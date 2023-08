Salmistu kodukohvikute päev

Laupäeval võõrustasid Kuusalu vallas Salmistu külas oma ja naaberkülade rahvast neli kodukohvikut. Salmistu külavanema Indrek Suitsu sõnul olid kõik need eriilmelised: „See oli vahva, et söögid ja tegevused olid neis õuedes erinevad. Ühes pakuti barbeque-toite, teises prantsuse sööki ja muusikat, kolmandas Eesti toite-jooke ning neljandas olid töötoad ja tegevused lastele. Kodukohvikute pidajad olid seisukohal, et tuleval aastal võiks kohvikute päeva korrata. Lootsime, et Salmistu Suvekontserdi külastajad tulevad varem ja astuvad sisse ka kodukohvikutesse, kuid see ei toiminud, kuigi kontserdil käis rahvast palju.“