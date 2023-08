Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht UL­VI RAND, Tor­mi­se-selts kor­ral­dab tra­dit­sioo­ni­li­selt Kuu­sa­lu val­las lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mist. Kui mit­men­dat kor­da on selts pea­kor­ral­da­ja?

„Töö­tan MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts te­gev­ju­hi­na ühek­san­dat aas­tat. Ko­gu sel­le aja on lau­rit­sa­päe­va üri­tus­te pea­kor­ral­da­ja va­li­tud kon­kur­si­ga ning Tor­mi­se-selts ol­nud kon­kur­sil ai­nus osa­le­ja. Kui mi­tu aas­tat on Tor­mi­se-selts Kuu­sa­lu val­la part­ne­ri­na üri­tust kor­ral­da­nud, ei os­ka­gi täp­selt öel­da.

Tä­na­vu esi­tas Tor­mi­se-selts val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil taas ain­sa­na pak­ku­mi­se ning ko­he sai öel­dud, et see­kord tee­me na­tu­ke teist­moo­di. On mõ­te­te ko­gu­mi­se aas­ta ja tun­ne­me, et kät­te on jõud­nud aeg te­ha lau­rit­sa­päe­va üri­tus­te osas muu­tu­si, aga mil­li­seid, see va­jab Kuu­sa­lu val­las laie­mat aru­te­lu. Oo­ta­me rah­valt pä­rast neid üri­tu­si ta­ga­si­si­det, et mi­da soo­vi­ti ja mil­lest puu­dust tun­ti.

Ole­me lii­ku­mas sel­le poo­le, et lau­rit­sa­päe­va ja ko­gu lau­rit­sa­nä­da­la üri­tus­tel peaks ole­ma ta­sus­ta­tud pro­jek­ti­juht, sest see on suur li­sa­töö.“

Kui suur on lau­rit­sa­nä­da­la ee­lar­ve?

„Val­la­va­lit­sus pak­kus kon­kur­sil lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­seks sa­ma sum­ma, mis va­rem – 11 000 eu­rot. Kuid hin­nad on pal­ju tõus­nud, meie esi­ta­si­me käi­be­mak­su võr­ra suu­re­ma kal­ku­lat­sioo­ni. Lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mu­se­na sai­me käi­be­mak­su sum­ma val­laee­lar­vest juur­de.

Suur abi on, et se­ni­sed pi­kaaeg­sed koos­töö­part­ne­rid ei tõst­nud hin­du – fir­malt Rent­man saa­me la­va sa­ma sum­ma­ga ning ka he­li­teh­ni­ka ja -tee­nu­se eest kü­si­ti ta­su sa­mas ma­hus.

Tu­leb tõ­de­da, et Kuu­sa­lu val­la suu­rü­ri­tu­se­le esi­ne­ja­te leid­mi­ne on pä­ris kee­ru­li­ne, sest meil val­las ja ka naa­ber­val­da­des pal­ju ak­tiiv­seid ko­gu­kon­di ja kor­ral­da­jaid, mit­mel pool toi­mu­vad su­vel kont­ser­di­sar­jad ning po­le mõ­tet tel­li­da esi­ne­jat, kes on hil­jaae­gu ol­nud pub­li­ku ees um­bes 15 mi­nu­ti au­to­sõi­du kau­gu­sel.“

Mis on tä­na­vu teist­moo­di?

„See­kord me ei kor­ral­da lau­rit­sa­päe­va­le järg­ne­val lau­päe­val ala­tes hom­mi­kust pik­ka peo­päe­va, mis tä­hen­dab, et rong­käi­ku ei toi­mu. Pal­jud taid­lus­kol­lek­tii­vid on hõi­va­tud muu­de te­ge­mis­te­ga ja meie prog­ram­mis ei ol­nud ka rong­käi­gu­le väärikat koh­ta. Tõ­sia­si on see­gi, et vii­mas­tel aas­ta­tel on ko­ha­li­kud ela­ni­kud, kes po­le taid­lus­rin­gi­des, rong­käi­gus osa­le­nud vä­he. Ta­ha­me, et rong­käik oleks vä­gev ning võt­si­me selt­si ju­ha­tu­se­ga vas­tu ot­su­se, kui ei tu­le vä­ge­vat rong­käi­ku, siis ei tee se­da. Sa­mu­ti ei toi­mu käe­s-ole­val aas­tal lau­rit­sa­päe­va laa­ta.

