„Vald, kesk­kon­naa­met ja riik, erao­ma­ni­kud, ko­ha­li­kud ela­ni­kud peak­sid lin­na­ku ala ühi­selt kor­da te­ge­ma, Tee­me Ära tal­gu­test jääb vä­heks,“ tõ­deb Suur­pea lin­na­ku en­di­ne ela­nik MIH­KEL TIKS.

Li­gi 15 aas­tat Suur­pea ku­na­gi­ses sõ­ja­väe­lin­na­kus ning va­hel­du­mi­si ka Krim­mis ela­nud Mih­kel Tiks kan­di­dee­ris mul­lu ok­toob­ris ja va­li­ti Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se. Te­ma va­li­misp­rog­ram­mis olid kolm lu­ba­dust – Suur­pea lin­nak va­bas­ta­da ko­du­tu­test kas­si­dest, lik­vi­dee­ri­da prü­gi­reos­tus ja ta­ga­da ela­ni­ke­le pu­has joo­gi­ve­si.

Käe­so­le­val aas­tal on ta saat­nud Kuu­sa­lu val­la­maj­ja kaks kir­ja, mil­les ju­hib tä­he­le­pa­nu lin­na­ku la­gu­ne­va­tes­se hoo­ne­tes­se kuh­ja­tud prü­gi­ko­gus­te­le, ko­du­tu­te kas­si­de ko­loo­nia­le ning joo­giks kõlb­ma­tu­le kraa­ni­vee­le. Ta soo­vis, et „val­la­va­lit­sus ja vo­li­ko­gu suh­tuk­sid Suur­pea prob­lee­mi­des­se täie tõ­si­du­se­ga, võ­tak­sid kü­si­mu­sed aru­tu­se­le ja la­hen­dak­sid sea­dus­te­le vas­ta­valt.“

Pä­ris­pea pool­saa­rel asu­vas Suur­pea lin­na­kus on kuus kor­rus­ma­ja. Neist kolm kol­me­kor­ru­se­list elu­ma­ja sei­sa­vad tüh­jalt, ela­tak­se viie­kor­ru­se­li­ses ja ka­hes kol­me­kor­ru­se­li­ses kor­ter­ma­jas. Pea­le elu­ma­ja­de on lin­na­kus en­di­se sõ­ja­väeo­sa tüh­je hoo­neid ja va­re­meid. Ma­jad ja maa kuu­lu­vad mit­me­le oma­ni­ku­le.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Suur­pea ko­du­tu­te kas­si­de prob­lee­mi­ga on pi­ke­mat ae­ga te­ge­le­nud val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks, prü­gi­reos­tu­se tee­ma­de­ga kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss ning joo­gi­vee kva­li­tee­di kü­si­mu­se­le ot­si­nud la­hen­dust val­la kommunaalteenuste juhtivspetsialist Pee­ter Na­rusk.

„Olen aru saa­nud, et vä­ga pik­ka ae­ga on lin­na­kus va­lit­se­nud kor­ra­la­ge­dus. Plaan on min­na koos vo­li­ko­gu esi­me­he­ga sin­na olu­kor­da vaa­ta­ma. Suur­pea vee prob­lee­mi­ga ole­me te­ge­le­nud ak­tiiv­selt, kor­te­riü­his­tu­te esin­da­jad käi­sid val­la­ma­jas sel­lest rää­ki­mas eel­mi­sel aas­tal. Ole­me su­hel­nud vee-et­te­võt­ja Pii­be­leht Va­ra­hal­dus OÜ­ga, ter­vi­sea­met on võt­nud veep­roo­ve. Joo­gi­vee kva­li­teet on seal vii­ma­se aja­ga mär­ki­mis­väär­selt pa­ra­ne­nud,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Üle-eel­mi­sel nä­da­lal käi­sid Suur­peal kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss ja ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik Ah­ti Rand­me­re. Va­na koo­li­ma­ja ja las­teaia, en­di­se staa­bi­hoo­ne ja ka­he kor­rus­ma­ja oma­ni­ke­le on nüüd esi­ta­tud et­te­kir­ju­tus sul­ge­da hil­je­malt 13. juu­niks nen­de oman­du­ses ole­va­te hoo­ne­te ak­nad ja uk­sea­vad, et tõ­kes­ta­da va­ba sis­se­pääs, ning ehi­tis­te vä­lis­kesk­kond kor­da te­ha. Et­te­kir­ju­tu­se said kok­ku ne­li fir­mat, neist kaks on lin­na­ku väik­se­ma­te kin­nis­tu­te oma­ni­kud, suu­rim kin­nis­tu kuu­lub kaa­so­ma­ni­ke­le OÜ Pro­kom ja OÜ Thors­ten.

„Hoo­ne­tes­se vee­tud pra­hi ko­ris­ta­mi­se osas ei saa kin­nis­tu­te oma­ni­ke­le et­te­kir­ju­tust te­ha, olu­li­ne on, et ma­jad olek­sid su­le­tud,“ sel­gi­tas Ah­ti Rand­me­re.

Val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks rää­kis, et val­la­va­lit­sus on sõl­mi­nud Suur­pea lin­na­ku ko­du­tu­te kas­si­de püüd­mi­seks le­pin­gu MTÜ­ga Pe­sa­leid­ja. Kas­se on käi­dud püüd­mas kor­du­valt, see on val­la­le maks­ma läi­nud mi­tu tu­hat eu­rot.

Aas­taid ta­ga­si Lok­sa val­la­va­ne­ma ame­tit pi­da­nud Ma­dis Praks li­sas: „Vii­mas­tel aas­ta­tel on Kuu­sa­lu vald pa­nus­ta­nud Suur­pea lin­na­kus­se mär­ki­mis­väär­selt, sin­na on teh­tud uus bio­pu­has­ti ja ka­na­li­sat­sioon, ehi­ta­tud la­va ja las­te män­gu­väl­jak, hea­kord on pal­ju pa­ra­ne­nud. Tee­me Ära tal­gu­teks vii­me lin­na­kus­se suu­re mul­ti­lift-kon­tei­ne­ri, na­gu ole­me vii­nud ka va­rem. Ko­ris­ta­tak­se MTÜ Pa­rim Paik Suur­peal eest­ve­da­mi­sel. Kon­tei­ne­ris­se ko­gu­tud pra­hi vea­me ära val­la ku­lul. Lok­sa val­la ajal me Suur­pea lin­na­ku­le sel­list tä­he­le­pa­nu ei pöö­ra­nud.“

