Anija vallavalitsuse otsusega on Aegviidu kooli lasteaed alates 1. oktoobrist avatud tööpäeviti kell 7-18.30. See tähendab, et õhtuti suletakse lasteaed varasemast pool tundi varem. Kehra Lasteaedade Lastetare ja Lepatriinu lasteaiamajades lühendati õhtust lahtiolekuaega poole tunni võrra 1. septembrist, Alavere põhikool-lasteaia lasteaed on õhtul 18.30ni avatud alates maikuu algusest. Anija abivallavanema Tiina Silemi sõnul tulid ettepanekud lasteaedadest – lasteaedasid pole mõtet nii kaua lahti olla, sest pärast kella kuut pole rühmades enam lapsi.