14. sep­temb­ril toi­mub Keh­ra staa­dio­nil Ani­ja val­la ker­ge­jõus­ti­ku­võist­lus, kus sel­gi­ta­tak­se väl­ja val­la kii­reim mees ja nai­ne. „Sel­leks, et meie val­la sport­li­kel ini­mes­tel oleks roh­kem mo­ti­vat­sioo­ni pin­gu­ta­da, tu­le­vad ko­ha­le ka Ees­ti tipp­te­gi­jad ee­sot­sas Karl Erik Na­za­ro­vi­ga, kel­le käes on 100 meet­ri Ees­ti re­kord ning nais­test sa­mu­ti vä­ga kii­re Ann Ma­rii Ki­vi­kas, kel­le isik­lik re­kord ei jää Ees­ti re­kor­di­le vä­ga pal­ju al­la,“ üt­les Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe. Ta lisas, et võistlema on oodatud ka naabervaldade kergejõustiklased. Võistluspäeval osa­leb ka Ees­ti oda­vis­ke re­kor­dio­ma­nik Mag­nus Kirt, kel­le­ga koos on või­ma­lik te­ha võist­lu­seel­ne soo­jen­dus. Li­saks 100 meet­ri jook­su­le võis­tel­dak­se ker­ge­jõus­ti­ku­päe­val kau­gus­hüp­pes. Las­te­le on 60 meet­ri jooks, pal­li­vi­se ja kau­gus­hü­pe.