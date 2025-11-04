Kuni 31. oktoobrini sai esitada kandidaate Harjumaa aasta tegijate konkursile. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL), MTÜ Kodukant Harjumaa ning maakonna Leader-gruppide koostöös toimuval konkursil valitakse ka tänavu aasta tegijaid 12 kategoorias. Kategooriad on: aasta sädeinimene, aasta tegu, aasta vabaühendus, aasta panustaja, aasta turvalisuse tegija ja parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon, Harjumaa tervisetegija ja tervisetegu, ning Leaderi parim koostööprojekt, parim elukeskkonna projekt, parim ettevõtlusprojekt ja esmakordselt ka parim sotsiaalmeetme projekt.
Aasta sädeinimese tiitli annab välja Kodukant Harjumaa, aasta panustaja, vabaühenduse ja aasta teo tiitli HEAK, Harjumaa tervisetegija ja terviseteo, parima siseturvalisusesse panustava organisatsiooni ja turvalisuse tegija tunnustuse HOL koos Harjumaa Tervisenõukogu ja Harjumaa Turvalisuse Nõukoguga. Leaderi parimaid projekte tunnustavad ühiselt Harjumaa tegevusgrupid.
Kokku 120 nominenti
Harjumaa aasta tegijate konkursile esitati tänavu kokku 120 kandidaati. Konkursi eestvedaja, HEAKi vabaühenduste konsultant Külli Vollmer ütles, et on rahul, nominente on maakonna peaaegu kõigist omavalitsustest, ühtegi kandidaati ei esitatud vaid Loksa ja Maardu linnast.
Aasta sädeinimese tiitlile on esitatud 20 kandidaati. Nende seas on ka Reet Purre ja Anne Oruaas Anija vallast, Urmas Kirtsi ja Ulvi Rand Kuusalu vallast ning Helju Kadakas Raasiku vallast.
Tiitlile aasta tegu on 15 nominenti, nende hulgas on ka Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva üritused Kõrveaial, neid korraldas Veljo Tormise Kultuuriselts Kuusalu vallast.
Aasta vabaühenduse nimetusele on esitatud 11 nominenti, teiste seas ka Alavere Külaarendamise Selts ja MTÜ Pikva-Arava Külaelu Anija vallast, MTÜ Isade Meel ja Veljo Tormise Kultuuriselts Kuusalu vallast ning Rätla Külaselts Raasiku vallast.
Aasta panustaja tiitlile on 7 kandidaati. Nominentide hulgas on ka Veiko Veiert Anija vallast ning EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudus Kuusalu vallast.
Aasta turvalisuse tegija kandidaate on 6, sealhulgas Alo Lahtvee Anija vallast ja Jana Lumiste Kuusalu vallast. Aasta turvalisusesse panustava organisatsiooni 4 nominendist on Anija vallast Alavere Külaarendamise Selts ja Aegviidu Päästeselts ning Kuusalu vallast MTÜ Salmistu Paadimees.
Harjumaa aasta tervisetegija tiitlile on esitatud 8 kandidaati. Nende seas on Helgi Vain Raasiku vallast ja Külli Vest Kuusalu vallast.
Tiitlile aasta tervisetegu on nomineeritud 21 tegu. Nende hulgas on ka Kuusalu valla Hara külas tervislik kohvik „Maias Harakas”, mille eestvedajad on Liliann Oja, Erki Eeriksoo ja Linen Design OÜ. Kuusalu vallast on nomineeritud veel Valgejõe laste spordipäev, mille korraldajad on Kersti Tunger, Laura Järv, Anete Lomp ning MTÜ Puhata ja Mängida, ning orienteerumismäng „Kuusalu loeb ja liigub”, mille eestvedaja on Anu Kirsman. Anija vallast on esitatud Sportland Kõrvemaa nelikürituse sarjad, mida korraldab Baltic Events Estonia MTÜ.
Leaderi parima elukeskkonna projekti nominente on 6, sealhulgas Kuusalu vallast Salmistu sadama multifunktsionaalne hoone, eestvedaja on Madis Praks, ning Raasiku vallast Raasiku spordisaali renoveerimine, eestvedajad on Maarja Sikut ja Raasiku jalgpalliklubi FC Joker.
Leaderi parimaks koostööprojektiks on esitatud 5 kandidaati. Nende hulgas on Anija vallast Aegviidu matkafestival, mida korraldab MTÜ Matkakultuur. Kuusalu vallast on nomineeritud „Mehed, hakkame rokkima ehk KMK FOREVER, meeskoorilaul au sisse!,“ eestvedaja on MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts. Nomineeritud on ka Ida-Harju Koostöökoja projekt „Ida-Harju ettevõtjate ühisturundus“.
Parima ettevõtlusprojekti 7 kandidaadi seas on Anija vallast Voose Päikesekodu turismiteenuste mitmekesistamine, projektijuht on Tanel Talve. Parima sotsiaalmeetme projekti 11 kandidaadi hulgas on Kuusalu vallast „Kuusalu valla vanemaealised liikuma“, eestvedaja on Alvi Karp.
Hindamiskomisjonid valivad esitatud kandidaatide seast aasta tegijad 10. novembril, avalikustatakse 19. novembril. Võitjate tunnustamine on 27. novembril Kose vallas asuvas Siidrifarmis. Seal tänatakse ka Harjumaa Kauni Kodu ja täiskasvanuhariduse konkursside parimaid.