Salmistu on saanud sadama ehitusega senisest laiema liivaranna

Ko­ha­li­ke ela­ni­ke loo­dud MTÜ Sal­mis­tu Sa­da­ma Selts on val­mis hal­da­ma Sal­mis­tu uut sa­da­mat, mille ehitus maksab 1,6 miljonit eurot.

Möödunud aasta septembris Salmistu sadamat rekonstreerima asunud ehitusfirma Kaurits OÜ tegi Salmistu küla ranna äärde senisest laiema liivaala – kulgeb sadamast mitusada meetrit edasi Valkla poole. Esmalt veeti akvatooriumist välja võetud liiv mere äärde hunnikutesse, nüüdseks on need laiali lükatud.

Kaurits OÜ projektijuht Ivo Lõhmus ütleb, et, ranna-alale kasvama hakanud kibuvitsad ja rohukamar on eemaldatud, nii sai liivariba laiemaks, aga seda vaid ajutiselt: „Projekteerija on arvestanud, et veepiirile paigutatud liiv puhastub lainetuse mõjul. Vanalt sadamaalalt kaevatud liivas võib olla betoonitükke ja kive. Ehitusperioodil käime regulaarselt rannaala üle vaatamas ja puhastame ilmsiks tulnud kivid välja. Loodus teeb aja jooksul oma töö. Rannaprotsesside mõjul praegu ladestatud liivad liiguvad kaugemale ja koonduvad ilmselt läänemuuli juurde.“

Ta toonitab, et liivade ladestamiseks on kasutatud kaks korda väiksemat rannariba kui projektis lubatud: „Oleme tööde ala piiranud minimaalseks ja see võimaldab kõigil huvilistel randa kasutada ka ehitusperioodi vältel, mis on suur asi.“ Praegu on sadama ehitustöödega külgnev liivade ladestusala tähistatud hoiatussiltidega kui ehitusobjekti ala. Ohutust silmas pidades ei ole selles alas soovitav liikuda ega supelda. Salmistu sadama juurdepääsutee on ehitustööde lõpuni kõrvalisele transpordile suletud. Randa pääseb Valkla ranna poolt.

Sa­dam ko­ha­li­ke hal­la­ta?

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai ap­ril­li lõ­pus Sal­mis­tu kü­la­va­ne­malt Ind­rek Suit­sult, Valk­la kü­la­va­ne­malt Märt Sil­las­telt, Salmistu kü­la­selt­si esin­da­jalt Aa­re Kau­rilt ja MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees esin­da­jalt Ma­dis Prak­silt ühi­se kir­ja, mil­les tut­vus­ta­vad MTÜ Sal­mis­tu Sa­da­ma Selts vi­sioo­ni Sal­mis­tu sa­da­ma aren­da­mi­seks ja hal­dus­tee­nus­te osu­ta­mi­seks. MTÜ Sal­mis­tu Sa­da­ma Selts on asu­ta­nud Sal­mis­tu ja Valk­la kü­la­selt­sid ning Sal­mis­tu Paa­di­mees.

Ind­rek Suits rää­gib, et kir­ja saat­mi­se­le eel­ne­sid mi­tu koo­so­le­kut, ka koh­tu­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ter­je Kraan­vel­ti, vo­li­ko­gu esi­me­he Vär­ner Loots­man­ni ja val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti Kair Tam­me­li­ga. Ehk­ki sa­dam po­le veel val­mis ja val­la­va­lit­sus ei ole väl­ja kuu­lu­ta­nud han­get sa­da­ma hal­da­ja leid­mi­seks, on ko­ha­li­kud eest­ve­da­jad võt­nud nõuks taot­le­da või­ma­lust ha­ka­ta sa­da­mas ise toi­me­ta­ma.

Kü­la­va­nem sõ­nab esi­ta­tud vi­sioo­ni koh­ta, et see on koos­ta­tud rea­list­lik: „Ole­me tal­ve ja ke­va­de jook­sul sõit­nud Ees­tis lä­bi 14 väi­ke­sa­da­mat, rää­ki­nud oma­ni­ke ja hal­da­ja­te­ga. Nen­de ko­ge­mus on, et sa­dam ei saa ol­la üle me­hi­ta­tud, pii­sab sa­da­ma kap­te­nist, kes saab pal­ju­de as­ja­de­ga hak­ka­ma.“

Sa­dam plaa­ni­tak­se te­ha piir­kon­na tu­ris­mi- ja va­baa­ja kes­ku­seks. Mit­me ko­gu­kon­na esin­da­ja­te­ga koos­töös leiab pa­ri­ma ta­sa­kaa­lu tee­nus­te osu­ta­mi­sel ja ko­du­ra­hu ta­ga­mi­sel, et sa­dam jääks ko­gu­kon­na­le ava­tuks ja tas­ku­ko­ha­seks, on öel­dud vi­sioo­nis.

