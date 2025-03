Sõ­nu­mi­too­ja 28. veeb­rua­ril 1995, nr 8 (17)

Pal­ju pa­han­dust Kuu­sa­lu tee­nin­dus­ma­ja pä­rast

Kuu­sa­lu en­di­ses tee­nin­dus­pa­vil­jo­nis töö­ta­sid esi­me­sel kor­ru­sel mi­tu tee­nin­dus­fir­mat ja tei­sel kor­ru­sel ASi­le Hed­vig kuu­luv Pe­re­pood. Tee­nin­dus­ma­ja hal­da­mi­seks oli asu­ta­tud AS Kuu­sa­lu Äri­kes­kus, mil­le ena­mu­so­sa­lus oli Kuu­sa­lu val­lal, tei­ne osa­nik oli AS Hed­vig. Ma­ja re­mon­ti ra­has­ta­ma asu­nud AS Hed­vig soo­vis tuua Pe­re­poe hoo­ne all­kor­ru­se­le, et kaup­lu­ses­se saaks ot­se tä­na­valt. Tee­nin­du­set­te­võ­te­te­le teh­ti et­te­pa­nek ko­li­da tei­se­le kor­ru­se­le ja tea­ta­ti üü­ri­hin­na tõst­mi­sest. Väi­kes­te tee­nin­du­set­te­võ­te­te oma­ni­kud ei ol­nud et­te­pa­ne­ku­ga ra­hul. Ku­na val­la­vo­li­ko­gu pi­di hak­ka­ma aru­ta­ma tee­nin­dus­ma­ja tu­le­vik­ku, koos­tas tee­nin­dus­ma­ja en­di­ne ju­ha­ta­ja kü­sit­lus­le­he, kas ini­me­sed soo­vi­vad eri­ne­vaid tee­nin­dus­lii­ke na­gu vil­la­va­he­tus, juuk­sur, õmb­lus, ko­du­ma­si­na­te re­mont või Pe­re­poe laien­da­mist. Kü­sit­lus­le­hed pan­di Kuu­sa­lu, Kiiu ja Ko­da­soo si­de­jaos­kon­da, Hirv­li ja Kol­ga poo­di. Le­he­loo il­mu­mi­se ajaks oli ko­gu­tud 387 tee­nin­dust toe­ta­vat all­kir­ja. „Ül­dis­ta­tult võib toi­mu­vat ise­loo­mus­ta­da kui võit­lust va­na ja uue, en­dis­te aru­saa­ma­de ja äri­maail­ma esi­mes­te il­min­gu­te va­hel,“ on kir­jas le­he­loos. (Teenindusettevõtteid pole majas aastaid. Perepood on kahel korrusel. AS Hed­vig os­tis aas­tal 2003 Kuu­sa­lu val­lalt Kuu­sa­lu Äri­kes­ku­se osa­lu­se – toim.)

Sõ­nu­mi­too­ja 8. märt­sil 1995, nr 9 (18)

Raasiku raa­ma­tu­ko­gu hoo­ne mää­ra­tud ta­gas­ta­mi­se­le

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu asus 1959. aas­tast Tal­lin­na tä­nav 1 en­di­ses pa­ga­ri­töös­tu­ses, mis mää­ra­ti ta­gas­ta­mi­se­le en­di­se oma­ni­ku pä­ri­ja­le. Ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt saa­de­ti Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le 147 all­kir­ja­ga ki­ri, et lei­taks või­ma­lus säi­li­ta­da raa­ma­tu­ko­gu sa­ma­des ruu­mi­des. Val­la­va­lit­sus taot­les ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­milt toe­tust Raa­si­ku rah­va­ma­ja juur­dee­hi­tu­se jaoks, et te­ha sin­na raa­ma­tu­ko­gu­le ruu­mid. (Raa­ma­tu­ko­gu ko­lis 1997. aas­tal rah­va­ma­ja väik­ses­se saa­li, hil­jem juur­dee­hi­tus­se, aas­tast 2007 asub Raa­si­ku koo­li juur­dee­hi­tu­ses – toim.)