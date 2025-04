Tei­si­päe­va, 15. ap­ril­li pä­rast­lõu­nal pee­ti Kuu­sa­lu kesk­koo­li li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­tu­sel sa­ri­ka­pi­du. Ma­ja ehi­ta­va Tes­ron Ehi­tus OÜ töö­mees­te pan­dud pär­ja võt­tis ka­tu­sel ma­ha Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Val­la­va­lit­sus kos­ti­tas ehi­ta­jaid lõu­na­söö­gi­ga, mil­le oli val­mis­ta­nud Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba. Ku­na oli koo­li­va­heaeg, siis õpi­la­si koo­li­ma­jas pol­nud.

Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et prae­gu­seks on ehi­ta­ja töö­de­ga roh­kem kui nä­da­la ja­gu graa­fi­kust ees, pä­rast sa­ri­ka­pi­du on ha­ka­tud pai­gal­da­ma ka­tu­se­ka­tet.

Tes­ron Ehi­tus OÜ on alus­ta­nud ka Kuu­sa­lu kool­ima­ja ad­mi­nist­ra­tiiv­hoo­ne ja koo­li lõu­na­tii­va re­konst­ruee­ri­mis­töö­de­ga. Mõ­le­mad hoo­ned on ehi­ta­ja­le üle an­tud, möö­bel ja õp­pe­va­hen­did vii­dud Tä­pi­tii­ba ning kol­me 3. klas­si jaoks Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja, ka­he 4. klas­si ja väi­kek­las­si ava­mi­seks Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li. Õp­pe­töö al­gas uu­tes olu­des pä­rast koo­li­va­heae­ga es­mas­päe­val, 21. ap­ril­lil.

Kair Tam­me­li sõ­nul on re­konst­ruee­ri­tav osa koo­li­ma­ja fua­jeest sei­na­ga eral­da­tud. Klas­si­de­le on lei­tud ruu­mid Tä­pi­tii­vas ning osad klas­sid on kor­da­möö­da dis­tant­sõp­pel, pi­de­valt käi­vad koo­lis 9. klas­sid ja 12. klass.

Möö­du­nud nä­da­lal võe­ti koo­li­ma­ja õues ma­ha kõr­ged elu­puud ja ka­sed, mis olid sin­na is­tu­ta­tud 1965. aas­tal, kui Kuu­sa­lu kool alus­tas Ri­hu­mäel tööd uues koo­li­ma­jas. Sel­lest majast sai hil­jem põh­ja­tiib, mil­le asu­ko­ha­le nüüd ker­kib li­gi­null­ener­gia­hoo­ne. Kair Tam­me­li sõ­nul on koo­li­ma­ja õuea­la ku­jun­da­mi­se koh­ta teh­tud hal­jas­tusp­ro­jekt, koo­li peauk­se eest ra­ja­tak­se spor­di­kes­ku­se uk­se­ni lai kõn­ni­tee ning is­tu­ta­tak­se uu­si puid ja põõ­said.

Lä­hia­jal al­gab en­di­se võim­la lam­mu­ta­mi­ne, see on rii­gilt an­ta­va toe­tus­ra­ha üks tin­gi­mus, li­sas ta. Võim­la­hoo­ne lam­mu­tab Lam­mu­tus­me­hed OÜ, koos kehtiva käi­be­mak­su­ga tu­leb val­lal sel­le töö eest et­te­võt­te­le ta­su­da 44 749,60 eu­rot.

Oma­ni­ku­jä­re­le­val­vet teeb Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel nii li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­tu­se kui ka koo­li­ma­ja re­konst­ruee­ri­mis­töö­de üle P.P.Ehi­tus­jä­re­le­val­ve OÜ.

Riik toe­tab Kuu­sa­lu kesk­koo­li põh­ja­tii­va ja en­di­se võim­la lam­mu­ta­mist ning li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­mist 2,16 mil­jo­ni eu­ro­ga, juur­dee­hi­tu­se ko­gu­mak­su­mus on li­gi­kau­du 4 mil­jo­nit eu­rot.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõu­na­tii­va ja ad­mi­nist­ra­tiiv­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­seks an­nab riik toe­tust 1,18 mil­jo­nit eu­rot. Re­konst­ruee­ri­ja han­ke või­tis sa­mu­ti Tes­ron Ehi­tus OÜ, töö­de mak­su­mus on koos keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 3 023 801,30 eu­rot. Kuu­sa­lu vald võ­tab nii ehi­tus­töö kui ka re­konst­ruee­ri­mi­se omao­sa­lu­se kat­teks lae­nu.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Maia Alu­maa kin­ni­tas, et esi­me­ne koo­li­päev asen­dus­pin­da­del su­jus, ka esi­me­ne toi­du­ring kuns­ti­de koo­lis ja rah­va­ma­jas õp­pi­vatele õpi­las­te­le toi­mus prob­lee­mi­de­ta: „Dis­tants­õp­pel on meil klas­sid nüüd len­du­de kau­pa, nii saa­me ole­mas­o­le­vaid ruu­me pa­re­mi­ni ära ka­su­ta­da. Tä­pi­tii­vast on 3. ja 4. klas­sid aju­tis­tel pin­da­del. Kut­su­si­me pääs­tea­me­ti töö­ta­ja nõu and­ma, sai­me et­te­pa­ne­ku, kui­das Tä­pi­tii­vas tõs­ta mõ­ned tum­bad ja ar­vu­ti­ka­pid rin­gi, et te­ha juur­de käi­gu­ruu­mi. Ehi­ta­ja on vas­tu­tu­le­lik, edas­ta­si­me lõ­puek­sa­mi­te toi­mu­mi­s­a­jad, ek­sa­mi­päe­va­del ei teh­ta lär­ma­kaid töid.“

Di­rek­tor li­sas, et ka täien­dav bus­si­liin koo­li juu­rest kuns­ti­de koo­li ja rah­va­ma­ja juur­de ning ta­ga­si su­jus, sõi­dab OÜ Tu­li­silm buss.