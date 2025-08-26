Sõitme külas esmakordselt toimunud kodukohvikute päeval avati 7 kohvikut

„Meie küla teedel pole nii tihedat liiklust näinudki – tuldi autodega, jalgsi, jalgratastega,“ ütles laupäeval, 23. augustil Kuusalu valla Sõitme külas esmakordselt toimunud kodukohvikute päeva idee autor ja peakorraldaja, Aasa talu perenaine Liis Liström.

Ta rõõmustas, et hoolimata ilmast – päeva jooksul oli Sõitmes kaks korda tugev vihmasadu – jagus rahvast kõikidesse kodukohvikutesse ning tegijad kinnitasid, et on rahul, suur osa kohvikutes pakutust sai müüdud: „Kuna ilm ei soosinud ja tegime kohvikutepäeva esmakordselt, ei olnud me lootused väga suured, kuid kõigil kohvikutel läks hästi. Ilm külastajaid ei morjendanud, kui sadas, tuldi vihmajopede ja keepidega, koduaedades avatud kohvikutes pakkusid varju telgid.“

Aasa talu kohvikus toimetasid lisaks Liis Liströmile ja tema elukaaslasele Rando Lepikule ka perenaise õde Maris Liström koos elukaaslase Janar Assoniga, ning sõbrad Valgamaalt.

Mehed valmistasid käsitööburgereid söegrillil küpsetatud veisekotlettidega, naised minipannkooke ja kukeseenepirukat. Lisaks pakuti suitsuliha, koduõlut ja siidrit, laste jaoks oli õues suur batuut.

„Läks nii hästi, et alguses tegime ühe plaaditäie pirukat, kuid see sai juba esimese tunniga otsa. Seetõttu tegime kaks plaaditäit veel. Ka kõik 50 burgerit sai müüdud. Meil käis umbes sadakond külastajat. Palju oma küla inimesi, mujalt Kuusalu vallast, kuid ka Tallinnast – nende seas oli meie oma tuttavaid, aga ka täiesti võõraid, kes olid leidnud meie kohvikutepäeva reklaami Facebookist,“ rääkis Liis Liström.

Ta lisas, et lõuna paiku sõitis nende hoovi isegi suur päästeauto – ka samal päeval Kiius õppusel osalenud Loksa päästjad otsustasid lõunatada Aasa talu kodukohvikus.

Aasa talu naabruses Uus-Puugi talus avasid Merja Laagriküll ja Rait Kuusk koos poegade Ralfi ja Rogeriga ning naabrite Raien Enoki ja Virge-Liis Veedleri ning nende laste Keili ja Markusega Uus-Madikselt ühise Uus-Puugi kohviku. Neil ja abilistel olid seljas ühesugused valged T-särgid kirjaga „Sõitme kodukohvikud 2025“. Pakuti kohapeal küpsetatud pitsat, perenaine tegi ise ka taigna. Samuti olid kohvikumenüüs värske ja suitsutatud lest, soolased ja magusad pirukad, osa neist ka naabertaludes valmistatud ning müüki toodud.

Kohvikukülastajad said vaadata metsloomade topiseid jahimehest peremehe kogust, laste jaoks oli kohal Kolga vabatahtlike päästjate tuletõrjeauto, oli võimalus seda ka seestpoolt uudistada, katsetada masina sireeni ja vilkureid.

Arveti talu kohvikus müüs peretütar Marie Marjamäe koos sõpradega Helena Ranki ja Kert Kaldaga lisaks mulgi pudrule, kookidele ja muule heale-paremale ka oma talu kanade mune ja aiasaaduseid.

Oluva talu, kus asub taime- ja aiapood Suvi Lilled, oli põhirõhu pannud hoovimüügile – müüdi vanavara, lapsed panid müüki oma mänguasju. Osta sai ka sama talu mett ja perenaise Sirli Kaja küpsetatud retrovahvleid. Külastajad said vaadata talus kasvavaid linde, samuti jäneseid ja rippkõhtsigu, lapsed kiikuda, hüpata batuudil, sõita ahviraudteega.

Kaks kohvikut avati Leegirannas. Rannaküla teel oli perekond Mae ja Vilu ühiskohvik. Peretütar Kadi Mae müüs koos naabritüdruk Eliise Heleen Viluga tacosid, pirukaid ja kooke, popcorni- ja arbuusitopse, samuti oli suures telgis avatud Limoncello baar – pakuti nii sooje kui karastavaid külmi jooke.

Nende naabruses kohvikus Tuvikene Männimetsas pakkus Marjanne Mändmets-Tuvikene perega peamiselt kooke.

„Ka neil läks väga hästi. Kui sealt läbi käisin, oli suur osa kookidest otsakorral,“ lausus Liis Liström.

Sõitme küla kodukohvikute päeval oli avatud ka Jõekääru talu, kus on puhkekeskus ja forellipüük. Seal pakkusid võimalust süüa ja loodust nautida Anne ja Gert Tšistjakov.

Järgmisel suvel taas

Sõitme külas, kus Kuusalu valla kodulehe andmetel on 173 elanikku, kodukohvikute päeva algatanud Liis Liström märkis, et kui idee välja pakkus, oli paljud kõhklejaid: „Inimesed ütlesid, et nad pole kuigi head kokad. Vastasin siis, et ei pea sellega nii-öelda hulluks minema, piisab kui küpsetada üks plaadikook, pakkuda juurde teed või kohvi. Kui nüüd neis kohvikutes käisin, nägin, et kõik olid näinud väga palju vaeva.“

Valgamaalt pärit Liis Liström on ametilt juuksur, Sõitme külla kolis perega rohkem kui neli aastat tagasi, 2021. aasta alguses. Kodukohvikute päeva soovis korraldada, et oma küla rahvast paremini tundma saada ja teha midagi ühiselt, samuti kutsuda ka teisi uudistama-osa saama.

„Elame hajakülas, naabriga välisuksi kokku ei löö. Seetõttu tekkis mul juba eelmisel aastal kodukohvikute korraldamise mõte, kuid siis hakkas suvi läbi saama ja oleks läinud väga kiireks. Talvel mõtlesin, et sellel aastal võiks ikka ära teha ja hakkasin uurima, kui palju on meil külas neid, kes tahaksid oma kohvikud avada. Kevadeks oli vaid kaks huvilist. Pärast seda panin kodukanti plakateid üles ja postkastidesse flaiereid, et tulge osalema. Lõpuks avasid meil kohvikud seitse talu, neist viimasest anti alles paar päeva varem teada, et tahavad osaleda,“ jutustas peakorraldaja.

Augusti teine pool valiti toimumisajaks seetõttu, et siis on paljudel puhkused läbi ning suured suveüritused enamasti möödas: „Vaatasin, et ka mujal on kohvikutepäevi planeeritud pigem augustisse, kui suur suvetrall seljataga. Eesti suvi on ju selline, et suurt vahet ei ole, kas valida kuupäev juulis või augustis, hea ilm pole kunagi garanteeritud.“

Kuna küla esimesel kohvikutepäeval osalejad jäid rahule ning said ka külastajailt palju kiidusõnu ja ärgitust, usub Liis Liström, et kodukohvikud avatakse Sõitmes ka tuleval suvel.

„Oma külast tulid päris paljud ütlema, et tahaksid ka ise järgmisel aastal kohvikuga katsetada. Võibolla saame lumepalli nüüd veerema ja õnnestub järgmisel aastal isegi suuremalt teha, näiteks päeva lõppu organiseerida ka kontsert,“ arvas ta.