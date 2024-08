Kuu­sa­lu ki­ri­ku­kell lööb ala­tes ree­de, 2. au­gus­ti hom­mi­kul kel­la 10 taas ka täis­tun­di­del. OÜ Mäe­vä­li Ore­li­tööko­da juht Too­mas Mäe­vä­li pa­ni pik­se­löö­gist kan­na­ta­da saa­nud täis­tun­ni­kel­la va­sa­ra ase­me­le uue. Töö sai teh­tud tä­nu Kur­si kü­la ela­ni­ku, Ka­ru­kämb­la pii­ma­ta­lu va­na­pe­re­me­he Ants Aa­man see­nio­ri an­ne­tu­se­le.

Ants Aa­man see­nior üt­les, et lu­ges möö­du­nud nä­da­la Sõ­nu­mi­too­jast Kuu­sa­lu ki­ri­ku­kel­la koh­ta, et kel­la­meis­ter Too­mas Mäe­vä­lil on va­ja­mi­nev va­sar ole­mas ja kel­la saaks kii­res­ti kor­da te­ha. Kuid kel­la­meis­ter oo­tab Kuu­sa­lu ko­gu­du­se sei­su­koh­ta, kas pai­gal­da­da uus va­sar, mis mak­sab 479,46 eu­rot, või saa­ta pu­ru­ne­nud va­sar Bel­gia töö­kot­ta re­mon­ti, siis on mak­su­mus 311,10 eu­rot ning koos saat­mis­te ja oo­te­jär­je­kor­ra­ga ku­luks li­gi kaks kuud. Seo­ses ki­ri­kuõ­pe­ta­ja va­he­tu­se ja ki­ri­ku­va­lit­su­se töö­ta­ja­te puh­ku­se­ga oli Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­ses tek­ki­nud se­ga­ne olu­kord ja Too­mas Mäe­vä­li jäi oota­ma sel­gust, kes lan­ge­tab va­sa­ra mak­su­mu­se osas ot­su­se.

Ants Aa­man: „Lu­ge­sin le­hest, et va­sar on ole­mas ja ki­ri­ku­kel­la saaks ju­ba en­ne lau­rit­sa­päe­va kor­ra­li­kult töö­le. Ko­he sün­dis mõ­te ja veen­du­mus, et an­nan oma pa­nu­se ja ta­sun va­ja­mi­ne­va sum­ma. Võt­sin ühen­dust Too­mas Mäe­vä­li­ga ja tea­ta­sin, et olen val­mis maks­ma. Kuu­sa­lu ki­rik on mi­nu ko­du­ki­rik, olen seal ris­ti­tud, lee­ri­ta­tud ja lau­la­ta­tud. Lap­se­na sõit­sin koos oma ema ja isa­ga igal jõu­lu­lau­päe­val Kuu­sa­lu ki­ri­kus­se ju­ma­la­tee­nis­tu­se­le ja käi­sin seal nõu­ko­gu­de ajal ka koo­li­poi­si eas ning sa­mu­ti siis, kui õp­pi­sin maa­kut­se­koo­lis. Olin Kuu­sa­lu ko­gu­du­se lii­ge ku­ni hil­ju­ti ame­tist ta­gan­da­tud ki­ri­ku­õ­pe­ta­ja tu­le­ku­ni. Ala­tes sel­lest ajast ole­me ko­gu pe­re­ga Tal­lin­na Root­si-Mihk­li ko­gu­du­se liik­med.“

Ta li­sas, et lau­rit­sa­päev on Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na rah­va­le olu­li­ne täht­päev ja oleks vä­ga kurb, kui sel päe­val Kuu­sa­lu ki­ri­ku­kel­lad ei he­li­se oma täies ilus: „Mul on vä­ga hea meel, et Too­mas Mäe­vä­li te­gi kel­la kii­res­ti kor­da. Käi­sin ree­de kesk­päe­val se­da kel­la­män­gu Kuu­sa­lus kuu­la­mas, olen rõõ­mus ja ra­hul, et sain ai­da­ta.“

Pik­ne lõi Kuu­sa­lu ki­ri­ku tor­ni 29. mail, tor­ni kell jäi seis­ma ja näi­ta­ma kel­laae­ga kolm­vee­rand kuus. Too­mas Mäe­vä­li saa­tis kel­la kan­na­ta­da saa­nud juhtp­lo­ki paar päe­va hil­jem, 1. juu­nil Bel­gia töö­kot­ta re­mon­ti, pa­ran­da­tud plo­ki pai­gal­das 23. juu­lil ning kell hak­kas näi­ta­ma õi­get ae­ga. Ki­ri­ku­kel­lad he­li­se­sid vee­rand-, pool- ja kolm­vee­rand tun­ni kor­ral, kuid täis­tun­ni va­sar töö­le ei ha­ka­nud.

Too­mas Mäe­vä­li: „Tä­nu Ants Aa­ma­ni hel­de­käe­li­su­se­le he­li­se­vad ki­ri­ku­kel­lad Kuu­sa­lus jäl­le na­gu va­rem. Kuu­sa­lu ini­me­sed on oma ki­ri­kust ala­ti hoo­li­nud ja sa­mu­ti har­ju­nud ki­ri­ku­kel­la­de he­li­na­ga. Nüüd, kui tun­ni­löö­gid Kuu­sa­lu 255 aas­ta va­nu­se kel­la­ga taas kõ­la­vad, on pal­ju­del ra­hu hin­ges. Suur tä­nu Ant­su­le, et ta ei ole loo­bu­nud oma ko­du­ki­hel­kon­na ki­ri­kut kal­liks pi­da­mast.“