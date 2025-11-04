Raa­si­ku val­la­va­lit­sus saa­tis sep­temb­ris trans­por­dia­me­ti­le kir­ja, mil­les te­gi et­te­pa­ne­ku pii­ra­ta La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teel Aru­kü­la ale­vik­ku lä­bi­val lõi­gul va­he­mi­kus 9,5.-11,9. ki­lo­meet­rit ehk Aru­kü­la ala­jaa­mast ku­ni Ka­le­si kü­la­ni suu­ri­maks lu­ba­tud sõi­du­kii­ru­seks 50 ki­lo­meet­rit tun­nis. Prae­gu on seal lu­ba­tud piir­kii­rus osa­li­selt 70, osa­li­selt 90 ki­lo­meet­rit tun­nis. Paar nä­da­lat ta­ga­si an­dis trans­por­di­a­met val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et on nõus lu­ba­tud piir­kii­ru­se alan­da­mi­se­ga ala­jaa­mast ku­ni uu­te kor­ter­ma­ja­de juur­de vii­va sis­se­sõi­du­tee­ni 60 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis.

Hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Mai­li Hir­lak sõ­nas, et val­la­va­lit­sus taot­les piir­kii­ru­se alan­da­mist Aru­kü­la ale­vik­ku lä­bi­vas maan­tee­lõi­gus see­tõt­tu, et te­gu on ti­hea­sus­tu­sa­la­ga, maan­teelt lä­he­vad elu­ma­ja­de juur­de­pää­su­teed. Li­saks on piir­kon­nas nii keh­ti­vaid kui rea­li­see­ru­mas de­tailp­la­nee­rin­guid, pä­rast nei­le ela­mu­te val­mi­mist kas­va­vad asus­tus­ti­he­dus ja liik­lus­koor­mus veel­gi. Samuti on järjest enam maanteed igapäevaselt ületavaid kergliiklejaid – peamiselt jalakäijaid ja jalgrattureid.

„Piirkiiruse vä­hen­da­mi­ne pa­ran­dab liik­lu­so­hu­tust, vä­hen­dab õn­ne­tus­te ris­ki ning suu­ren­dab vä­hem­kaits­tud liik­le­ja­te tur­va­li­sust,“ mär­kis Mai­li Hir­lak kir­jas trans­por­dia­me­ti­le.

Ta li­sas, et piir­kii­ru­se alan­da­mi­ne on koos­kõ­las ka trans­por­dia­me­ti liik­lu­so­hu­tusp­rog­ram­mi põ­hi­mõ­te­te­ga lan­ge­ta­da Ees­tis sõi­du­ki­te lu­ba­tud piir­kii­ru­si, ning ka rah­vus­va­he­li­sed uu­rin­gud näi­ta­vad, et kok­ku­põr­ke kii­ru­sel on ot­sus­tav mõ­ju liik­lu­sõn­ne­tu­se ta­ga­jär­ge­de ras­ku­se­le.

Te­gu ei ol­nud val­la­va­lit­su­se es­ma­kord­se taot­lu­se­ga – li­gi 3 aas­tat ta­ga­si saa­tis too­na­ne val­la­va­nem Raul Siem trans­por­di­a­me­ti­le kir­ja, mil­les mär­kis, et on aru­saa­ma­tu, miks Aru­kü­la rist­mi­kul ei alan­da­tud lu­ba­tud piir­kii­rust pä­rast tee­re­mon­ti 50 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis, kui­gi see oli kir­jas nii pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­tes kui ka ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud han­ke­do­ku­men­ti­des. Ta tõi väl­ja, et rist­mik­ku ka­su­ta­vad Aru­kü­la kes­ka­su­last tei­sel pool maan­teed ela­vad ini­me­sed, seal­hul­gas koo­li­lap­sed, sõi­du­tee üle­ta­mi­seks ning see ei ole ohu­tu, kui maan­teel sõi­de­tak­se suur­tel kii­rus­tel. Trans­por­dia­me­tist vas­ta­ti too­kord, et vas­ta­valt liik­lus­sea­du­se­le keh­tib kõr­val­maan­tee­del asu­las piir­kii­rus ku­ni 50 ki­lo­meet­rit tun­nis ja asu­la­vä­li­selt ku­ni 90 ki­lo­meet­rit tun­nis ning täien­da­vaid kii­ru­se­pii­ran­guid keh­tes­ta­tak­se ju­hul, kui tu­le­ne­valt liik­lus­kesk­kon­nast ei ole ohud ju­hi­le ta­ju­ta­vad. Aru­kü­la-Pe­nin­gi rii­gi­teel ei pee­tud siis piir­kii­ru­se alan­da­mist va­ja­li­kuks.

