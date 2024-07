Ani­ja val­la kauaaeg­se abi­val­la­va­ne­ma ja sot­siaal­vald­kon­na ju­hi Mar­ge Ra­ja vii­ma­ne töö­päev Ani­ja val­la­ma­jas oli ree­del, 5. juu­lil. Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et sel­le­le ame­ti­ko­ha­le esial­gu uut töö­ta­jat ei ot­si­ta. Mar­ge Ra­ja töö­tas 0,8 koor­mu­se­ga, suu­rem osa tööü­le­san­deid an­tak­se üle val­la ha­ri­dus­spet­sia­lis­ti­le Svet­la­na Las­si­le, le­pin­gu­te­ga seon­du­vad töö­üle­san­ded lä­he­vad abi­val­la­va­nem Tii­na Si­le­mi­le. Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et te­ma lah­ku­mi­ne val­la­va­lit­su­sest on tin­gi­tud ter­vis­li­kest põh­jus­test.