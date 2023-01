Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht UL­VI RAND, tä­his­ta­si­te det­semb­ris Kuu­sa­lu ki­ri­kus Kol­ga-Kuu­sa­lu ja noor­te­koo­ri juu­be­li­kont­ser­di­ga Tor­mi­se-selt­si 25. sün­ni­päe­va. Kas on plaa­nis sün­ni­päe­va ka eral­di tä­his­ta­da?

„MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts põ­hi­ki­ri on kin­ni­ta­tud 20. det­semb­ril 1997. aas­tal, loe­me se­da päe­va selt­si sün­ni­päe­vaks. Re­gist­ris­se kan­ti MTÜ 25. veeb­rua­ril 1998. Selt­si asu­ta­sid Vel­jo Tor­mis, Hel­le Le­pik ja Ju­lian Pat­rak.

Tä­his­ta­me MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts sün­ni­päe­va ko­gu hooa­ja väl­tel eri­ne­va­te üri­tus­te­ga VTKS25 egii­di all ja mär­gi­me se­da ka rek­laa­mi­des. Meie mit­mel rah­va­kul­tuu­ri­rin­gil on sa­mu­ti juu­be­li­hooaeg, miks mit­te se­da koos tä­his­ta­da. Käib Kuu­sa­lu mees­koo­ri 155., se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke 40., va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiu ja ka Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri 35. ning nais­rah­va­tant­su­rüh­ma Vii­mi­kud 25. hooaeg. Tu­le­kul on pi­du­kont­serte.

Ole­me te­gu­sad, si­su­kad ja rõõm­sad Kuu­sa­lu rik­ka­lik­ku kul­tuu­ri­pä­ran­dit hoi­des ja aren­da­des. Li­saks jät­ka­me pi­de­valt Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se aren­da­mi­se, he­li­loo­ja loo­me­pä­ran­di kor­ras­ta­mi­se ja di­gi­ta­li­see­ri­mi­se, do­ku­men­tee­ri­mi­se, ar­hi­vee­ri­mi­se­ga.“

Selts kan­nab Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, maest­ro Vel­jo Tor­mi­se ni­me. Kui­võrd Tor­mis ise selt­si te­ge­mis­tel sil­ma peal hoi­dis ja kaa­sa rää­kis?

„Tor­mis pi­das Kuu­sa­lut ja ka rah­va­ma­ja en­da pe­re­kon­na­loos täht­saks. Ta tun­ne­tas, et te­ma ko­ha­lo­lek an­naks Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na kul­tuu­ri­te­ge­vus­se hoo­gu juur­de. Oli ta ju ko­gu aeg Kuu­sa­lu ja Kol­ga kan­di­ga seo­tud nii re­gi­lau­lu­de ja rah­va­pä­ri­mu­se, loo­dus­kait­se­li­se te­ge­vu­se­ga kui ka sõp­ra­de ja mõt­te­kaas­las­te kau­du.

Kul­tuu­ri­selt­si­ga oli Vel­jo Tor­mis vä­ga ti­he­dalt seo­tud. Ala­tes 2000. aas­tast on Tor­mi­se juu­be­li­pi­dus­tu­si tä­his­ta­tud Kuu­sa­lus suu­re­ma­te lau­lu-ja tant­su­pi­du­de­ga, mis koon­da­sid ko­gu ki­hel­kon­na taid­le­jaid. Just väl­jun­di pak­ku­mi­ne, toe­ta­mi­ne, kaa­sa mõt­le­mi­ne, te­ma õpi­toad olid ja on tä­na­se­ni suu­re ja hin­da­ma­tu väär­tu­se­ga. Aas­tal 2010 an­dis kul­tuu­ri­selts väl­ja Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na re­gi­lau­lup­laa­di „Va­nad vii­sid uuel hää­lel“, mil­le sal­ves­tu­sel oli Tor­mis ise ko­hal, ju­hen­das kõi­ki laul­jaid ja koo­ri.“

Kuu­sa­lu val­las hal­da­vad rah­va­ma­ju MTÜd, sa­mu­ti Aru­kü­las on nii. Kas sel­li­ne koos­töö­vorm on ka prae­gu­sel ajal erand­lik, ena­mik rah­va­ma­ju töö­ta­vad Ees­tis vist en­di­selt oma­va­lit­sus­te al­la­su­tus­te­na?

„Sel­li­ne koos­töö­vorm on pi­gem ik­ka vä­ga erand­lik. Ena­mas­ti töö­ta­tak­se al­la­su­tus­te­na, aga on ka eri­ne­vaid va­rian­te – sih­ta­su­tu­si ning kul­tuu­ri ja spor­di või noor­soo­töö ja spor­di al­la­su­tu­si.“

