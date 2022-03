Seo­ses Ukai­nas 24. veeb­rua­ril ala­nud sõ­ja­ga on esi­me­sed sõ­ja­põ­ge­ni­kud jõud­nud Ida-Har­ju­maa­le. Esial­gu on saa­bu­nud need uk­rain­la­sed, ke­da on Ees­tis ko­ha­peal vas­tu võt­mas su­gu­la­sed või tut­ta­vad.

Ani­ja vald

Ani­ja val­da olid es­mas­päe­vaks jõud­nud Uk­rai­nast viis pe­ret, pea­mi­selt need, kel­le lä­he­da­sed töö­ta­vad Keh­ra et­te­võ­te­tes. Kaks pe­ret said ela­mis­pin­na Keh­ra sot­siaal­ma­jas, kaks val­la kor­te­ri­tes ja üks era­kor­te­ris.

Val­la­va­lit­sus kut­sus Uk­rai­na sõ­ja esi­mes­tel päe­va­del tea­ta­ma põ­ge­ni­kest, kes va­ja­vad ma­ju­tust või muud abi. Rea­gee­ri­ja­te hul­gas oli pal­ju val­lae­la­nik­ke, kes soo­vi­sid sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le aju­tist ela­mis­pin­da pak­ku­da. Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et prae­gu­seks on val­las ole­mas 73 aju­tist ma­ju­tus­koh­ta, kuid neid tu­leb jär­jest juur­de: „Suur kum­mar­dus meie ini­mes­te­le, mõ­ni on pak­ku­nud põ­ge­ni­ke jaoks tu­ba, mõ­ni kor­te­rit, mõ­ni osa ma­jast, mõ­ni ko­gu ma­ja või su­vi­la. Val­lae­la­ni­ke ma­ja­des­se-kor­te­ri­tes­se saa­me pai­gu­ta­da 45 ini­mest.“

Va­ba­taht­li­ke grupp In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko, Ju­li­ka Hän­ni ja Sir­le Si­rel te­gid koos val­la­va­lit­su­se­ga eel­mi­sel nel­ja­päe­val taas üles­kut­se, et en­dast an­nak­sid tea­da ko­ha­li­kud uk­rain­la­sed, kel­le juur­de on Uk­rai­nast tul­nud või tu­le­mas lä­he­da­si. Neil, kes on Keh­ras­se jõud­nud, on ai­da­tud uut ela­mis­pin­da si­sus­ta­da, ko­gu­tud an­ne­tus­te­na mööb­lit ja es­ma­tar­be­kau­pu. Val­la­le kuu­lu­vas­se kor­te­ris­se os­tis val­la­va­lit­sus va­ja­li­ku köö­gi­teh­ni­ka ja pe­su­ma­si­na.

Möö­du­nud nä­da­lal esi­me­se­na Keh­ras­se jõud­nud sõ­ja­põ­ge­nik on es­mas­päe­vast tööl ko­ha­li­kus õmb­lus­fir­mas. Põ­ge­ni­ke­pe­re­des on ka lap­si, Keh­ra güm­naa­sium on val­la­va­ne­ma sõ­nul koo­li­las­te vas­tu­võt­mi­seks val­mis.

Uk­rai­na sõ­jast ja põ­ge­ni­ke­ga seon­du­vast kõ­ne­le­mi­seks kut­sus val­la­va­nem tei­si­päe­vaks kok­ku val­la krii­si­ko­mis­jo­ni. Ku­na ko­mis­jo­ni mõ­ned liik­med on val­last töölt lah­ku­nud, plaa­nib val­la­va­lit­sus te­ha ko­mis­jo­ni koos­sei­sus muu­da­tu­si. Krii­si­ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem Rii­vo Noor, asee­si­me­hed Mar­tin Kui­val­lik ja Tai­vo Lep­pik, sek­re­tär Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov, tea­be­kor­ral­da­ja Hel­di Laks, pääs­te­töö­de toe­tu­se kor­ral­da­ja Erik Jü­riöö, teh­ni­li­se toe­tu­se kor­ral­da­ja Ago Pär­na­mäe, eva­kuat­sioo­ni­kor­ral­da­ja Vil­jo Leis, trans­por­di­kor­ral­da­ja Mait Paa­sik, ma­ju­tus­kor­ral­da­ja Ai­ri Hõr­rak, va­rus­tus­kor­ral­da­ja Tõ­nu Kir­ves ja sot­siaal­vald­kon­na kor­ral­da­ja Mar­ge Ra­ja.

