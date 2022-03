Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas lu­ba­da val­la­va­lit­su­sel kor­ral­da­da kir­ja­lik enam­pak­ku­mi­ne Sal­mis­tu sa­da­ma kin­nis­tu hoo­nes­ta­ja ja väi­ke­sa­da­ma ope­raa­tor­tee­nu­se osu­ta­ja leid­mi­seks.

Ot­su­se poolt olid 9 vo­li­ko­gu­lii­get, vas­tu 5 ja 2 ei hää­le­ta­nud. Poolt hää­le­ta­sid koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vad vo­li­ni­kud va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, EK­RE ni­me­kir­jast ja Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast. Vas­tu olid opositsiooni volikoguliikmed va­li­mis­lii­tudest Üks Kuu­sa­lu Vald ja Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu ning Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast. Hää­le­ta­mi­ses ei osa­le­nud kaks volikoguliiget va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Hää­le­ta­mi­se ajal olid is­tun­gil ko­hal vo­li­ko­gu 19 liik­mest 16 val­la­vo­li­nik­ku.

Ot­su­se­le on li­sa­tud loe­te­lu sa­da­ma ope­raa­to­ri osu­ta­ta­va­test tee­nus­tes, pak­ku­ja­le esi­ta­ta­vad nõu­ded ning kon­kur­si hin­da­misk­ri­tee­riu­mid. Hoo­nes­tu­sõi­gus sea­tak­se 30 aas­taks.

Enam­pak­ku­mi­se alg­hind on 1500 eu­rot hoo­nes­tu­sõi­gu­se aas­ta­ta­su. Enam­pak­ku­mi­se ta­ga­tis­ra­ha on 3000 eu­rot. Pak­ku­jal tu­leb sa­da­ma kin­nis­tu­le pro­jek­tee­ri­da ja ehi­ta­da ku­ni ka­he­kor­ru­se­li­ne tee­nin­dus­hoo­ne, mil­le mak­si­maal­ne ehi­tu­sa­lu­ne pind on 400 ruut­meet­rit. Hoo­nes­tus­õi­gu­sest on väl­jas sa­da­ma-ala, mis jäe­tak­se me­re­pääs­te ja -spor­di­tee­nus­te osu­ta­mi­seks ning sa­da­ma ope­raa­to­ril tu­leb või­mal­da­da sel­le­le juur­de­pääs sõi­du­ki­te­ga möö­da kin­nis­tul asu­vat teed.

Ot­su­se vas­tu­võt­mi­se­le eel­nes li­gi tun­nia­ja­ne aru­te­lu koos sõ­na­võt­tu­de ja rep­lii­ki­de­ga.

Val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel üt­les is­tun­gil, et sa­da­ma ve­sie­hi­tus on val­mis, pro­jek­ti lõpp­täh­taeg on 30. juu­ni 2022. Kin­nis­tul po­le tee­nin­dus­hoo­net ega ka sa­da­ma­tee­nu­se osu­ta­jat. Kuu­sa­lu vald sai Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­seks Eu­roo­pa Lii­du toe­tust 790 000 eu­rot, vas­ta­valt toe­tus­le­pin­gu­le peab sa­da­mas­se tek­ki­ma esi­me­sel te­gut­se­mi­saas­tal 3 töö­koh­ta, edas­pi­di vä­he­malt 10 töö­koh­ta.

Kair Tam­mel sel­gi­tas, et toe­tus on saa­dud kü­la­lis­sa­da­ma ehi­ta­mi­seks Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se meet­mest ning sel­le eri­pä­ra on, et kõik seal­sed tee­nu­seo­su­ta­jad pea­vad ole­ma va­li­tud ava­li­ke kon­kurs­si­de kau­du ja tee­nu­se osu­ta­mi­ne ei to­hi ol­la disk­ri­mi­nee­riv.

„See tä­hen­dab, et kel­le­le­gi ei to­hi ob­jek­ti juu­res an­da ee­li­seid,“ lau­sus ta. Ka Sal­mis­tu ko­gu­kond, kes on va­rem aval­da­nud soo­vi sa­da­mat hal­la­ta, saab te­ma sõ­nul osa­le­da kon­kur­sil, kuid võrd­se­tel tin­gi­mus­tel koos teis­te pak­ku­ja­te­ga.

Mar­ti Hääl te­gi pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku, mil­le koh­ta lau­sus, et esi­tas sel­le ka mul­lu sep­temb­ris, kui Sal­mis­tu rah­vas ko­gu­nes vo­li­ko­gu is­tun­gi ae­gu val­la­ma­ja juur­de pro­tes­ti­ma ja sa­da­ma hoo­nes­tus­tin­gi­mus­te eel­nõu päe­va­kor­rast väl­ja võe­ti. Et­te­pa­ne­kus on te­ha ava­lik enam­pak­ku­mi­ne, mil­le tin­gi­mus­te väl­ja­töö­ta­mi­seks moo­dus­ta­da 15-liik­me­li­ne töö­rühm koos­sei­sus:

Kuu­sa­lu val­la­va­nem, Sal­mis­tu kü­la­va­nem, üks vo­li­nik igast vo­li­ko­gus esin­da­tud va­li­mis­ni­me­kir­jast ning MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees, MTÜ Sal­mis­tu Kü­la­selts, MTÜ La­he­maa Me­rek­lu­bi, MTÜ Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi, Vii­nis­tu sa­da­ma ja Ha­ra sa­da­ma esin­da­jad. Töö­rüh­mal esi­ta­da enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mu­sed hil­je­malt 1. ap­ril­liks. Et­te­pa­nek ei leid­nud is­tun­gil toe­tust.

Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du sõ­nas, et ava­lik kon­kurss oleks pi­da­nud ole­ma mul­lu au­gus­tis-sep­temb­ris, nüüd on na­vi­gat­sioo­ni­hooaeg al­ga­mas, po­le põh­just ve­ni­ta­da. Olu­li­ne on sa­da­mas pa­ku­tav tee­nus­te­pa­kett ja kõi­gil on või­ma­lus pak­ku­mi­ses osa­le­da.

Maar­ja Mets­tak tea­tas, et ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi hin­nan­gul on te­gu kont­ses­sioo­ni­le­pin­gu­ga ja tu­leks te­ha rii­gi­han­ge. Ta loet­les et eel­ne­valt peaks lep­pi­ma kok­ku sa­da­mas osu­ta­ta­vad tee­nu­sed ja in­ves­to­ri kva­li­fit­see­ri­mis­tin­gi­mu­sed, viia lä­bi tee­nin­dus­hoo­ne ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss.

Hei­no Ju­no­lai­nen te­gi et­te­pa­ne­ku kat­kes­ta­da eel­nõu esi­me­ne lu­ge­mi­ne ja val­mis­ta­da et­te eel­nõu rii­gi­han­ke kor­ral­da­mi­seks. Ta põh­jen­das, et eel­nõu ei vas­ta val­la han­ke­kor­ra­le ega rii­gi­han­ge­te sea­du­se­le. Koa­lit­sioo­ni vo­li­ni­kud se­da et­te­pa­ne­kut ei toe­ta­nud.