­vad tree­nin­gu­tel Ma­rek Joost ja Mar­tin Lass. Kol­gast on võist­kon­nas veel Karl Se­bas­tian Sil­man, Kuu­sa­lust Joo­sep Vaht­ras, Tal­lin­na Kesk­lin­na klu­bist võist­le­vad La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi mees­kon­nas Ja­kob Alt­nur­me ja Kaur Rand­ma. Võist­kon­na vaim oli Lah­ti tur­nii­ril vä­ga hea, nad

on nii füü­si­li­selt kui ka män­gu­os­ku­selt tu­ge­vad ja kii­red,“ kom­men­tee­ris An­ton Tõš­tšuk.

Ta li­sas, et just käe­so­le­val hooa­jal on teh­tud suur aren­gu­hü­pe. Tree­ni­tak­se kol­mel päe­val nä­da­las – ka­hel kor­ral Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se saa­lis ja kol­man­dal kor­ral seal­ses jõu­saa­lis. Män­gi­tak­se ka koos täis­kas­va­nu­te­ga, see an­nab jul­gust ja võit­le­mi­sos­kust.

Tree­ne­ri sõ­nul ai­tasid Lah­ti tur­nii­ri­l mees­kon­na edu­le pal­ju kaa­sa ka ko­ha­le tul­nud fän­nid – noor­mees­te va­ne­mad ja õed-ven­nad. Fän­nid sõit­sid Soo­me sa­ma lae­va­ga, Lah­tis olid bro­nee­ri­nud en­da­le öö­bi­mis­ko­had. Sport­la­sed öö­bi­sid koo­li­ma­ja­des.

An­ton Tõš­tšuk: „Fän­nid olid mei­le na­gu kuues män­gi­ja väl­ja­kul. Nad olid tei­nud suu­re oran­ži pla­ka­ti ning sa­ma vär­vi pea­pae­lad ja õn­ne­too­vad amu­le­tid ning ela­sid ko­gu hin­gest mei­le kaa­sa. See oli vä­ga äge ja an­dis pois­te­le eri­li­se mo­ti­vat­sioo­ni.“

La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi U16 mees­kon­na järg­mi­ne suu­rem võist­lus tu­leb mai­kuus – Tal­lin­nas toi­mu­val No Ba­na­nas tur­nii­ril.