Kuu­sa­lu vald

Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­vaks oli Kuu­sa­lu val­da jõud­nud Uk­rai­nast küm­me­kond sõ­ja­põ­ge­nik­ku, kes on tul­nud oma su­gu­las­te ja tut­ta­va­te juur­de, üt­les val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Üks pe­re lei­dis kor­te­ri Tallinnasse ja tei­ne Kii­du. Ka­he­liik­me­li­ne pe­re on ma­ju­ta­tud Kuu­sa­lus val­la sot­siaal­kor­te­ris. Info sõjapõgenike saabumise kohta edastati vallamajja nende siinsete tuttavate kaudu. Paljud põ­ge­ni­kest on lap­sed. Ühele perele tut­vus­ta­ti es­mas­päe­val Kuu­sa­lu koo­li ja las­teaia­või­ma­lu­si val­las. Val­la­va­nema sõ­nul on põ­ge­ni­ke seas algk­las­siõ­pe­ta­ja, kes on val­mis Kuu­sa­lu koo­lis ai­ta­ma Uk­rai­na õpi­las­te õpe­ta­mi­se­ga. Es­mas­päe­val koh­tus ta Kuu­sa­lu koo­li di­rek­to­ri­ga. Val­la sot­siaa­lo­sa­kond kor­ral­das tu­li­jai­le toi­dua­bi. Val­la­va­nem li­sas, et las­te toit­lus­ta­mi­se eest koo­lis ja las­teaias neilt pe­re­delt ra­ha ei võe­ta. Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mist on soo­vi­ta­tud oma­va­lit­sus­tel põ­ge­ni­ke ai­ta­mi­seks teh­tud kulutuste üle arvestust pidada.

Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­kis aval­da­ti möö­du­nud ree­del üles­kut­se an­da tea­da, kui soo­vi­tak­se uk­rain­las­te­le abiks ol­la Kuu­sa­lu val­las. Li­sa­tud olid an­kee­did va­ba­taht­li­ku abis­ta­mi­se ja ma­ju­tus­või­ma­lus­te koh­ta. Es­mas­päe­va lõu­naks olid en­dast tea­da and­nud 38 erai­si­kut, neist ena­mik on val­mis ai­ta­ma toi­du­pan­gast toi­dua­bi too­mi­sel sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le ning nei­le ko­ha­li­ku elu tut­vus­ta­mi­sel, mõ­ned pak­ku­sid abi trans­por­dil ja ka tu­gii­si­ku­na ai­ta­mi­sel, osad pak­ku­sid rii­dea­bi. Ma­ju­tus­või­ma­lus­test and­sid tea­da Valk­la puh­ke­kes­kus ja Lee­si­kal­da puhkemaja ning 9 erai­si­kut.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val toi­mus seo­ses Uk­rai­nas ala­nud sõ­ja­ga Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jo­ni laien­da­tud koos­sei­su era­kor­ra­li­ne koo­so­lek, kus osa­le­sid ka pe­rearst Su­san­na Ka­ri, piir­kon­na­po­lit­sei­nik Ka­lev Kuus­pa­lu, val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man ja juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp. Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, liik­med val­la­va­lit­su­sest San­der Vald­maa, kes va­li­ti asee­si­me­heks, Kau­po Par­ve, Ran­no Pool, Mart Laan­pe­re ja Mait Kröönst­röm ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks ja hal­dus­spet­sia­list Pee­ter Na­rusk. Aru­ta­ti põ­ge­ni­ke abistamisega seotud vajalikke tegevusi, vallavanem andis hetkeolukorrast lühiülevaate.

Tam­mis­tu kü­la­va­nem, vo­li­ko­gu lii­ge Mar­ti Hääl te­gi eel­mi­sel ree­del val­la kü­la­va­ne­ma­te mei­li­lis­tis pal­ve kut­su­da märt­si­kuu jook­sul kok­ku val­la kü­la­va­ne­ma­te ko­gu ja viia lä­bi se­mi­nar tsi­viil­kait­se te­ge­vus­te, elu­täht­sa­te tee­nus­te ja krii­si­kom­mu­ni­kat­sioo­ni kor­ral­da­mi­se koh­ta Kuu­sa­lu val­las.

