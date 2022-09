Tä­na­vu 30. märt­si, kui Keh­ras Aia tä­nav 12 krun­di esi­me­se­le kor­ter­ma­ja­le pan­di süm­bool­ne nur­ga­ki­vi, ni­me­ta­sid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor se­da aja­loo­li­seks sünd­mu­seks, sest eel­mi­ne uus kor­ter­ma­ja ehi­ta­ti Keh­ras­se roh­kem kui 30 aas­tat ta­ga­si, 1991. aas­tal. Nel­ja­päe­val, 22. sep­temb­ril pee­ti uue ma­ja sa­ri­ka­pi­du.

„See on vä­ga suur asi. Aren­da­ma on meil aas­ta­küm­ne­te jook­sul ik­ka ha­ka­tud, kuid mi­da se­ni ei ole, on ma­jad. Nüüd on esi­me­sel uuel kor­te­re­la­mul tõe­poo­lest ka­tus peal,“ mär­kis Jaa­nus Ka­lev.

En­ne, kui val­la­ju­hid sa­ri­ka­pär­ja al­la võt­sid, kin­ki­sid nad aren­da­ja­le, OÜ Saa­re­maa Kon­ve­rent­sid oma­ni­ku­le ja ju­hi­le Tul­lio Lib­li­ku­le kar­bi­täie Ani­ja val­la lo­go­ga võt­me­hoid­jaid.

„Mi­na usal­dan need ehi­ta­ja­le, et ta saaks ko­duost­jai­le val­mis ko­du võt­med ju­ba koos võt­me­hoid­ja­ga üle an­da,“ lau­sus Tul­lio Lib­lik ning an­dis kin­gi­tu­se eda­si ehi­tus­fir­ma TeamRP OÜ ju­hi­le Rau­no Pik­ko­ri­le.

Sa­ri­ka­peo­le olid kut­su­tud ka uu­de maj­ja kor­te­ri­d ost­nud ini­me­sed. 15 kor­te­rist on se­ni müü­dud 9. Aren­da­ja ja ehi­tu­s-et­te­võt­ja lu­ba­sid, et ehituse lõppaeg po­le muu­tu­nud – kol­me­kord­ne kor­ter­ma­ja on val­mis järg­mi­se aas­ta 31. jaa­nua­ril. Tu­le­va aas­ta lõ­puks val­mib sel­le kõr­va­le järg­mi­ne sa­ma­su­gu­ne ma­ja, kok­ku ehi­ta­tak­se Aia tä­na­va krun­di­le kolm kor­te­re­la­mut.

