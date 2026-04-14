Sunday, 26.04.2026
Facebook

Kuu­sa­lu noor­te U16 korv­pal­li­võist­kond või­tis Soo­mes Lah­ti tur­nii­ri

Poolt
Ülle Tamm
-
24
Lahemaa Korvpalliklubi U16 võidukas võistkond koos fännide tehtud loosungiga: ees KARL SEBASTIAN SILMAN JA MÄRTIN SESTVERK. Taga MAREK JOOST, MATIAS KOSEMETS, JAKOB ALTNURME, KAUR RANDMA, JOOSEP VAHTRAS, MARTIN LASS, OLIVER TALTS, MAIT MIHKEL SESTVERK JA treener ANTON TÕŠTŠUK. Foto Alar Tõnson

La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi noor­me­hed osa­le­sid Soo­mes Lah­tis 3.-5. ap­ril­lini toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel korv­pal­li­tur­nii­ril ja võit­sid U16 ar­ves­tu­ses esi­ko­ha. Kok­ku osa­le­sid sel­les va­nu­se­klas­sis 17 võist­kon­da Soo­mest ja Ees­tist, män­gi­ti nel­jas alag­ru­pis.

La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi või­tis kõik viis män­gu. Rau­ma Bas­ket alistati tu­le­mu­se­ga 68:59, HNM­KY tu­le­mu­se­ga 66:40, Lah­ti Bas­ket­ball U15 Black võist­kond tu­le­mu­se­ga 72:43 ja Mo­to­ro­la Bas­kel Cul 70:40. Fi­naa­lis män­gi­sid La­he­maa korv­pal­lik­lu­bi noor­me­hed Kei­la korv­pal­lik­lu­bi võist­kon­na­ga, ke­da või­de­ti 67:49. Ka tur­nii­ri kol­mas koht tu­li Ees­tis­se – Kesk­lin­na võist­kon­na­le Korv­pal­lik­lu­bist Viim­si.

La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi kuu­lub sa­mu­ti MTÜs­se Korv­pal­li­klu­bi Viim­si, te­gut­se­ma hak­kas Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses 2021. aas­ta au­gus­tis. Tree­nin­guid on lä­bi vii­dud nii Kuu­sa­lus kui ka Kol­gas.

Nüüd­seks U16 va­nu­sek­las­si jõud­nud mees­kon­da tree­nis es­malt La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi juht ja tree­ner Maar­ja Sil­la­maa, ala­tes 2022. aas­tast tree­nib An­ton Tõš­tšuk.

„Mees­kon­nas on aas­ta­te­ga män­gi­jaid va­he­tu­nud, kuid ­tuu­mik jää­nud ja need on Kol­ga poi­sid: Ma­tias Ko­se­mets, Mär­tin Sest­verk, Mait Mih­kel Sest­verk, Oli­ver Talts. Keh­ras käi­vad tree­nin­gu­tel Ma­rek Joost ja Mar­tin Lass. Kol­gast on võist­kon­nas veel Karl Se­bas­tian Sil­man, Kuu­sa­lust Joo­sep Vaht­ras, Tal­lin­na Kesk­lin­na klu­bist võist­le­vad La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi mees­kon­nas Ja­kob Alt­nur­me ja Kaur Rand­ma. Võist­kon­na vaim oli Lah­ti tur­nii­ril vä­ga hea, nad

on nii füü­si­li­selt kui ka män­gu­os­ku­selt tu­ge­vad ja kii­red,“ kom­men­tee­ris An­ton Tõš­tšuk.
Ta li­sas, et just käe­so­le­val hooa­jal on teh­tud suur aren­gu­hü­pe. Tree­ni­tak­se kol­mel päe­val nä­da­las – ka­hel kor­ral Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se saa­lis ja kol­man­dal kor­ral seal­ses jõu­saa­lis. Män­gi­tak­se ka koos täis­kas­va­nu­te­ga, see an­nab jul­gust ja võit­le­mi­sos­kust.

Tree­ne­ri sõ­nul ai­tasid Lah­ti tur­nii­ri­l mees­kon­na edu­le pal­ju kaa­sa ka ko­ha­le tul­nud fän­nid – noor­mees­te va­ne­mad ja õed-ven­nad. Fän­nid sõit­sid Soo­me sa­ma lae­va­ga, Lah­tis olid bro­nee­ri­nud en­da­le öö­bi­mis­ko­had. Sport­la­sed öö­bi­sid koo­li­ma­ja­des.

An­ton Tõš­tšuk: „Fän­nid olid mei­le na­gu kuues män­gi­ja väl­ja­kul. Nad olid tei­nud suu­re oran­ži pla­ka­ti ning sa­ma vär­vi pea­pae­lad ja õn­ne­too­vad amu­le­tid ning ela­sid ko­gu hin­gest mei­le kaa­sa. See oli vä­ga äge ja an­dis pois­te­le eri­li­se mo­ti­vat­sioo­ni.“

La­he­maa Korv­pal­lik­lu­bi U16 mees­kon­na järg­mi­ne suu­rem võist­lus tu­leb mai­kuus – Tal­lin­nas toi­mu­val No Ba­na­nas tur­nii­ril.

Eelmine artikkelKeh­ra ja Aru­kü­la kä­si­pal­li­tüd­ru­kud võit­sid mi­ni­lii­gas esi­koh­ti
Järgmine artikkelKeh­ras oli las­teae­da­de 10. teat­ri­fes­ti­val

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT

© Sõnumitooja.ee
