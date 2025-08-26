Peningi uus külavanem on JANEK LOORPÄRG

Raasiku vallavalitsus kinnitas Peningi külavanemaks Janek Loorpärgi, kelle külaelanikud valisid 13. juulil Peningi mõisapargis toimunud koosolekul uueks külavanemaks. Tema kandidatuuri seadis üles senine külavanem Marit Neidla, kelle nelja-aastased volitused lõppesid tänavu juunis. Kuna koosolekul ei olnud keegi esitatud kandidaati vastu ega erapooletu, otsustati Janek Loorpärg valida ühehäälselt külavanemaks. Ka tema valiti neljaks aastaks, volitused kehtivad 13. juulini 2029. Külakoosolekul rääkis uus külavanem plaanidest taotleda luba rajada vallale kuuluvale tühermaale Pargi tänava alguses parkla mõisapargis toimuvate ürituste jaoks. Ta pidas oluliseks jätkata kevadiste suurpuhastuste organiseerimist, samuti jaanitule korraldamist mõisa pargis, kui omanik seda lubab. Peningi mõisa omanik Arvo Haug vastas, kuna küla on jaanituld korraldanud heaperemehelikult, ei ole ta vastu, et seda tehakse ka edaspidi mõisapargis.