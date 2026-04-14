Lahemaa Korvpalliklubi noormehed osalesid Soomes Lahtis 3.-5. aprillini toimunud rahvusvahelisel korvpalliturniiril ja võitsid U16 arvestuses esikoha. Kokku osalesid selles vanuseklassis 17 võistkonda Soomest ja Eestist, mängiti neljas alagrupis.
Lahemaa Korvpalliklubi võitis kõik viis mängu. Rauma Basket alistati tulemusega 68:59, HNMKY tulemusega 66:40, Lahti Basketball U15 Black võistkond tulemusega 72:43 ja Motorola Baskel Cul 70:40. Finaalis mängisid Lahemaa korvpalliklubi noormehed Keila korvpalliklubi võistkonnaga, keda võideti 67:49. Ka turniiri kolmas koht tuli Eestisse – Kesklinna võistkonnale Korvpalliklubist Viimsi.
Lahemaa Korvpalliklubi kuulub samuti MTÜsse Korvpalliklubi Viimsi, tegutsema hakkas Kuusalu spordikeskuses 2021. aasta augustis. Treeninguid on läbi viidud nii Kuusalus kui ka Kolgas.
Nüüdseks U16 vanuseklassi jõudnud meeskonda treenis esmalt Lahemaa Korvpalliklubi juht ja treener Maarja Sillamaa, alates 2022. aastast treenib Anton Tõštšuk.
„Meeskonnas on aastatega mängijaid vahetunud, kuid tuumik jäänud ja need on Kolga poisid: Matias Kosemets, Märtin Sestverk, Mait Mihkel Sestverk, Oliver Talts. Kehras käivad treeningutel Marek Joost ja Martin Lass. Kolgast on võistkonnas veel Karl Sebastian Silman, Kuusalust Joosep Vahtras, Tallinna Kesklinna klubist võistlevad Lahemaa Korvpalliklubi meeskonnas Jakob Altnurme ja Kaur Randma. Võistkonna vaim oli Lahti turniiril väga hea, nad
on nii füüsiliselt kui ka mänguoskuselt tugevad ja kiired,“ kommenteeris Anton Tõštšuk.
Ta lisas, et just käesoleval hooajal on tehtud suur arenguhüpe. Treenitakse kolmel päeval nädalas – kahel korral Kuusalu spordikeskuse saalis ja kolmandal korral sealses jõusaalis. Mängitakse ka koos täiskasvanutega, see annab julgust ja võitlemisoskust.
Treeneri sõnul aitasid Lahti turniiril meeskonna edule palju kaasa ka kohale tulnud fännid – noormeeste vanemad ja õed-vennad. Fännid sõitsid Soome sama laevaga, Lahtis olid broneerinud endale ööbimiskohad. Sportlased ööbisid koolimajades.
Anton Tõštšuk: „Fännid olid meile nagu kuues mängija väljakul. Nad olid teinud suure oranži plakati ning sama värvi peapaelad ja õnnetoovad amuletid ning elasid kogu hingest meile kaasa. See oli väga äge ja andis poistele erilise motivatsiooni.“
Lahemaa Korvpalliklubi U16 meeskonna järgmine suurem võistlus tuleb maikuus – Tallinnas toimuval No Bananas turniiril.