Alus­ta­me lau­päe­val, 12. au­gus­til Lau­rit­sa plat­sil kell 16 väi­ke­las­te Lau­rit­sa­jook­su­ga, kell 17 on seal las­te­le teat­rie­ten­dus „Kui leib ma­gu­saks sai“.

Kell 18 oo­ta­me ki­ri­kus­se kont­ser­di­le – mu­sit­see­ri­vad An­ne Maa­sik ja Hei­ki-Rein Ve­ro­man. Lau­rit­sa plat­sil sä­ti­me siis lau­du ja pin­ke, toi­mu­vad he­li­proo­vid ning kell 19 al­gab seal lau­rit­sa­päe­va pik­nik. Igaüks võib ka ise plat­si­le oma pik­ni­ku­pai­ga sät­ti­da. Toi­du­korv tu­leb pik­ni­ku­le en­dal kaa­sa võt­ta. Suurt toit­lus­ta­mist plat­si­le ei tu­le, joo­gi­tel­gi ava­me.

Oma pik­ni­ku­kor­vid pa­lu­me kaa­sa võt­ta see­tõt­tu, et mõt­le­me sääst­valt, Kuu­sa­lu val­las enam ava­li­kel üri­tus­tel ühe­kord­selt ka­su­ta­ta­vaid nõu­sid ei to­hi tee­nin­du­ses ka­su­ta­da. Te­ge­li­kult on aas­ta­küm­neid käi­dud lau­rit­sa­päe­va pi­du­del oma toi­du­kor­vi­ga, se­da­si on kõi­ge mu­ga­vam. Kell 19 al­ga­val „Pik­ni­ku­kont­ser­di­l“ esi­ne­vad Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia muu­si­ka­pe­da­goo­gi­ka 1. kur­su­se lõ­pe­ta­nud kolm tu­den­git – Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gu lii­ge Kert­tu Saag­pakk, Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li kont­ser­ti­del kaa­sa tei­nud Lau­ra Jõe­leht ja nen­de kur­su­se­kaas­la­ne Vla­di­mir To­du­rov. Tu­den­gid esi­ta­vad Uno Nais­soo, Rai­mond Valg­re ja Ees­ti teis­te au­to­ri­te ae­gu­ma­tuid lau­le.

Kell 20 täi­dab la­va Syn­ne Valt­ri, esi­ta­des tun­nia­ja­se akus­ti­li­se kont­ser­di koos ki­tar­rist Too­mas Lau­ri­ga. Järg­neb tants ku­ni kes­köö­ni, muu­si­kat teeb an­sam­bel Kõ­va Ki­vi. Set­ti­de va­heae­ga­del tant­si­vad ja õpe­ta­vad tant­se ko­ha­li­kud rah­va­tant­su­rüh­mad Ka­bu­ja­la­ke, Lok­sa Tant­si­jad ja Kol­ga rah­va­tant­su­rühm.“

Ree­deks, 11. au­gus­tiks on väl­ja kuu­lu­ta­tud lau­rit­sa­päe­va noor­te päev, ka se­da po­le va­rem ol­nud.

