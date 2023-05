Ani­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi osa­les möö­du­nud nä­da­lal Itaa­lias Luc­cas toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel koo­ri­kon­kur­sil Vox Lu­cen­cis ning saa­vu­tas oma ka­te­goo­rias hõ­be­dip­lo­mi.

„See oli meie esi­me­ne rah­vus­va­he­li­ne kon­kurss, nii head tu­le­must ei osa­nud loo­ta, kul­last jäi puu­du vaid üks punkt,“ üt­les Han­ni­jög­gi koo­ri­va­nem Joo­sep Loi­dap.

Kon­kurss, mil­lel Han­ni­jög­gi osa­les, toi­mus al­les teist kor­da, see­tõt­tu ei ol­nud osa­le­jaid vä­ga pal­ju. Kok­ku võt­sid osa 21 koo­ri 13 rii­gist. B1 ehk tei­se ras­ku­sast­me koo­ri­de ka­te­goo­rias, kus võist­les ka Han­ni­jög­gi, osa­le­sid 4 koo­ri, neist kolm Ees­tist. Igal koo­ril tu­li esi­ta­da 8-12 mi­nu­ti­li­ne ka­va. Han­ni­jög­gi esi­tas Cy­ril­lus Kree­gi „Mu sü­da är­ka üles“, ne­li osa Vel­jo Tor­mi­se tsük­list „13 lüü­ri­list rah­va­lau­lu“ ning Sir­je Kaa­si­ku „Sind ma ta­han ar­mas­ta­da“. Žüriis olid Bra­sii­lia ja Sak­sa­maa, Itaa­lia ning Ru­mee­nia muu­si­kud. Kuld­se dip­lo­mi või­tis Slo­vee­nia koor, Han­ni­jög­gi oli Ees­ti koo­ri­dest pa­rim.

Han­ni­jög­gi di­ri­gent Ma­riell Aren sõ­nas, et ju­ba val­mis ka­va­ga vä­lis­mai­se­le kon­kur­si­le jõud­mi­ne oli suur võit ning saa­vu­ta­tu esi­me­se kor­ra koh­ta suu­re­pä­ra­ne tu­le­mus: „Koor on vii­ma­se paa­ri aas­ta­ga tei­nud vä­ga suu­re sam­mu eda­si, see­tõt­tu jul­ge­sin nen­de­ga kon­kur­si­le min­na. Olen vä­ga ra­hul, ar­ves­ta­des, et me ei läi­nud kon­kur­si­le täis­koos­sei­su­ga, 23 koo­ri­liik­mest oli meid 19. Mi­da vä­hem on laul­jaid, se­da kva­li­teet­sem peab ole­ma iga-ü­he pa­nus. Olen vä­ga ra­hul koo­ri kes­ken­du­mi­se ja töö­või­me­ga, sest vii­ma­ne kuu ae­ga pol­nud liht­ne, te­gi­me pä­ris pal­ju li­sap­roo­ve, käi­si­me Tal­lin­na mit­mes ki­ri­kus laul­mas, et proo­vi­da eri­ne­vaid akus­ti­kaid, and­si­me Pü­ha­vai­mu ki­ri­kus kont­ser­di.“