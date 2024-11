Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis ok­toob­ri­kuu is­tun­gil vas­tu ot­su­se ta­ga­da pro­jek­ti „Ani­ja val­la kaa­sav ha­ri­dus“ oma­fi­nant­see­ring ku­ni 95 000 eu­rot pro­jek­ti abi­kõlb­li­ke ku­lu­de mak­su­mu­sest. Val­la­va­lit­sus taot­leb Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt kaa­sa­va ha­ri­du­se meet­me kau­du toe­tust Keh­ra güm­naa­siu­mi­le lif­ti ehi­ta­mi­seks. Sot­siaal­tee­nis­tu­se juht Svet­la­na Lass sel­gi­tas, et lift või­mal­dab luua sood­sa­mad tin­gi­mu­sed õp­pe­töös osa­le­mi­seks lii­ku­mis­ta­kis­tu­se, -puu­de­ga või muu­de eri­va­ja­dus­te­ga las­te­le, kes ei ole saa­nud sel­le puu­du­mi­se pä­rast õp­pi­da ko­du­ko­ha koo­lis. Lif­ti asu­ko­ha­ks pak­kus val­la­va­lit­sus koo­li­ma­ja vä­lis­sei­na ja sealt saaks sel­le­ga sõi­ta koo­li­ma­ja kõi­ki­de­le kor­rus­te­le, seal­hul­gas ka söök­las­se. Esialg­se hin­na­pak­ku­mi­se jär­gi lä­heb lif­ti ehi­ta­mi­ne maks­ma li­gi 125 000 eu­rot, kuid han­ke­ga võib see muu­tu­da, sa­mu­ti kaas­ne­vad li­sa­ku­lud tee ja hal­jas­tu­se kor­ras­ta­mi­seks. Ani­ja val­lal on kaa­sa­va ha­ri­du­se meet­mest või­ma­lik toe­tust saa­da ku­ni 50 446 eu­rot.