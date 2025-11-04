Raasiku vallavalitsus saatis septembris transpordiametile kirja, milles tegi ettepaneku piirata Lagedi-Peningi maanteel Aruküla alevikku läbival lõigul vahemikus 9,5.-11,9. kilomeetrit ehk Aruküla alajaamast kuni Kalesi külani suurimaks lubatud sõidukiiruseks 50 kilomeetrit tunnis. Praegu on seal lubatud piirkiirus osaliselt 70, osaliselt 90 kilomeetrit tunnis. Paar nädalat tagasi andis transpordiamet vallavalitsusele teada, et on nõus lubatud piirkiiruse alandamisega alajaamast kuni uute kortermajade juurde viiva sissesõiduteeni 60 kilomeetrini tunnis.
Haldus- ja ehitusosakonna juhataja Maili Hirlak sõnas, et vallavalitsus taotles piirkiiruse alandamist Aruküla alevikku läbivas maanteelõigus seetõttu, et tegu on tiheasustusalaga, maanteelt lähevad elumajade juurdepääsuteed. Lisaks on piirkonnas nii kehtivaid kui realiseerumas detailplaneeringuid, pärast neile elamute valmimist kasvavad asustustihedus ja liikluskoormus veelgi. Samuti on järjest enam maanteed igapäevaselt ületavaid kergliiklejaid – peamiselt jalakäijaid ja jalgrattureid.
„Piirkiiruse vähendamine parandab liiklusohutust, vähendab õnnetuste riski ning suurendab vähemkaitstud liiklejate turvalisust,“ märkis Maili Hirlak kirjas transpordiametile.
Ta lisas, et piirkiiruse alandamine on kooskõlas ka transpordiameti liiklusohutusprogrammi põhimõtetega langetada Eestis sõidukite lubatud piirkiirusi, ning ka rahvusvahelised uuringud näitavad, et kokkupõrke kiirusel on otsustav mõju liiklusõnnetuse tagajärgede raskusele.
Tegu ei olnud vallavalitsuse esmakordse taotlusega – ligi 3 aastat tagasi saatis toonane vallavanem Raul Siem transpordiametile kirja, milles märkis, et on arusaamatu, miks Aruküla ristmikul ei alandatud lubatud piirkiirust pärast teeremonti 50 kilomeetrini tunnis, kuigi see oli kirjas nii projekteerimistingimustes kui ka ehitaja leidmiseks korraldatud hankedokumentides. Ta tõi välja, et ristmikku kasutavad Aruküla keskasulast teisel pool maanteed elavad inimesed, sealhulgas koolilapsed, sõidutee ületamiseks ning see ei ole ohutu, kui maanteel sõidetakse suurtel kiirustel. Transpordiametist vastati tookord, et vastavalt liiklusseadusele kehtib kõrvalmaanteedel asulas piirkiirus kuni 50 kilomeetrit tunnis ja asulaväliselt kuni 90 kilomeetrit tunnis ning täiendavaid kiirusepiiranguid kehtestatakse juhul, kui tulenevalt liikluskeskkonnast ei ole ohud juhile tajutavad. Aruküla-Peningi riigiteel ei peetud siis piirkiiruse alandamist vajalikuks.
Vallavalitsuse tänavusele taotlusele eelnes Maili Hirlaku sõnul ka kohtumine transpordiameti esindajaga. 3. oktoobril vastati vallavalitsusele transpordiametist, et sõidukiiruste tehniline töögrupp arutas ettepanekut ning Lagedi-Peningi maantee Aruküla läbival teelõigul 9,5–11,6 kilomeetrit ehk alajaamast kuni Aruküla ristmikuni otsustati kehtestada suurimaks lubatud sõidukiiruseks 60 kilomeetrit tunnis.
„Taotletud 50 km/h piirangut ei kehtestata, sest ümbritsev liikluskeskkond ei toeta nii madalat piirkiirust. Liiga madal piirang jääks sõidukijuhtidele arusaamatuks, sellest peetaks vähem kinni ning see ei suurendaks tegelikult liiklusohutust,“ põhjendas kirjas vallavalitsusele transpordiameti Põhja osakonna liikluskorraldaja Rauno Rämman.
Ta lisas, et piirangu määramisel arvestati eelkõige piirkonna juurdepääsuteede tihedamat võrku ja jalakäijate sagedamat liikumist. Täiendavalt lubas amet paigaldada teelõigule ka jalakäijatest hoiatavad liiklusmärgid, et suunata autojuhtide tähelepanu vähemkaitstud liiklejatele.
Maanteelõigule 11,6–12,7 kilomeetrit ehk Aruküla sissesõidutee ristmikust kuni Kalesi külas kohani, kus lõpeb kiirusepiirangu ala, kehtestatakse suurimaks lubatud sõidukiiruseks 70 kilomeetrit tunnis. Sellega kaotatakse pärast ristmikku lõik, kus praegu on lubatud sõita kiirusega kuni 90 kilomeetrit tunnis.
Maili Hirlak ütles Sõnumitoojale, et vallavalitsus kaalus, kas nõustuda transpordiameti otsusega või taotleda Aruküla männiku ja aleviku sissesõidutee vahelisele lõigule piirkiiruseks siiski 50 kilomeetrit tunnis.
„Praegu oleme otsusega rahul, kuid võib-olla taotleme järgmises etapis, kui uued liiklusmärgid on üles pandud ja madalamad kiirusepiirangud kehtivad, ikkagi vähemalt Aruküla peamise sissesõidutee juurde kiirusepiirangut 50 kilomeetrit tunnis,“ lausus ta.