Ku­ni 31. ok­toob­ri­ni sai esi­ta­da kan­di­daa­te Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le. Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK), Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL), MTÜ Ko­du­kant Har­ju­maa ning maa­kon­na Lea­der-grup­pi­de koos­töös toi­mu­val kon­kur­sil va­li­tak­se ka tä­na­vu aas­ta te­gi­jaid 12 ka­te­goo­rias. Ka­te­goo­riad on: aas­ta sä­de­i­ni­me­ne, aas­ta te­gu, aas­ta va­baü­hen­dus, aas­ta pa­nus­ta­ja, aas­ta tur­va­li­su­se te­gi­ja ja pa­rim si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­tav or­ga­ni­sat­sioon, Har­ju­maa ter­vi­se­te­gi­ja ja ter­vi­se­te­gu, ning Lea­de­ri pa­rim koos­tööp­ro­jekt, pa­rim elu­kesk­kon­na pro­jekt, pa­rim et­te­võt­lusp­ro­jekt ja es­ma­kord­selt ka pa­rim sot­siaal­meet­me pro­jekt.

Aas­ta sä­dei­ni­me­se tiit­li an­nab väl­ja Ko­du­kant Har­ju­maa, aas­ta pa­nus­ta­ja, va­baü­hen­du­se ja aas­ta teo tiit­li HEAK, Har­ju­maa ter­vi­se­te­gi­ja ja ter­vi­se­teo, pa­ri­ma si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­va or­ga­ni­sat­sioo­ni ja tur­va­li­su­se te­gi­ja tun­nus­tu­se HOL koos Har­ju­maa Ter­vi­se­nõu­ko­gu ja Har­ju­maa Tur­va­li­su­se Nõu­ko­gu­ga. Lea­de­ri pa­ri­maid pro­jek­te tun­nus­ta­vad ühi­selt Har­ju­maa te­ge­vusg­ru­pid.

Kok­ku 120 no­mi­nen­ti

Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le esi­ta­ti tä­na­vu kok­ku 120 kan­di­daa­ti. Kon­kur­si eest­ve­da­ja, HEA­Ki va­baü­hen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer üt­les, et on ra­hul, no­mi­nen­te on maa­kon­na peaae­gu kõi­gist oma­va­lit­sus­test, üh­te­gi kan­di­daa­ti ei esi­ta­tud vaid Lok­sa ja Maar­du lin­nast.

Aas­ta sä­dei­ni­me­se tiit­li­le on esi­ta­tud 20 kan­di­daa­ti. Nen­de seas on ka Reet Pur­re ja An­ne Oruaas Ani­ja val­last, Ur­mas Kirt­si ja Ul­vi Rand Kuu­sa­lu val­last ning Hel­ju Ka­da­kas Raa­si­ku val­last.

Tiit­li­le aas­ta te­gu on 15 no­mi­nen­ti, nen­de hul­gas on ka Vel­jo Tor­mise 95. sün­niaas­ta­päe­va üri­tu­sed Kõr­veaial, neid kor­ral­das Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts Kuu­sa­lu val­last.

Aas­ta va­baü­hen­du­se ni­me­tu­se­le on esi­ta­tud 11 no­mi­nen­ti, teis­te seas ka Ala­ve­re Kü­laa­ren­da­mi­se Selts ja MTÜ Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu Ani­ja val­last, MTÜ Isa­de Meel ja Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts Kuu­sa­lu val­last ning Rät­la Kü­la­selts Raa­si­ku val­last.

Aas­ta pa­nus­ta­ja tiit­li­le on 7 kan­di­daa­ti. No­mi­nen­ti­de hul­gas on ka Vei­ko Veiert Ani­ja val­last ning EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­dus Kuu­sa­lu val­last.

Aas­ta tur­va­li­su­se te­gi­ja kan­di­daa­te on 6, seal­hul­gas Alo Laht­vee Ani­ja val­last ja Ja­na Lu­mis­te Kuu­sa­lu val­last. Aas­ta tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­va or­ga­ni­sat­sioo­ni 4 no­mi­nen­dist on Ani­ja val­last Ala­ve­re Kü­laa­ren­da­mi­se Selts ja Aeg­vii­du Pääs­te­selts ning Kuu­sa­lu val­last MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees.

