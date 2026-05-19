Rii­gi­ko­hus ei võt­nud me­net­lus­se Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kas­sat­sioo­n­kae­bust tuu­le­par­gi aren­da­ja vas­tu. See tä­hen­dab, et jõus­se jäi Tal­lin­na ring­kon­na­koh­tu ot­sus ning val­la­vo­li­ko­gul tu­leb uues­ti üle vaa­da­ta ot­sus tuu­le­par­gi ra­ja­mi­seks ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mata jätmise koh­ta.

No­vemb­ris 2022 esi­tas Vindr Bal­tic OÜ Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se al­ga­ta­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­ring tuu­le­par­gi ra­ja­mi­seks Raa­si­ku val­la ter­ri­too­riu­mi­le. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas au­gus­tis 2023, et ei al­ga­ta erip­la­nee­rin­gut. Vindr Bal­tic OÜ kae­bas val­la koh­tus­se, hal­dus­ko­hus jät­tis det­semb­ris 2024 kae­bu­se ra­hul­da­ma­ta. Aren­da­ja kae­bas eda­si ja taot­les ring­kon­na­koh­tult nii hal­dus­koh­tu kui Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se tü­his­ta­mist. Ring­kon­na­ko­hus an­dis õi­gu­se aren­da­ja­le – tü­his­tas nii hal­dus­koh­tu kui val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se.

Val­la­va­nem Bär­bel Sa­lu­mäe sõ­nas tei­si­päe­val, 12. mail toi­mu­nud val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, koh­tuot­sus tä­hen­dab, et lä­hi­a­jal tuuak­se tuu­le­par­gi-tee­ma taas vo­li­kok­ku. Ta tõ­des, on kah­ju, et rii­gi­ko­gus ei võt­nud val­la kae­bust me­net­lus­se, kuid erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­sest keel­du­mi­seks pea­vad ole­ma fak­tid ning see­tõt­tu enam il­ma uu­rin­gu­te­ta vas­tu ha­ka­ta ei saa.

Raa­si­ku val­la­le on koh­tus­käik läi­nud maks­ma li­gi 23 000 eu­rot – 12 000 eu­rot val­la koh­tu­ku­lu­deks ning vas­ta­valt ring­kon­na­koh­tot­su­se­le tu­li ta­su­da ka 10 040 eu­rot et­te­võt­te koh­tu­ku­lu­sid.

Vo­li­ko­gu lii­ge Paul Sa­vi­sild ar­vas, et see on val­la­le olu­li­selt oda­vam, kui aas­ta­küm­ne­te pä­rast lik­vi­dee­ri­da-uti­li­see­ri­da pank­rot­ti läi­nud fir­ma­dest ma­ha jää­nud tuu­li­kuid.

„Vald soo­vis­ki min­na rii­gi­koh­tus­se, et saa­da la­hend. Se­da ei tul­nud, vald võit­leb eda­si oma ini­mes­te ja ko­gu­kon­na eest vas­ta­valt sel­le­le, kui­das sea­du­sed et­te näe­vad,“ lau­sus vo­li­ko­gu asee­si­mees Ivar Vil­berg.