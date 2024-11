Sõnumitooja tähistas Anija mõisas 30. sünnipäeva

Ree­de, 15. no­vemb­ri õh­tul oli Ani­ja mõi­sas Ida-Har­ju nä­da­la­le­he Sõ­nu­mi­too­ja 30. sün­ni­päe­va pi­du – aja­le­he esi­me­ne num­ber il­mus 26. ok­toob­ril 1994. Peo­le olid kut­su­tud Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se prae­gu­sed ja en­di­sed töö­ta­jad, kaa­sau­to­rid ning OÜ Sõ­nu­mi­too­ja asu­ta­jad ja oma­ni­ke esin­da­jad ehk en­di­sed ja nüüd­sed val­la­ju­hid.

ASi Sõ­nu­mi­too­ja asu­ta­sid kuus oma­va­lit­sust: Ani­ja, Kuu­sa­lu, Lok­sa ja Raa­si­ku vald ning Keh­ra ja Lok­sa linn. Ühi­ses akt­sia­selt­sis osa­le­mist aru­ta­ti ja sel­leks an­ti es­malt nõus­o­lek oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de is­tun­gi­tel. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees oli too­kord Sir­je Kui­met, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees oli Ta­jo Ka­da­jas, Lok­sa val­la­vo­li­ko­gu juh­tis Tõ­nu Rein­vald, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu Ah­to Alt­jõe, Keh­ra lin­na­vo­li­ko­gu Jaak Kal­le ja Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu Rein Hei­na.

ASi Sõ­nu­mi­too­ja asu­ta­mis­do­ku­men­di all­kir­jas­ta­sid 9. sep­temb­ril 1994 Ani­ja val­la­va­nem Tõ­nis Vä­li, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, Lok­sa val­la­va­nem And­res All­mä­gi, Raa­si­ku val­la­va­nem Toi­vo Veen­re, Keh­ra lin­na­pea Jü­ri Lill­soo ja Lok­sa lin­na­pea And­res Kask­la. Kaks aas­tat hil­jem muu­de­ti akt­sia­selts osaü­hin­guks.

Ree­del toi­mu­nud sün­ni­päe­va­peol teh­ti kü­la­lis­te­le kõi­ge­pealt eks­kur­sioon Ani­ja mõi­sas. Peo­saa­lis mee­nu­ta­ti aja­le­he al­gu­sae­gu. Vaa­da­ta sai toi­me­tu­se koos­ta­tud slai­di­sõud aja­le­hes il­mu­nud ja il­mu­ma­ta fo­to­dest ning Sõ­nu­mi­too­ja va­ra­se­ma­test sün­ni­päe­va­pi­du­dest.

Ida-Har­ju nä­da­la­le­he Sõ­nu­mi­too­ja asu­ta­mi­se idee sün­dis Kuu­sa­lu val­la­ma­jas. Kuu­sa­lu val­la­va­nem ja ASi Sõ­nu­mi­too­ja esi­me­ne ju­ha­tu­se esi­mees Ur­mas Kirt­si: „Oma­va­lit­sus­te too­kord­ne ühi­ne mu­re oli rah­va in­for­mee­ri­mi­ne, oma in­fo­leh­ti teh­ti nii-öel­da põl­ve ot­sas. Kui rää­ki­sin Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le ühi­se aja­le­he asu­ta­mi­sest, ol­di kii­res­ti nõus, vä­ga liht­salt läks mi­nu jaoks neid nõus­se saa­da. Val­lad on ko­gu aeg Sõ­nu­mi­too­ja väl­jaand­mist toe­ta­nud. Plaan oli muu­ta leht ma­jan­dus­li­kult sõl­tu­ma­tuks, kui oleks juur­de võt­nud Ko­se ja Jõe­läht­me val­la ning pan­nud Sõ­nu­mi­too­ja il­mu­ma kaks kor­da nä­da­las. Ar­vu­tu­sed näi­ta­sid, see oleks kao­ta­nud sõl­tu­vu­se val­da­dest, aga ei ol­nud ae­ga te­ge­le­da sel­le­ga, sest tu­lid muud tööd.“

Tu­den­gi­na Sõ­nu­mi­too­ja kül­jen­da­ja ame­tis ol­nud fil­mi­mees Ras­mus Me­ri­voo kin­kis sün­ni­päe­va­peol toi­me­tu­se­le en­da män­gu­fil­mi „Kratt“ jaoks ku­jun­da­tud ko­ha­li­ku aja­le­he raa­mi­tud esi­kül­je. Fil­mia­ja­le­he ni­mi on Sõ­nu­mi­loo­ja. Leh­te loeb fil­mis näit­le­ja Ivo Uuk­ki­vi, kes on val­la­va­ne­ma rol­lis. Ras­mus Me­ri­voo rää­kis, et Sõ­nu­mi­too­jat on nä­ha ka te­ma esi­me­ses pi­kas män­gu­fil­mis „Bu­ra­ti­no“, mil­le võt­ted olid Ve­ne­maal ja aja­leht toi­me­ta­ti Ees­tist sin­na kul­le­ri abil.

Sõ­nu­mi­too­ja juu­be­lit olid tä­his­ta­mas üle poo­le­sa­ja ini­me­se, kes on and­nud oma pa­nu­se, et aja­leht iga­nä­da­la­selt il­muks.

Toi­me­tus tä­nab kõi­ki abi­li­si ja lu­ge­jaid!