Anija vallavalitsus ostab kaks reservgeneraatorit

Anija vallavalitsus korraldas hanke kriisivõimekuse suurendamiseks vajalike kahe haagistele kinnitatud reservgeneraatori ja nende lisaseadmete ostmiseks. Hankele esitati kaks pakkumist, neist üks lükati tagasi, sest ei vastanud riigihanke tingimustele. Edukaks tunnistati Kvaliteettehnika OÜ pakkumus, ilma käibemaksuta 30 250 eurot. Generaatorid tuleb vallale üle anda hiljemalt 20. oktoobril. Kevadel sai Anija vallavalitsus päästeameti rahastatud taotlusvoorust kriisivalmiduse suurendamiseks 39 870 eurot, et osta kaks mobiilset generaatorit ja ehitada vallamajale välja avariitoide generaatori ühendamiseks.