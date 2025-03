Aval­da­me taas üle­vaa­te Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Lok­sa güm­naa­siu­mio­sa mul­lus­te lõ­pe­ta­ja­te rii­giek­sa­mi­te tu­le­mus­te põh­jal koos­ta­tud ede­ta­be­li­test, mis aval­da­ti Pos­ti­me­he on­li­ne-väl­jaan­des.

Lok­sa güm­naa­siu­mi di­rek­tor tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ar­vu­tus­tes­se sat­tu­nud vead on ase­ta­nud üld­ta­be­lis Lok­sa koo­li vii­mas­te sek­ka. Lok­sa koo­lis soo­ri­ta­sid laia ma­te­maa­ti­ka ja ing­li­se kee­le C1 ek­sa­mi vä­hem kui 5 õpi­last, nen­de kesk­mi­si tu­le­mu­si ta­be­li­tes po­le – kui ek­sa­mi on teinud al­la 5 õpi­la­se, siis and­med puu­du­vad. Üld­ta­be­li ar­vu­tus­te te­ge­mi­sel oli ek­sa­mi soo­ri­ta­nud õpi­las­te ko­guarv õi­ge, kuid di­rek­to­ri hin­nan­gul ar­ves­ta­ti kesk­mi­ne tu­le­mus kit­sa ma­te­maa­ti­ka ja ing­li­se kee­le punk­ti­de põh­jal, puu­du­sid laia ma­te­maa­ti­ka ja C1 punk­ti­sum­mad. Kool võt­tis Pos­ti­me­he­ga ühen­dust, di­rek­to­ri sel­gi­tus lu­ba­ti aval­da­da pa­ber­le­hes.