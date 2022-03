Toetame Ukrainat

Venemaa sõjaline rünnak Ukraina vastu on pannud paljusid otsima võimalusi, kuidas ukrainlasi aidata. Võimalik on teha annetusi ja vaadatakse üle, kuhu majutada saabuvaid sõjapõgenikke ning mismoodi korraldada, et lapsed saaksid lasteaeda ja kooli, täiskasvanud tööd.

Esialgu on hakanud Eestisse jõudma sõjapõgenikud, kellel on siin lähedased ees.

Tõenäoliselt on tulekul ka need, kellel tuttavaid vastuvõtjaid pole. Omavalitsused on asunud otsima majutamiskohti. Esmaspäeva õhtul toimus Harjumaa omavalitsusjuhtide internetikoosolek ukrainlaste abistamise teemal. Esialgse info kohaselt paigutatakse Sõjapõgenikke on asunud aitama Ida-Harju ettevõtted. Kuusalu vallas tegutsev Hinnu Seafarm abistas oma töötajate pereliikmeid. Ka Balti Spoon toetab Ukraina päritolu töötajaid, plaanib sõjapõgenikele täiendavat abi majutamisel ning töötamiseks ettevõtte tehastes Eestis ja Poolas. Nordic Houses teatas, et loob sõjapõgenikele kaks töökohta, eraldab majutus-, sotsiaal- ja hariduskulude katteks 20 000 eurot.

Veebiportaalis kriis.ee on avatud eraldi leht julgeolekuolukorrast Euroopas, sealt leiab juhiseid praeguses kriisiolukorras tegutsemiseks.