Har­ju­maa aas­ta ter­vi­se­te­gi­ja tiit­li­le on esi­ta­tud 8 kan­di­daa­ti. Nende seas on Hel­gi Vain Raa­si­ku val­last ja Kül­li Vest Kuu­sa­lu val­last.

Tiit­li­le aas­ta ter­vi­se­te­gu on no­mi­nee­ri­tud 21 te­gu. Nen­de hul­gas on ka Kuu­sa­lu val­la Ha­ra kü­las ter­vis­lik koh­vik „Maias Ha­ra­kas”, mil­le eest­ve­da­jad on Li­liann Oja, Er­ki Ee­rik­soo ja Li­nen De­sign OÜ. Kuu­sa­lu val­last on no­mi­nee­ri­tud veel Val­ge­­jõe las­te spor­di­päev, mil­le kor­ral­da­jad on Kers­ti Tun­ger, Lau­ra Järv, Ane­te Lomp ning MTÜ Pu­ha­ta ja Män­gi­da, ning orien­tee­ru­mis­mäng „Kuu­sa­lu loeb ja lii­gub”, mil­le eest­ve­da­ja on Anu Kirs­man. Ani­ja val­last on esi­ta­tud Sport­land Kõr­ve­maa ne­li­kü­ri­tu­se sar­jad, mi­da kor­ral­dab Bal­tic Events Es­to­nia MTÜ.

Lea­de­ri pa­ri­ma elu­kesk­kon­na pro­jek­ti no­mi­nen­te on 6, seal­hul­gas Kuu­sa­lu val­last Sal­mis­tu sa­da­ma mul­ti­funkt­sio­naal­ne hoo­ne, eest­ve­da­ja on Ma­dis Praks, ning Raa­si­ku val­last Raa­si­ku spor­di­saa­li re­no­vee­ri­mi­ne, eest­ve­da­jad on Maar­ja Si­kut ja Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker.

Lea­de­ri pa­ri­maks koos­töö­pro­jek­tiks on esi­ta­tud 5 kan­di­daa­ti. Nen­de hul­gas on Ani­ja val­last Aeg­vii­du mat­ka­fes­ti­val, mi­da kor­ral­dab MTÜ Mat­ka­kul­tuur. Kuu­sa­lu val­last on no­mi­nee­ri­tud „Me­hed, hak­ka­me rok­ki­ma ehk KMK FO­RE­VER, mees­koo­ri­laul au sis­se!,“ eest­ve­da­ja on MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts. No­mi­nee­ri­tud on ka Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja pro­jekt „Ida-Har­ju et­te­võt­ja­te ühis­tu­run­dus“.

Pa­ri­ma et­te­võt­lusp­ro­jek­ti 7 kan­di­daa­di seas on Ani­ja val­last Voo­se Päi­ke­se­ko­du tu­ris­mi­tee­nus­te mit­me­ke­sis­ta­mi­ne, pro­jek­ti­juht on Ta­nel Tal­ve. Pa­ri­ma sot­siaal­meet­me pro­jek­ti 11 kan­di­daa­di hul­gas on Kuu­sa­lu val­last „Kuu­sa­lu val­la va­ne­maea­li­sed lii­ku­ma“, eest­ve­da­ja on Al­vi Karp.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­nid va­li­vad esi­ta­tud kan­di­daa­ti­de seast aas­ta te­gi­jad 10. no­vemb­ril, ava­li­kus­ta­tak­se 19. no­vemb­ril. Võit­ja­te tun­nus­ta­mi­ne on 27. no­vemb­ril Ko­se val­las asu­vas Siid­ri­far­mis. Seal tä­na­tak­se ka Har­ju­maa Kau­ni Ko­du ja täis­kas­va­nu­ha­ri­du­se kon­kurs­si­de pa­ri­maid.