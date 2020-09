KRIS­TI TA­RIK, alus­ta­si­te Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri­na tööd kaks nä­da­lat ta­ga­si. Mil­li­sed on esi­me­sed mul­jed?

„Mind on häs­ti vas­tu võe­tud, mul­jed on vä­ga head. On ol­nud ti­he­dad töö­päe­vad, olen tut­vu­nud koo­li­ma­ja, koo­li do­ku­men­ti­de ja ini­mes­te­ga. Soo­vin koh­tu­da eral­di kõi­gi õpe­ta­ja­te ja töö­ta­ja­te­ga, kok­ku li­gi 80 kol­lee­gi­ga. See on ae­ga­nõu­dev, aga saan vä­ga väär­tus­lik­ku in­fot. Prae­gu­seks olen jõud­nud koh­tu­da 18 ini­me­se­ga.

Tööd on pal­ju, nau­din se­da, ko­gu koo­li­pe­re on toe­tav. Ka­suks tu­leb, et koo­li eel­mi­ne di­rek­tor Vel­lo Sats jät­kab me ma­jas tööd geog­raa­fia õpe­ta­ja­na. Ole­me te­ma­ga mit­mel kor­ral koos is­tu­nud. Mit­me­su­gust in­fot on või­ma­lik lei­da ka koo­li do­ku­men­ti­dest, kuid need ei an­na eda­si emot­sioo­ne. Vel­lo Sats on ol­nud iga­ti toeks, ta oli ka di­rek­to­ri kon­kur­si ko­mis­jo­nis, ju siis lei­dis, et so­bin te­ma tööd jät­ka­ma.“

Mis ajen­das Teid, pea­lin­na ini­mest, kan­di­dee­ri­ma Kuu­sa­lu koo­li­ju­hi ko­ha­le?

„Olen küll Tal­lin­nas üles kas­va­nud, seal koo­lis käi­nud ja töö­ta­nud, kuid vii­ma­sed ne­li aas­tat ela­me pe­re­ga, abi­kaa­sa ja ka­he tüt­re­ga, Rae val­las Jü­ris.

Mõ­te, et võik­sin saa­da koo­li­ju­hiks, küp­ses aas­taid ja olen tead­li­kult sel­leks sam­me as­tu­nud. Oo­ta­sin se­da õi­get koo­li, ühe­gi tei­se ha­ri­du­sa­su­tu­se ju­hiks po­le kan­di­dee­ri­nud. Uu­ri­sin koo­li­de aren­gu­ka­va­sid, et leiaks sel­li­se, mis kõ­ne­tab. Kuu­sa­lu kesk­kool kõ­ne­tas – koo­li väär­tu­sed on ar­mas­tus, aus­tus ja areng. Leid­sin, nii­su­gu­ses koo­lis peab ole­ma õhk­kond soe ja sü­dam­lik, kui aren­gu­ka­vas­se mää­ra­tak­se sel­li­sed väär­tu­sed.

Hin­dan koos­tööd ko­gu­kon­na­ga ja tä­he­le­pa­nu pöö­ra­mist tur­va­li­se­le õpi­kesk­kon­na­le. Kõ­ne­tas ka Kuu­sa­lu koo­li sport­lik pool, hin­dan sport­lik­ku elu­vii­si. Mul­le meel­dib eri spor­dia­la­sid proo­vi­da, olen osa­le­nud Rae val­la män­gu­del, kus se­da saab te­ha – män­gi­nud sulg­pal­li, ve­hel­nud, lask­nud vi­bu.“

