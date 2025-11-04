Ani­ja val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga on Aeg­vii­du koo­li las­teaed ala­tes 1. ok­toob­rist ava­tud töö­päe­vi­ti kell 7-18.30. See tä­hen­dab, et õh­tu­ti su­le­tak­se las­teaed va­ra­se­mast pool tun­di va­rem. Keh­ra Las­teae­da­de Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu las­te­aia­ma­ja­des lü­hen­da­ti õh­tust lah­tio­le­kuae­ga poo­le tun­ni võr­ra 1. sep­temb­rist, Ala­ve­re põ­hi­kool-las­teaia las­teaed on õh­tul 18.30ni ava­tud ala­tes mai­kuu al­gu­sest. Ani­ja abi­val­la­va­ne­ma Tii­na Si­le­mi sõ­nul tu­lid et­te­pa­ne­kud las­teae­da­dest – las­teae­da­sid po­le mõ­tet nii kaua lah­ti ol­la, sest pä­rast kel­la kuut po­le rüh­ma­des enam lap­si.