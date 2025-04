Ree­del, 11. ap­ril­lil ava­li­kus­ta­ti tä­na­vu­se üld­tant­su­peo „Iseo­ma“ esi­ne­jad. Tant­su­pi­du toi­mub Tal­lin­nas Ka­le­vi staa­dio­nil 3.-6. juu­lil, esinema oodatakse 10 972 tant­si­jat.

See­kord­sel tant­su­peol on Ees­ti ja­ga­tud 8 piir­kon­naks, põh­ja­ran­ni­ku lii­gis esi­ne­vad kok­ku 1029 tant­si­jat Ida-Har­ju­maalt, Lää­ne-Vi­ru­maalt ja Ida-Vi­ru­maalt. Põh­ja­ran­ni­ku lii­gi­juht on rah­va­tant­su­juht Ka­rin Soo­sa­lu Kuu­sa­lust, as­sis­tent Kad­ri Tiis.

Põh­ja­ran­ni­ku lii­gi noor­te­rüh­ma­de seas esi­neb peol Kuu­sa­lu kesk­koo­li se­ga­rühm, ke­da ju­hen­dab Ee­li­ka Kras­mus.

Se­ga­rüh­ma­dest on põh­ja­ran­ni­ku lii­gi esi­ne­ja­te hul­ka va­li­tud Anija valla segrarühm, keda juhendab Maatrika Tuttelberg, Raasiku val­last se­ga­rah­va­tant­su­rühm La­pu­li­sed, ke­da ju­hen­dab Reet Hä­ni­ke­ne. Kuu­sa­lu val­last osa­le­vad Kol­ga rah­va­tant­su­rühm ja Kol­ga rah­va­tant­su­rühm 2, ju­hen­da­ja on Ka­rin Soo­sa­lu, ning Ka­bu­ja­la­ke ja Ka­bu­ja­la­ke Kaks Ee­li­ka Kras­mu­se ju­hen­da­mi­sel. Lok­salt on kaks se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma – Lok­sa Tant­si­jad Ee­li­ka Kras­mu­se ju­hen­da­mi­sel ja Ker­ru­kad, ke­da ju­hen­dab Ka­rin Soo­sa­lu.

Põh­ja­ran­ni­ku re­per­tuaa­ri kol­mest tant­sust kaks on seo­tud Kuu­sa­lu val­la­ga. Noor­te­rüh­ma­de tant­su „Tei­ses tuu­les“ au­tor on Elo Unts, muu­si­ka on tra­dit­sio­naal, Vel­jo Tor­mi­se „In­ge­ri­maa õh­tu: Kii­ge­laul II/ In­ke­rin Il­lat „Tšas­tuš­ka II“, sea­de te­gi Kasispea juurtega Kad­ri Voo­rand.

Se­ga­rüh­made tantsu „Kol­ga ka­ra­pil“ au­tor on Uurist pärit Maie Orav.

Li­saks on üld­tant­su­peol üle-ees­ti­li­sed lii­gid. Ida-Har­ju­maalt esi­ne­jad osa­le­vad nais­rüh­ma­de lii­ki­des Mai ja Miia ning võim­le­ja­te lii­gis.

Lii­gi Mai tant­si­ja­te seas on Aru­kü­la nais­rühm Ma­ri­ke, ke­da ju­hen­dab Reet Hä­ni­ke­ne, Keh­ra nais­rühm Päi­ke­se­ra­tas Maa­ri­ka Tut­tel­ber­gi ju­hen­da­mi­sel ja Kuu­sa­lu nais­rühm Vii­mi­kud, kel­le ju­hen­da­ja on Il­me Laag­ri­küll. Lii­gi Miia rüh­ma­de hul­gas tant­sib nais­rühm Ala­ve­re An­nid, ke­da ju­hen­dab Maa­ri­ka Tut­tel­berg.

Võim­le­ja­te seas on tant­su­peol Aru­kü­la nais­te võim­le­mis­rüh­mad Tä­he­sä­ra 1 ja Tä­he­sä­ra 2 ning noor­te võim­le­mis­rühm Sä­ra­silm, neid ju­hen­dab Ga­ri­na Too­min­gas.