Val­la­va­lit­su­se tä­na­vu­se­le taot­lu­se­le eel­nes Mai­li Hir­la­ku sõ­nul ka koh­tu­mi­ne trans­por­di­ame­ti esin­da­ja­ga. 3. ok­toob­ril vas­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le trans­por­di­a­me­tist, et sõi­du­kii­rus­te teh­ni­li­ne töög­rupp aru­tas et­te­pa­ne­kut ning La­ge­di-Pe­nin­gi maan­tee Aru­kü­la lä­bi­val tee­lõi­gul 9,5–11,6 ki­lo­meet­rit ehk ala­jaa­mast ku­ni Aru­kü­la rist­mi­ku­ni ot­sus­ta­ti keh­tes­ta­da suu­ri­maks lu­ba­tud sõi­du­kii­ru­seks 60 ki­lo­meet­rit tun­nis.

„Taot­le­tud 50 km/h pii­ran­gut ei keh­tes­ta­ta, sest ümb­rit­sev liik­lus­kesk­kond ei toe­ta nii ma­da­lat piir­kii­rust. Lii­ga ma­dal pii­rang jääks sõi­du­ki­juh­ti­de­le aru­saa­ma­tuks, sel­lest pee­taks vä­hem kin­ni ning see ei suu­ren­daks te­ge­li­kult liik­lu­so­hu­tust,“ põh­jen­das kir­jas val­la­va­lit­su­se­le trans­por­dia­me­ti Põh­ja osa­kon­na liik­lus­kor­ral­da­ja Rau­no Räm­man.

Ta li­sas, et pii­ran­gu mää­ra­mi­sel ar­ves­ta­ti eel­kõi­ge piir­kon­na juur­de­pää­su­tee­de ti­he­da­mat võr­ku ja ja­la­käi­ja­te sa­ge­da­mat lii­ku­mist. Täien­da­valt lu­bas amet pai­gal­da­da tee­lõi­gu­le ka ja­la­käi­ja­test hoia­ta­vad liik­lus­mär­gid, et suu­na­ta au­to­juh­ti­de tä­he­le­pa­nu vä­hem­kaits­tud liik­le­ja­te­le.

Maan­tee­lõi­gu­le 11,6–12,7 ki­lo­meet­rit ehk Aru­kü­la sis­se­sõi­du­tee rist­mi­kust ku­ni Ka­le­si kü­las ko­ha­ni, kus lõ­peb kii­ru­se­pii­ran­gu ala, keh­tes­ta­tak­se suu­ri­maks lu­ba­tud sõi­du­kii­ru­seks 70 ki­lo­meet­rit tun­nis. Sel­le­ga kao­ta­tak­se pä­rast rist­mik­ku lõik, kus prae­gu on lu­ba­tud sõi­ta kii­ru­se­ga ku­ni 90 ki­lo­meet­rit tun­nis.

Mai­li Hir­lak üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus kaa­lus, kas nõus­tu­da trans­por­dia­me­ti ot­su­se­ga või taot­le­da Aru­kü­la män­ni­ku ja ale­vi­ku sis­se­sõi­du­tee va­he­li­se­le lõi­gu­le piir­kii­ru­seks siis­ki 50 ki­lo­meet­rit tun­nis.

„Prae­gu ole­me ot­su­se­ga ra­hul, kuid või­b-ol­la taot­le­me järg­mi­ses eta­pis, kui uued liik­lus­mär­gid on üles pan­dud ja ma­da­la­mad kii­ru­se­pii­ran­gud keh­ti­vad, ik­ka­gi vä­he­malt Aru­kü­la pea­mi­se sis­se­sõi­du­tee juur­de kii­ru­se­pii­ran­gut 50 ki­lo­meet­rit tun­nis,“ lau­sus ta.