Ala­tes 1. ok­toob­rist mak­sab Aru­kü­las toa­soe 64,80 eu­rot me­ga­vatt-tunni eest.

Üle-eel­mi­sel aas­tal, mil osaü­hing SW Ener­gia võt­tis üle Aru­kü­la kaug­küt­te­võr­gu soo­ja­toot­mi­se, müü­di seal toa­soo­ja hin­na­ga 83,40 eu­rot me­ga­vatt-tund. Va­nas kat­la­ma­jas too­de­ti soo­ja õli­kat­la­ga. Kui aas­ta ta­ga­si val­mis uus hakke­pui­du­kat­la­ma­ja, lan­ges küt­te hind tar­bi­jai­le 68,40 eu­ro­le me­ga­vatt-tun­ni eest. Käe­so­le­val küt­te­hooa­jal lan­ge­tas SW Ener­gia hin­da veel, toa­soe mak­sab Aru­kü­las ala­tes 1. ok­toob­rist 64,80 eu­rot me­ga­vatt-tund.

SW Ener­gia Har­ju­maa piir­kon­na­ju­hi Ala­ri Tõ­nis­soo sõ­nul sõl­tub soo­ja­hind pea­mi­selt hak­ke­pui­du hin­nast. Kui­gi kon­ku­rent­sia­me­ti piir­hind on Aru­kü­la kaug­küt­te­piir­kon­nas en­di­selt 88,40 eu­rot, keh­tes­ta­ti see siis, kui soo­ja too­de­ti veel õli­kat­la­ga ning prae­gu­seid hin­du muu­de­tak­se vas­ta­valt sel­le­le, kui­das muu­tub kü­tu­se hind.

„Õli­ga küt­mi­ne enam hin­da ei mõ­ju­ta ja õli­ka­tel on meil kat­la­ma­jas re­ser­vis ju­huks, kui põ­hi­kat­la­ga mi­da­gi juh­tub. Ole­me se­da ka­su­ta­nud vaid siis, kui on va­ja hak­ke­pui­du­kat­la­le te­ha hool­dust, mis eel­dab kat­la seis­ka­mist. Aga need on lü­hia­ja­li­sed, mõ­ne­tun­ni­sed sei­sa­kud ja pla­nee­ri­tud pi­gem siis, kui õues on soe. Sel­li­sel ju­hul on ka loo­du­se reos­ta­mi­ne õli­ga mi­ni­maal­sem,“ sel­gi­tas ta.

Aru­kü­las on SW Ener­gia val­mis pak­ku­ma kõi­ki­de­le soo­vi­ja­te­le ka tsent­raal­set soo­ja vett, see tu­leb Ala­ri Tõ­nis­soo kin­ni­tu­sel sood­sam kui vee soo­jen­da­mi­ne elekt­ri­boi­le­ri­ga.

Mü­raprob­lee­mid la­hen­da­tud

Sep­temb­ris plaa­nis SW Ener­gia te­ha Raa­si­ku val­las mõ­le­mas eel­mi­sel aas­tal val­mi­nud kat­la­ma­jas, nii Aru­kü­las kui Raa­si­kul, lah­tis­te us­te päe­va. Toi­mu­mis­päev oli pai­gas ja väl­ja kuu­lu­ta­tud, kuid ko­roo­na­vii­ru­se kas­va­va le­vi­ku tõt­tu ot­sus­ta­ti see ära jät­ta.

SW Ener­gia Har­ju piir­kon­na­juht lau­sus, et et­te­võt­tel on kõik­jal tra­dit­sioon oma uu­si kat­la­ma­ju ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le näi­da­ta, Aru­kü­las ei soo­vi­tud se­da te­ha en­ne, kui esi­me­se küt­te­pe­rioo­di­ga kaas­ne­nud prob­lee­mid la­hen­da­tud.

„Ole­me Aru­kü­la uues kat­la­ma­jas küt­nud il­ma suu­re­ma­te tõr­ge­te­ta, kat­kes­tu­si esi­me­sel küt­te­hooa­jal ei ol­nud, kui­gi tras­sid sai­me käi­ku an­da paar päe­va hil­jem, kui plaa­ni­si­me,“ rää­kis ta.

