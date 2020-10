Pa­ju tä­na­va äär­ne koer­te­park loo­di koe­rao­ma­ni­ke init­sia­tii­vil.

Rah­vus­va­he­li­sel loo­ma­kait­se­päe­val, 4. ok­toob­ril olid Raa­si­ku­le Pa­ju tä­na­va äär­de, Mist­ra-Au­te­xi kõr­val asu­va­le võr­kaia­ga pii­ra­tud li­gi 2000 ruut­meet­ri suu­ru­se­le mu­ru­plat­si­le kut­su­tud koe­rao­ma­ni­kud oma lem­mi­ku­te­ga. Tu­li­jaid oli nii Raa­si­kult kui kau­ge­malt, ka Tal­lin­nast – paar­küm­mend koe­raomanikku koos koertega. Raa­si­ku koer­te­par­gi ra­ja­mi­se eest­ve­da­jad, koe­rao­ma­ni­kud Kris­tii­na Par­ve ja Kris­ta Erg-Scacc­het­ti rää­ki­sid, et park oli ka­vas ava­da ke­va­del, kuid erio­lu­kor­ra ja vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu lü­ka­ti eda­si.

„Raa­si­ku koer­te­park on ol­nud pi­ka vin­na­ga et­te­võt­mi­ne, sel­lest on aas­taid rää­gi­tud, ju­ba am­mu en­ne, kui meie sel­le­ga hak­ka­si­me te­ge­le­ma. Ka meil läks sel­le­ni jõud­mi­seks ae­ga, aga kui on taht­mist, siis lõ­puks ik­ka­gi saab,“ sõ­nas Kris­ta Erg-Scacc­het­ti.

Kui ta kaa­sas Fa­ce­boo­ki gru­pi kau­du Raa­si­ku tei­si koe­rao­ma­nik­ke, sel­gus, et ale­vik­ku on vä­ga va­ja plat­si, kus oma­ni­kud saak­sid oma koe­ri tree­ni­da, las­ta neil va­balt joos­ta, teis­te koer­te­ga män­gi­da. Val­la­va­lit­su­selt saa­di sel­leks maa­tükk, mis on elu­ma­ja­dest vei­di ee­mal, sa­mas üs­na ale­vi­ku kes­kel ja kõik­jalt häs­ti li­gi­pää­se­tav. Kris­tii­na Par­ve kir­ju­tas Lea­der prog­ram­mi pro­jek­ti ning PRIA eral­das Raa­si­ku koer­te­par­gi ra­ja­mi­seks 5993 eu­rot. Raa­si­ku val­laee­lar­vest ta­su­ti 1400eu­ro­ne oma­olus, li­saks or­ga­ni­see­ris val­la­va­lit­sus koer­te­par­ki pin­gi ja prü­gi­kas­tid, hoo­lit­seb prü­gi­kas­ti­de tüh­jen­da­mi­se ja mu­ru­niit­mi­se eest.

