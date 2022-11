Tei­si­päe­val, 1. no­vemb­ril kü­las­ta­sid Ani­ja val­da rii­gi­ko­gu liik­med Ai­var Sõerd, Mart Võrk­laev ja Ti­mo Sus­lov Re­for­mie­ra­kon­na frakt­sioo­nist ning Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu piir­kon­na ju­ha­tu­se esi­mees Maar­ja Mets­tak.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, et rii­gi­ko­gu­la­sed käi­sid kü­las te­ma kut­sel: „Soo­vi­si­me an­da va­lit­su­se­ra­kon­na liik­me­te­le üle­vaa­te, mil­le­ga Ani­ja val­las te­ge­le­me, rää­ki­da oma rõõ­mu­dest-mu­re­dest.“

Koos te­ma­ga võõ­rus­tas rii­gi­ko­gu­la­si val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, koh­tu­mi­sel val­la­ma­jas osa­les ka Re­for­mie­ra­kon­na Ani­ja piir­kon­na esi­mees Peep Kask.

Pä­rast tun­nia­jast vest­lust val­la­ma­jas kü­las­ta­sid rii­gi­ko­gu­la­sed koos val­la­juh­ti­de­ga Keh­ra pääs­te­ko­man­dot ja Aeg­vii­du va­ba­taht­li­ke pääs­te­ko­man­dot. Pääst­ja­te­ga rää­gi­ti pea­mi­selt, kui­das ol­lak­se val­mis eri­ne­va­teks krii­si­deks. Aeg­vii­dus kü­las­ta­ti veel ASi Aeg­vii­du Puit. Seal­se­te juh­ti­de­ga olid kõ­ne all met­san­dus­tee­mad, arut­le­ti ka Ees­ti pui­du­töös­tu­se tu­le­vi­ku­pers­pek­tii­vi­de üle. Rii­gi­ko­gu liik­me­te kü­las­käik lõp­pes Ani­ja mõi­sa­ga tut­vu­mi­se ning lõu­na­söö­gi­ga mõi­sa­koh­vi­kus.

Rii­gi­ko­gu tööt­le­va töös­tu­se toe­tus­rüh­ma juht, Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se nõu­ko­gu esi­mees Ti­mo Sus­lov oli Ani­ja val­las tä­na­vu kü­las teist kor­da. Veeb­rua­ris käis ta koos HEA­Ki teis­te esin­da­ja­te­ga Ani­ja val­la­ma­jas ja Keh­ra ka­hes suu­res et­te­võt­tes, ASis Ho­ri­zon ja OÜs Mul­ti­mek.

Möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud kü­las­käi­gu põ­hiees­märk oli Ti­mo Sus­lo­vi sõ­nul kuu­la­ta, mil­li­sed on oma­va­lit­su­se pea­mi­sed prob­lee­mid, mi­da saaks riik ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te toe­ta­mi­seks te­ha pa­re­mi­ni.

„Prae­gu on kõi­gi oma­va­lit­sus­te mu­red seo­tud ener­gee­ti­ka ja in­ves­tee­rin­gu­te­ga,“ tõ­des ta ning mär­kis, et Ani­ja val­la­ju­hid tõid li­saks olu­li­se prob­lee­mi­na väl­ja Keh­rat lä­bi­va Jä­ga­la jõe pu­has­ta­mi­se.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor mär­kis, et jõ­gi on täis kas­va­nud ja ko­le. Eel­mi­sel aas­tal val­la ra­ha eest vei­di nii­de­ti ja sü­ven­da­ti jõ­ge, kuid sel­lest ei pii­sa, va­ja on mas­taap­se­mat pu­has­ta­mist, mil­le ra­has­ta­mi­seks po­le prae­gu KI­Kis toe­tus­mee­det.

Val­la­ju­hid ni­me­ta­sid suu­re prob­lee­mi­na ka, et päi­ke­se­pa­nee­li­de ühen­da­mi­se eest riik­lik­ku elekt­ri­võr­ku kü­si­tak­se vä­ga suu­ri sum­ma­sid. Rii­gi­ko­gu­las­te­le kur­de­ti veel, et kui­gi oma­va­lit­sus on soo­vi­nud Ala­ve­res su­le­tud pos­ti­punk­ti ase­me­le stat­sio­naar­set pa­kiau­to­maa­ti, pai­gal­das Omni­va sin­na mo­biil­se pa­kiau­to­maa­di.

Koh­tu­mi­sel Ani­ja val­la­ma­jas and­sid rii­gi­ko­gu liik­med tea­da, et tu­le­val aas­tal rii­gi­pool­ne toe­tus ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks tõe­näo­li­selt vä­he­neb.

„Ani­ja val­las te­hak­se head tööd ning ot­si­tak­se või­ma­lu­si, kui­das saab val­da pa­re­mi­ni aren­da­da, vä­hem nu­ri­se­tak­se, kui­das ei saa. Hea oli kuul­da, et vald suu­dab tuua ee­lar­ves­se pro­jek­ti­ra­ha ning sel­le kau­du aren­da­da tee­nu­seid ja ta­ris­tut. Meie võt­si­me Ani­ja val­la mu­red tead­mi­seks ja üri­ta­me ai­da­ta. Kind­las­ti leia­me koos­töös jõe pu­has­ta­mi­seks Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se meet­mest ra­has­ta­mi­se al­li­ka,“ lau­sus Rii­gi­ko­gu lii­ge Ti­mo Sus­lov.