Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja idee­kor­je kaa­sa­va ee­lar­ve raa­mes pa­ri­ma rah­vaal­ga­tus­li­ku pro­jek­ti leid­mi­seks. Val­laeel­ar­ves on ka tä­na­vu kaa­sa­vast ee­lar­vest ra­has­ta­mi­seks 10 000 eu­rot. Idee­kor­je al­gas 14. ap­ril­lil ja kes­tab 5. mai­ni. Esi­ta­da saab ava­lik­ke hü­ve­sid pak­ku­vaid ideid, üri­tu­si või muid val­la­rah­va jaoks olu­li­si te­ge­vu­si. Pa­ri­ma idee valimiseks on juu­nis rah­va­kü­sit­lus. Kaa­sa­vaks ee­lar­veks on val­laee­lar­ves igal aas­tal ka­van­da­tud 10 000 eu­rot. Esi­me­sest kaa­sa­vast ee­lar­vest 2022. aas­tal sai Pe­nin­gi kü­la vä­li­laua­ten­ni­se­laua ning jõut­ree­ni­mis­va­hen­did. 2023. aas­tal ot­sus­ta­ti ra­has­ta­da Raa­si­ku­le ma­dal­seik­lus­par­gi ja Te­ha­se tee äär­de män­gu­väl­ja­ku ra­ja­mist. Män­gu­väl­ja­kut ha­ka­ti te­ge­ma, ma­dal­seik­lus­par­ki mit­te. Möö­du­nud aas­tal kor­ral­da­ti kaa­sa­vast ee­lar­vest ra­has­ta­mi­seks kaks idee­kor­jet, kuid esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud ei leid­nud val­la­va­lit­su­se ja hin­da­mis­ko­mis­jo­ni toe­tust ning kaa­sav ee­lar­ve kuu­lu­ta­ti nur­ju­nuks.