Val­la­va­nem kom­men­tee­ris, et sel­li­ne koh­tu­mi­ne on va­ja­lik, kuid en­ne ta­hab osa­le­da oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le kor­ral­da­ta­va­tel ela­nik­kon­na kait­se kõr­ge­ma­tel kur­sus­tel, te­ma on sel koo­li­tu­sel 22.-24. märt­si­ni. Ta li­sas, et val­la krii­si­ko­mis­jon osa­leb krii­si­de­ga toi­me­tu­le­ku pro­jek­tis, sel­le raa­mes toi­mub 31. märt­sil koos val­la amet­ni­ke­ga õp­pe­päev-töö­tu­ba.

„Iga päe­va­ga saa­me roh­kem in­fot riik­li­ke re­gu­lat­sioo­ni­de koh­ta ning nõu, kui­das ko­ha­peal põ­ge­nik­ke abis­ta­da ja nõus­ta­da. Kui ole­me ise tparemini informeeritud, siis tea­me, mil­list in­fot kü­la­va­ne­ma­te­le edas­ta­da,“ sõ­nas ta.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­da oli val­la­va­nem Raul Sie­mi tea­tel es­mas­päe­vaks jõud­nud Uk­rai­nast 7 sõ­ja­põ­ge­nik­ku. Nad on sõit­nud sin­na su­gu­las­te-tut­ta­va­te juur­de, täp­sem in­fo oma­va­lit­su­sel nen­de koh­ta veel puu­dub. Val­lal va­bu ela­mis­pin­du eri­ti ei ole, kuid lä­hi­päe­vil vaa­da­tak­se üle, kas põ­ge­ni­ke ma­ju­ta­mi­seks so­bi­vad paar sot­siaal­kor­te­rit. Kolm ini­mest on vas­ta­nud eel­mi­sel kol­ma­päe­val val­la ko­du­le­hel teh­tud üles­kut­se­le ning and­nud tea­da, et neil on või­ma­lus põ­ge­nik­ke ma­ju­ta­da.

Es­mas­päe­val ot­sus­tas val­la­va­lit­sus an­ne­ta­da Uk­rai­na toe­ta­mi­seks eu­ro iga val­lae­la­ni­ku koh­ta ehk 5257 eu­rot.

Sõ­ja­põ­ge­ni­ke vas­tu­võt­mi­se­ga seon­du­vat aru­ta­ti eel­mi­se nä­da­la tei­si­päe­val ka val­la krii­si­ko­mis­jo­nis, mil­le uus koos­seis kin­ni­ta­ti det­semb­ris. Ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem, asee­si­mees hal­dus- ja aren­dus­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets, liik­med kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann, OÜ Ra­ven ju­ha­tu­se lii­ge Ser­gei Ki­vi, ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja, Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Har­ri Al­jas­mäe ning val­la sot­siaal­pe­da­goog Õn­ne­la Met­saorg. Krii­si­ko­mis­jon hak­kab prae­gu kok­ku saa­ma kord nä­da­las.

Möö­du­nud nä­da­lal koh­tus vallavanem Raul Siem ka val­la suu­re­ma­te et­te­võ­te­te juh­ti­de­ga, et tea­da saa­da, kas on Uk­rai­nast pä­rit töö­ta­jaid ja nende peresid Eestisse tulemas, mil­li­sed on et­te­võ­te­te või­me­kus ja või­ma­lu­sed sõ­ja­põ­ge­nik­ke vas­tu võt­ta.

Lok­sa linn

Lok­sa lin­na­va­lit­su­se abil on elu­ko­ha leid­nud kaks Uk­rai­nast tul­nud pe­ret, kok­ku kuus põ­ge­nik­ku. Kumb­ki pe­re sai ea­ka­te ko­dus toa. Es­mas­päe­val pi­di Lok­sa­le saa­bu­ma veel üks pe­re, kuid lin­na­va­lit­su­sel in­fo sel­le koh­ta puu­dus. Lok­sa lin­na ko­du­le­hel on üles­kut­se, et an­taks lin­na­va­lit­su­se­le tea­da, kel on pak­ku­da Lok­sal või lä­hiümb­ru­ses ma­ju­tus­või­ma­lu­si Uk­rai­nast saa­bu­va­te­le põ­ge­ni­ke­le.