„Ae­g-a­jalt on et­te hei­de­tud, et lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­tel po­le just noor­te­le mi­da­gi eral­di kor­ral­da­tud. Ku­na Kuu­sa­lu val­las on vä­ga äge ja te­gus noor­te­vo­li­ko­gu ning neil on ol­nud vah­vaid al­ga­tu­si, and­si­me va­ba vo­li kor­ral­da­da ree­del üri­tu­si, mis kõ­ne­ta­vad noo­ri. Lau­rit­sa plat­sil tu­leb noor­te­le Va­ba­la­va ja stand-up ehk hu­moo­ri­kad püs­ti­ja­las­ket­šid. Kor­ral­da­tak­se spi­ke-pal­li tur­niir. Noor­te päe­va pea­mi­ne eest­ve­da­ja on Kert­tu Saag­pakk, te­da abis­ta­vad noor­te­vo­li­ko­gu tei­sed liik­med. Noor­te Va­ba­la­va re­gist­ree­ri­mis­vor­mi leiab Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gu Fa­ce­boo­ki le­hel“

Mis on plaa­nis pä­ris lau­rit­sa­päe­val, 10. au­gus­til?

„Sel päe­val on põ­hi­rõhk Kuu­sa­lu ki­ri­kul, mis on pü­hen­da­tud pü­hak Lau­rent­siu­se­le. Sel päe­val on ala­ti ki­ri­kus ju­ma­la­tee­nis­tus. Lau­rent­siu­se Selts kor­ral­dab Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis vest­lus­rin­gi „Lau­rit­sa­päe­va lood“, et­te­kan­ne­te­ga tu­le­vad esi­ne­ma Mar­ju Kõi­vu­puu ja Pär­ja Kes­kü­la. Õh­tul on ki­ri­kus hu­vi­tav kont­sert – Ce­lia Roo­se to­ru­pil­li­ga ja Ene Sa­lu­mäe ore­lil. Sel­le päe­va üri­tu­sed lõ­pe­vad tra­dit­sioo­ni­li­se lau­rit­sa­päe­va jook­su­ga, mis toi­mub 34. kor­da.“

Lau­rit­sa­päe­va üri­tus­te­ga alus­ta­te jäl­le nä­dal va­rem – lau­päe­val, 5. au­gus­til on jär­je­kord­ne „Tor­mis Kõr­veaial“.

„Ku­na kor­ral­dab Tor­mi­se-selts ning maest­ro Vel­jo Tor­mi­se ja ko­gu nen­de pe­re jaoks on lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­ne ol­nud olu­li­ne, tu­leb lau­rit­sa­nä­da­la avaü­ri­tus tra­dit­sioo­ni­li­selt te­ma sün­ni­ko­dus Kõr­veaial. Üht­la­si tä­his­ta­me he­li­loo­ja sün­niaas­ta­päe­va. Lau­päe­va, 5. au­gus­ti kesk­päe­va­kont­ser­dil esi­ne­vad Kul­no Mal­va akor­dio­ni, to­ru­pil­li ja muu­de pil­li­de­ga ning laul­ja Lea­na Vap­per . Vä­ga soo­vi­tan tul­la Kõr­veaia­le kuu­la­ma. Üri­tu­se raa­mes toi­mub ka Mi­mi S. Daitz’i raa­ma­tu „An­cient Song Re­co­ve­red: The Li­fe and Mu­sic of Vel­jo Tor­mis” uue väl­jaan­de tut­vus­tus.

„Tor­mis Kõr­veaial“ an­nab ala­ti Kuu­sa­lu val­la­le laie­mat mee­dia­ka­jas­tust, Klas­si­ka­raa­dio on taas sel päe­val Kõr­veaial Vel­jo Tor­mi­se sün­niaas­ta­päe­va pu­huks in­terv­juu­sid te­ge­mas.

Lau­rit­sa­nä­da­la ka­va on ma­hu­kas. Ole­me prog­ram­mi lü­li­ta­nud kõik sel pe­rioo­dil Kuu­sa­lu val­las toi­mu­vad üri­tu­sed, mis tä­hen­dab, et tä­his­ta­me Kuusalu ki­hel­kon­na olu­list päe­va koos ja mit­mel pool. Üri­tus­te ope­ra­tiiv­se in­fo leiab Fa­ce­boo­kist „Lau­rit­sa­päev Kuu­sa­lus“.“