Ku­na Aru­kü­la kat­la­ma­ja üm­ber on kor­te­re­la­mud, sai soo­ja­toot­ja eel­mi­sel küt­te­pe­rioo­dil ela­ni­kelt mit­meid kae­bu­si. Üks mu­re oli kat­la­ma­ja ümb­ru­se val­gu­se­ga, mis ole­vat paist­nud kel­le­legi ot­se ko­duak­nas­se ja se­gas und: „Sät­ti­si­me val­gust na­tu­ke üm­ber, kee­ra­si­me lam­pe al­la­poo­le, et val­gus­taks roh­kem lä­hiümb­rust ja ei pais­taks nii kau­ge­le.“

Suu­re­mad prob­lee­mid, mil­le­ga SW Ener­gia on Aru­kü­las pi­da­nud te­ge­le­ma, olid seo­tud kat­la­ma­jast le­vi­va mü­ra­ga. Ala­ri Tõ­nis­soo kin­ni­tas, et ke­va­deks lei­ti ena­mu­se­le neist la­hen­du­sed ning aval­das loo­tust, kui kat­la­ma­ja uues­ti suu­re­mal võim­su­sel töö­le hak­kab, ei kos­ta sealt enam nii tu­ge­vaid he­li­sid, mis ta­vae­lu häi­rik­sid.

„Kat­la­ma­ja laos te­ki­tas mü­ri­nat hüd­ro­jaam. Iso­lee­ri­si­me sel­le vil­la­ga ja õhu­võ­tua­va­le te­gi­me et­te mü­ra­tõk­ke­kas­ti, et sel­le kau­du ei kos­tuks mü­ra naa­ber­ma­ja­de­ni. Häi­ri­vat häält te­gi ka tu­ha­kas­ti ti­gu, mis töö­tab prog­ram­mi jär­gi öö­päe­va­ring­selt ning se­gas kat­la­ma­ja kõr­val asu­va­te ma­ja­de ela­ni­ke ööund. Ba­lans­see­ri­si­me teo uues­ti ära ning toes­ta­si­me vaie­ri­ga, et taas ära ei va­juks. Li­saks iso­lee­ri­si­me mü­ra sum­mu­ta­mi­seks vil­la­ga. Nüüd ti­gu enam va­ra­se­mat kriuk­su­vat ki­sa ei tee,“ kõ­ne­les Ala­ri Tõ­nis­soo.

Ta mär­kis, et Aru­kü­la ela­nik­kond on vä­ga ak­tiiv­ne ja prob­lee­mi­dest mär­ku and­nud: „Sai­me ini­mes­telt in­fo, mil­lal mü­ra neid häi­ris, ja täp­se kel­laa­ja jär­gi sel­gi­ta­si­me väl­ja, mis oli sel ajal mü­ra tõe­näo­li­ne te­ki­ta­ja – ise me seal ju öö­si­ti ei käi. Me ei saa­nud küll ela­nik­ke häi­ri­vaid kõi­ki as­ju ko­he la­hen­datud, kuid ole­me nen­de­ga te­ge­le­nud ning kui on vä­he­gi mõist­li­kud meet­med, mi­da ka­su­tu­se­le võt­ta, siis ole­me se­da tei­nud.“

SW Ener­gia piir­kon­na­juht li­sas, et kui­gi kõi­ki mu­re­sid ei ole et­te­võ­te suut­nud la­hen­da­da nä­da­la-ka­he­ga, pi­gem kuu­de­ga, mõ­ne as­ja pu­hul läks prob­lee­mi te­ki­ta­ja väl­ja sel­gi­ta­mi­seks lau­sa ko­gu küt­te­pe­riood, po­le Aru­kü­la ela­ni­ke ühe­le­gi mu­re­le jäe­tud rea­gee­ri­ma­ta.

Ala­ri Tõ­nis­soo tõ­des, et SW Ener­gia teis­tes kat­la­ma­ja­des nii te­ra­vaid prob­lee­me po­le ol­nud. Aru­kü­la eri­pä­ra on see, et elu­ma­jad on kat­la­ma­jast vaid 15 meet­ri kau­gu­sel.