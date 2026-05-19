Riigikohus ei võtnud menetlusse Raasiku vallavalitsuse kassatsioonkaebust tuulepargi arendaja vastu. See tähendab, et jõusse jäi Tallinna ringkonnakohtu otsus ning vallavolikogul tuleb uuesti üle vaadata otsus tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamata jätmise kohta.
Novembris 2022 esitas Vindr Baltic OÜ Raasiku vallavalitsusele taotluse algatada kohaliku omavalitsuse eriplaneering tuulepargi rajamiseks Raasiku valla territooriumile. Raasiku vallavolikogu otsustas augustis 2023, et ei algata eriplaneeringut. Vindr Baltic OÜ kaebas valla kohtusse, halduskohus jättis detsembris 2024 kaebuse rahuldamata. Arendaja kaebas edasi ja taotles ringkonnakohtult nii halduskohtu kui Raasiku vallavolikogu otsuse tühistamist. Ringkonnakohus andis õiguse arendajale – tühistas nii halduskohtu kui vallavolikogu otsuse.
Vallavanem Bärbel Salumäe sõnas teisipäeval, 12. mail toimunud vallavolikogu istungil, kohtuotsus tähendab, et lähiajal tuuakse tuulepargi-teema taas volikokku. Ta tõdes, on kahju, et riigikogus ei võtnud valla kaebust menetlusse, kuid eriplaneeringu algatamisest keeldumiseks peavad olema faktid ning seetõttu enam ilma uuringuteta vastu hakata ei saa.
Raasiku vallale on kohtuskäik läinud maksma ligi 23 000 eurot – 12 000 eurot valla kohtukuludeks ning vastavalt ringkonnakohtotsusele tuli tasuda ka 10 040 eurot ettevõtte kohtukulusid.
Volikogu liige Paul Savisild arvas, et see on vallale oluliselt odavam, kui aastakümnete pärast likvideerida-utiliseerida pankrotti läinud firmadest maha jäänud tuulikuid.
„Vald sooviski minna riigikohtusse, et saada lahend. Seda ei tulnud, vald võitleb edasi oma inimeste ja kogukonna eest vastavalt sellele, kuidas seadused ette näevad,“ lausus volikogu aseesimees Ivar Vilberg.