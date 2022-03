Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la 2022. aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi te­gi­jaks MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka, kes esi­tas kon­kur­sil sood­sa­ma pak­ku­mi­se. Kon­kur­sil osa­le­nud tei­ne pak­ku­ja kü­sis 240 eu­rot roh­kem. Käe­so­le­va aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi maht on 10-12 epi­soo­di, kok­ku um­bes 60 mi­nu­tit. Epi­soo­di­de ni­me­ki­ri le­pi­tak­se kok­ku le­pin­gu sõl­mi­mi­sel ja eda­si­se koos­töö käi­gus. Vallavalitsus ootab kogu aasta vältel elanikelt ettepanekuid episoodide nimekirja. Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka teeb ka eel­mi­se aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi, mil­le esi­me­sed epi­soo­did on aval­da­tud val­la ko­du­le­hel. Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast üt­les, et va­he­peal ku­lus mi­tu nä­da­lat Kuu­sa­lu val­la ter­vi­tus­fil­mi te­ge­mi­seks EV aas­ta­päe­vaks, nüüd jät­kab mul­lus­te epi­soo­di­de kok­ku­pa­ne­ku­ga.