Ter­vi­se­kas­sa kor­ral­das kon­kur­si Aru­kü­la ni­mis­tu­le uue pe­re­ars­ti leid­mi­seks, sest prae­gu­ne pe­rearst soo­vib 1. ok­toob­rist jää­da pen­sio­ni­le. Sel­le­ga seo­ses uu­ris Sõ­nu­mi­too­ja ka, mis on saa­nud plaa­nist võt­ta Raa­si­ku val­da töö­le kol­mas pe­re­arst.

Ne­li aas­tat ta­ga­si kor­ral­das ter­vi­sea­met Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se taot­lu­sel kon­kur­si val­da kol­man­da pe­rears­ti leid­mi­seks, sest val­la uued ela­ni­kud kurt­sid, et ei saa en­da­le ko­du­val­las pe­rears­ti – nii Aru­kü­las töö­ta­va pe­rears­ti Hel­gi Vai­nu kui Raa­si­ku pe­rears­ti An­na Prist­roms­ka­ja ni­mis­tud on täis. Kol­mas pe­rearst jäi siis töö­le võt­ma­ta – kaks kon­kurs­si nur­ju­sid, sest üh­te­gi kan­di­dee­ri­nut ei ol­nud.

Ter­vi­se­kas­sa pe­rears­tia­bi tee­nu­se peas­pet­sia­list Sand­ra Mus­ta­saar üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et prae­gu on kol­man­da pe­rears­ti ot­sin­gud pea­ta­tud, sest ars­ti­de hu­vi Raa­si­ku val­la suh­tes on vä­he­ne.

„Kui te­kib hu­vi­li­si või või­ma­lust, kaa­lub Ter­vi­se­kas­sa uues­ti kol­man­da pe­rears­ti kon­kur­si kor­ral­da­mist ar­ves­ta­des se­da, et kaks ole­ma­so­le­vat ni­mis­tut on vä­ga täis,“ vas­tas ta.

Ter­vi­sea­me­ti re­gist­ri jär­gi on Aru­kü­la pe­rears­ti ni­mis­tus 2296 ja Raa­si­ku pe­rears­ti ni­mis­tus 1932 ini­mest. Aru­kü­la pe­rearst Hel­gi Vain üt­les aja­le­he­le, et te­ma ni­mis­tus­se po­le vii­ma­sed pool­teist aas­tat üh­te­gi uut ini­mest võe­tud. Kui­gi re­gist­ri jär­gi on Raa­si­ku pe­rears­ti ni­mis­tus va­bu koh­ti, sõ­nas seal­ne pe­re­arst An­na Prist­roms­ka­ja, et ka te­ma ni­mis­tus­se soo­vi­jaid juur­de ei võe­ta. Ta sel­gi­tas, et pe­re­ars­ti ni­mis­tus võib ol­la ku­ni 2000 ini­mest, va­bu koh­ti hoiab oma pat­sien­ti­de imi­ku­te jaoks.

„Soo­vi­jaid on mui­du­gi pal­ju, peaae­gu igal nä­da­lal aval­dab kee­gi soo­vi, sest ini­me­sed ju ko­li­vad meie­ kan­ti. Aga ühel ars­til li­gi 2000 ini­me­se­ga ni­mis­tut hal­la­ta on väga keeruline. Meil jäi üks pe­reõ­de sü­gi­sel pen­sio­ni­le ning kui­gi olen kuu­lu­ta­nud, ei ole te­ma ase­mel siia­ni uut leid­nud. See tä­hen­dab, et Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­ses on ai­nult üks pe­reõ­de,“ rää­kis An­na Prist­roms­ka­ja.

Te­ma ar­va­tes on op­ti­maal­ne, kui ühe pe­rears­ti ni­mis­tus on 1500-1600 pat­sien­ti, kui neid on roh­kem, hak­kab pa­ra­ta­ma­tult kan­na­ta­ma kva­li­teet – arst ei jõua kõi­gi mu­re­des­se pii­sa­valt sü­ve­ne­da. Ta mär­kis, et kauaaeg­ne lii­ga suur töö­koor­mus on oht ka pe­rears­ti­de en­di ter­vi­se­le.

Nel­ja aas­ta­ga on Raa­si­ku val­la ela­ni­ke arv kas­va­nud li­gi 400 ini­me­se võr­ra. „Ideaal­ne oleks, kui val­las oleks kolm ni­mis­tu­ga pe­rears­ti. Siis saak­sid ka kõik meie uued ela­ni­kud ars­tia­bi ko­du lä­he­dal. Kah­juks me praegu se­da ta­ga­da ei saa,“ sõ­nas An­na Prist­roms­ka­ja.

Ta tõ­des, kui veel mõ­ni aas­ta ta­ga­si loo­de­ti, et val­da tu­leb juur­de kol­mas pe­rearst, siis nüüd tu­leb see unis­tus tõe­näo­li­selt unus­ta­da: „Prae­gu pea­me loot­ma eel­kõi­ge se­da, et sü­gi­sest lei­tak­se Aru­kül­la dok­tor Vai­nu ni­mis­tu­le uus pe­re­arst.“