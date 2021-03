Sel nä­da­lal näeb trü­ki­val­gust en­di­se ap­teek­ri, ko­du­loo-uu­ri­ja Il­se Tud­re koos­ta­tud li­gi 800le­he­kül­je­li­ne raa­mat „Raa­si­ku ja te­ma ümb­rus aja­voo­lus“, mil­les on põh­ja­lik üle­vaa­de Raa­si­ku en­di­se mõi­sa val­dus­te 800aas­ta­sest aja­loost. Suur osa Raa­si­ku mõi­sa­maa­dest on prae­gu­ses Ani­ja val­las ning ku­na Raa­si­ku mõi­sa­ga olid ma­jan­dus- ja kul­tuu­ri­si­de­me­te kau­du ti­he­dalt seo­tud nii Pe­nin­gi kui prae­gu Jõe­läht­me val­las asuv Hal­ja­va mõis, on raa­ma­tus ka nen­de aja­lu­gu.

„Ju­ba va­nas­ti jook­sid mit­me val­la pii­rid Raa­si­ku­le kok­ku. Raa­si­ku po­le en­dast ku­na­gi ku­ju­ta­nud ter­vi­ka­su­mit na­gu Keh­ra või Aru­kü­la. Raa­si­ku koos­neb – na­gu ni­mi­gi sar­na­neb – raa­su­kes­test,“ kir­ju­tab Il­se Tud­re raa­ma­tu ees­sõ­nas.

Ma­hu­ka teo­se esi­me­ne pea­tükk hõl­mab aja­lu­gu ku­ni aas­ta­ni 1800 ning on koos­ta­tud pas­tor Hein­rich Ch­ris­toph Wre­de Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kuk­roo­ni­ka põh­jal. Tei­ne osa aas­ta­test 1800-1900 põ­hi­neb Aga­ri ta­lu pe­re­me­he Prii­dik An­de­vei ko­duk­roo­ni­kal ja ini­mes­te mä­les­tus­tel. Kol­mas pea­tükk kä­sit­leb ae­ga ala­tes 1900. aas­tast ku­ni tä­na­päe­va­ni ja si­sal­dab pal­ju ini­mes­te mee­nu­tu­si. Nel­jan­das osas on üle­vaa­de Raa­si­ku ümb­ru­se põ­lis- ja asun­dus­ta­lu­dest. Raa­ma­tus on üle 600 pil­di, pea­mi­selt must­val­ged, kuid on ka eral­di vär­vi­pil­ti­de plokk, kus on pal­ju ka ae­ro­fo­to­sid.

Raa­ma­tu väl­jaand­mist toe­ta­sid Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal ja Raa­si­ku vald kumb­ki 1000 eu­ro­ga, Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selts 1600 eu­ro­ga, Raasiku apteek 300 ja Rätla Külaselts 100 euroga ning 82 kohalikku inimest kokku 2993,64 euroga. Tänuna avaldati kõigi annetajate nimed ka raamatus.

Trü­kiarv on 800 ning ku­na esit­lu­si te­ha ei saa, on „Raa­si­ku ja te­ma ümb­rus aja­voo­lus“ ala­tes 5. märt­sist müü­gil Meie­rei poes.

Loe pikemalt 3. märtsi Sõnumitoojast.